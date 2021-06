Interview exclusive d’Andros Townsend : Surmonter une dépendance au jeu et aider les autres à faire de même | Actualités footballistiques

Andros Townsend rit en se rappelant avoir conduit entre les parcs et les espaces verts de Londres à l’été 2016, s’arrêtant à chacun pour sortir de la voiture et enfouir sa tête dans son téléphone.

Comme beaucoup à l’époque, Townsend parcourait la capitale à la recherche de Pokémon, emporté par un engouement virtuel qui a captivé des millions de personnes. Dans son cas, cependant, le passe-temps oisif servait un objectif important.

« Si vous passez 10 heures par jour à jouer et que vous essayez ensuite d’arrêter, vous allez juste penser à placer des paris », a déclaré Townsend. Sports du ciel.

« Je me suis mis au jeu en premier lieu parce que j’avais cette personnalité addictive, alors quand le jeu n’était pas là, ma première pensée était toujours : «

« Vous devez trouver des moyens de vous occuper l’esprit – que ce soit en jouant à FIFA, en apprenant une nouvelle langue, en adoptant un nouveau passe-temps ou une nouvelle compétence ou autre chose.

« J’ai fait tout ce qui précède et aussi stupide que cela puisse paraître, des trucs comme Pokémon Go m’ont énormément aidé à sortir de cette dépendance invalidante. »

Au plus profond de sa dépendance, alors qu’il était un jeune joueur rebondissant entre des périodes de prêt loin de son club d’enfance Tottenham, Townsend se souvient avoir perdu 46 000 £ en un seul match.

Une habitude qui avait commencé comme un moyen de passer le temps entre les séances d’entraînement et les matchs était devenue complètement incontrôlable. Peu de temps après, en mai 2013, il a été accusé d’avoir enfreint les règlements sur les paris par la Football Association.

Townsend, qui évalue actuellement son avenir alors qu’il approche de la fin de son contrat avec Crystal Palace, s’est vu imposer une suspension de 12 mois avec sursis et a été condamné à assister à des conseils dans le cadre de sa peine.

Il le considère maintenant – huit ans, 13 sélections en Angleterre et 218 apparitions en Premier League plus tard – comme un moment charnière de sa vie et de sa carrière.

Mais le chemin de la guérison a été long.

Image:

Townsend a marqué trois buts en 13 matchs pour l’Angleterre



« Assez bizarrement, je ne savais toujours pas que j’avais un problème à ce moment-là », dit-il. « Je faisais comme si je venais de faire une erreur et que demander des conseils au Sporting Chance était juste quelque chose que je devais faire, donc je ne me suis pas complètement ouvert et n’ai pas vu les avantages. »

Cela a pris beaucoup plus de temps.

En effet, ce n’est qu’en 2019 que Townsend s’est finalement senti prêt à parler publiquement de ses luttes contre la dépendance dans un article pour le Players’ Tribune – et ce n’est qu’en voyant la réaction à cet article qu’il a réalisé qu’il pouvait utiliser son expérience. aider les autres.

« La chose principale était l’effusion de soutien que j’ai reçu du grand public, mais j’ai aussi eu des footballeurs dont je n’avais jamais entendu parler ou dont je n’avais jamais parlé pour me contacter sur les réseaux sociaux et me demander comment je m’en étