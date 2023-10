Les supporters d’Arsenal ont eu de nombreux moments à savourer lors de leur victoire tant attendue 1-0 contre Manchester City. Contrôle corporel de William Saliba sur Erling Haaland ; Le vainqueur catégorique de Gabriel Martinelli. La noix de muscade de Ben White sur Jeremy Doku en était une autre.

Cette supercherie survenue à l’avant-dernière minute du temps réglementaire à l’Emirates Stadium a été célébrée comme une démonstration d’impudence et de sang-froid sous la pression. Mais en conversation avec Sports aériens deux semaines plus tard, le joueur lui-même s’en souvient différemment.

« J’étais tellement fatigué, je voulais juste perdre un peu de temps, mais il m’a rattrapé si vite », sourit White. « Je me suis retourné et il était juste au-dessus de moi. La passe que j’allais faire a été coupée. Elle m’est venue, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Je m’en suis débarrassé aussi vite que j’ai pu. après. »

Il s’agit d’une description typiquement factuelle. « J’ai aussi été à l’autre bout du fil », ajoute-t-il. Le défenseur a les cheveux récemment décolorés. Vous ne le manquerez pas à Stamford Bridge samedi. Mais dans une petite salle de réunion à London Colney, son humilité transparaît.

Ce tempérament l’a aidé à devenir un acteur clé sous Mikel Arteta, passant d’arrière central à arrière droit sans se plaindre. White est connu dans le coin pour être un professionnel modèle. Il a rarement un hors-jeu et est toujours disponible.

On parle de lui devenant le prochain joueur d’Arsenal à être récompensé par un nouveau contrat et, maintenant dans sa troisième saison au club, et aussi heureux en dehors du terrain que sur celui-ci, cette perspective l’excite.

« Oui, bien sûr », répond-il lorsqu’on lui demande s’il est impatient de prolonger son contrat. « Je veux rester à Arsenal aussi longtemps que possible, rester au plus haut niveau et ramener ce club là où il doit être.

« Chaque fois que l’on en parle, c’est un sentiment incroyable que quelqu’un vous veuille. Il me reste encore quelques années sur mon contrat actuel, donc même en parler est un sentiment agréable. »

Ces discussions progressent positivement et, sur le terrain, White continue de se renforcer. Il a commencé tous les matchs d’Arsenal cette saison. Celui qu’il a manqué, contre Lens en Ligue des champions, se trouve être le seul qu’ils ont perdu.

Il attribue ses progrès au fait de se sentir plus à l’aise. « Arsenal est la seule équipe dans laquelle je joue depuis plus d’un an. Cela aide vraiment. Évidemment, je vieillis. J’ai une femme maintenant, ce qui est légèrement différent de quand j’étais plus jeune. Les choses ont changé en ma vie.

« Ma femme vient d’ici, donc c’est idéal pour elle, et c’est juste un club incroyable dans lequel venir tous les jours. Je pense que je peux prendre des choses de tous les clubs où j’ai été, mais celui-ci est de loin mon préféré. «

Avant Arsenal, il y avait Brighton. Et avant sa saison exceptionnelle sur la côte sud, il y a eu des périodes de prêt avec Newport County, Peterborough et Leeds, une ascension progressive de la pyramide du football qui n’a pas demandé de patience et de persévérance.

White a fait ses preuves à chaque instant. Il a ensuite dû tout recommencer après son transfert de 50 millions de livres sterling à Arsenal. Ceux qui doutaient de lui après des débuts difficiles contre Brentford en 2021 se taisent désormais. Sa qualité est évidente, mais peut-être pas pour ceux de l’équipe anglaise.

« Je pense que chaque année, il faut faire ses preuves », dit-il. « À chaque match. Il y a évidemment tellement de bons joueurs ici. Ils prendront votre place si vous n’êtes pas à 100 pour cent. C’est mon travail de faire de mon mieux pour rester dans l’équipe et aider autant que possible.

« Je ne sais pas vraiment comment je suis perçu en dehors du club, mais je sais que les gens qui comptent ont leurs opinions et c’est tout ce qui me dérange vraiment. C’est la décision du manager de jouer contre qui il veut jouer et heureusement, à pour le moment, je suis sur la feuille d’équipe. »

White n’est pas un passionné de football pendant son temps libre. Cela est bien connu. Mais peu de joueurs prennent leur travail plus au sérieux.

Arteta dit qu’il s’entraîne tous les jours comme s’il jouait la finale de la Ligue des champions. Il le décrit comme ayant « le caractère d’un combattant » et aime sa volonté de se dépasser.

« Je pense que j’ai toujours été comme ça », dit White. « Je ne pense pas que quiconque se sente à 100 pour cent avant chaque match, surtout quand vous en jouez trois par semaine, mais une fois que vous y entrez, dans un grand stade et que vous entendez la foule, vous oubliez la douleur et vous vous retrouvez à travers. »

Son éthique de travail s’étend au reste de sa préparation.

« Ne pas être blessé et prendre soin de moi est probablement la clé de ma progression au fil des années », explique-t-il. White a une salle de sport chez lui et l’utilise tous les soirs. « Pas pour une raison particulière, juste parce que cela me fait me sentir mieux et plus prêt pour ce qui arrive. »

Il veille néanmoins à assurer une séparation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. « Mentalement, je vérifie quand je sors de l’entraînement, donc je me repose complètement chaque fois que je m’en absente », dit-il. « Cela ne marche pas pour tout le monde, mais ça marche pour moi. »

Cela fonctionne aussi pour Arsenal. White est devenu l’un de leurs joueurs les plus constants. C’est d’autant plus impressionnant qu’il ne joue même pas dans ce qui est considéré comme sa position naturelle.

Était-ce un défi de s’adapter à l’arrière droit ? « Certainement, surtout avec ce manager. Je pourrais jouer arrière, je pourrais jouer n’importe où sur la ligne arrière ou au centre, mais jouer arrière comme ça. » il ce que veut est, je pense, complètement différent de n’importe quel autre manager.

« Pour jouer arrière pour lui, il faut être milieu central, défenseur central, ailier, numéro 10. Il s’agissait donc de développer l’ensemble de mon jeu, plutôt que simplement d’être un arrière latéral. arrière ou défenseur central. »

Le résultat est un joueur avec peu de faiblesses évidentes. Les Blancs sont plus exposés défensivement à l’arrière – « jouer à l’arrière est davantage une question d’individu », dit-il – mais il apprécie ses combats en tête-à-tête. Selon Opta, il n’a été dribblé que trois fois en huit matchs de Premier League cette saison.

« Je pense que c’est en grande partie mental. C’est mentalement difficile quand on sait que l’ailier contre lequel on se retrouve sera plus rapide que soi, mais il s’agit de trouver la meilleure façon d’être soi-même et de gagner. Vous devez trouver quelque chose qui va les arrêter. »

White y parvient le plus souvent et se souvient avec tendresse de ses duels avec Wilfried Zaha notamment.

« C’est une bonne chose parce qu’il est visiblement si bon », dit-il. « Quand il récupère le ballon, on attend de lui qu’il fasse le maximum. Vous savez qu’il va probablement vous dépasser plusieurs fois, mais si vous pouvez aussi l’arrêter plusieurs fois, c’est génial. »

Une autre bataille individuelle éprouvante vous attend contre Chelsea samedi. Se prépare-t-il pour Mykhailo Mudryk ? Pour Raheem Sterling ? « Vous pouvez choisir n’importe lequel d’entre eux », dit-il avec un sourire.

« Ce dont je plaisante, c’est que vous pouvez savoir contre qui vous jouez avant le match, puis, après 60 minutes, lorsque vous êtes complètement épuisé, quelqu’un d’autre arrive, tout aussi bon. Cela arrive contre toutes les meilleures équipes. . Vous devez y faire face.

Tenir les ailiers de l’opposition à distance n’est bien sûr qu’une partie de son travail. White, un puissant attaquant à part entière, est également tenu de fournir le service à Bukayo Saka. Les deux hommes ont développé une compréhension quasi télépathique du côté droit d’Arsenal.

« C’est facile, pour être honnête », dit-il à propos de jouer derrière le joueur de 22 ans.

« Il rend les choses tellement plus faciles que cela ne devrait l’être. Nous le savons en quelque sorte. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais quand je lève les yeux, je sais ce qu’il va faire ou où il va être. »

Le rôle de White dans le partenariat nécessite un altruisme.

Lorsqu’il ne rentre pas dans la ligne défensive d’Arsenal, il charge généralement vers l’extérieur pour éloigner les défenseurs de Saka et lui donner plus d’espace. Les données de suivi montrent que White a effectué plus de courses qui se chevauchent que tout autre joueur de Premier League cette saison.

« Je fais toute sa course », plaisante-t-il lorsqu’on lui présente cette statistique.

« C’est pour cela que je suis là. Je suis là pour l’aider à accéder à des positions où il peut faire ce pour quoi il est si bon. Si cela signifie que je dois courir plus, alors c’est ce que c’est.

« Si je le fais 10 fois, il y en aura probablement une où nous finirons par marquer. Mais aussi, en faisant cela, j’enlève un ailier qui devrait être en haut du terrain et qui est le plus dangereux là-bas.

« Il va devoir courir jusqu’au bout avec moi et je vais tenter ma chance pour être probablement plus en forme et capable de faire cette course supplémentaire et d’y arriver en premier. Je pense que c’est la clé. »

Saka n’est pas le seul joueur avec lequel White a noué une relation efficace sur le terrain – « il y a aussi Martin (Odegaard) à l’intérieur et (William) Saliba derrière moi », dit-il – et tout est chorégraphié par l’homme dans l’abri. .

White a vu Arteta transformer Arsenal au cours de ses deux années au club. Qu’est-ce qui fait de lui un manager spécial ? « Sa régularité, je pense », dit-il, « chaque jour, en poussant au plus haut niveau.

« Nous avons un groupe si jeune, si talentueux, mais ils ont besoin de conseils car, avec beaucoup de talent, vous avez besoin de quelqu’un qui va vous pousser dans la bonne direction.

« Je pense qu’il fait cela avec chaque joueur de différentes manières. Je pense qu’il tire le meilleur parti de chaque élément de chaque joueur et c’est probablement la chose la plus importante chez lui. »

L’Espagnol a changé d’orientation après avoir été douloureusement loin du titre la saison dernière. Arsenal, bien que parfois moins fluide dans le sens offensif, est plus solide, plus street. Ils n’ont pas encore encaissé le moindre but à l’extérieur en Premier League.

« Nous avons revu la saison dernière », explique White. « Vous voyez les matchs où vous ne récoltez pas de points alors que vous devriez probablement le faire. Ces matchs sont si importants parce qu’ils vous amènent au sommet et signifient que ce n’est pas si angoissant avant les prochains matchs.

« Je pense que c’est ce que Manchester City fait depuis quelques années maintenant. Ils gagnent les matchs difficiles, les matchs difficiles. Ils obtiennent trois points, peu importe comment ils ont joué ou comment ça s’est passé.

« C’est ce que nous visons à faire. Je pense que cela aura un impact important. »

C’est une perspective alléchante pour les supporters qui rêvent d’un premier titre de Premier League en 20 ans et White ressent l’excitation. « Certainement », dit-il. « Avec les joueurs que nous avons ajoutés, c’est énorme. »

Cette saison et au-delà, vous pouvez être sûr que leur défenseur central devenu arrière droit aura également un rôle essentiel à jouer.

Regardez Chelsea contre Arsenal en direct sur Sky Sports Premier League et Main Event à partir de 17 heures samedi ; coup d’envoi à 17h30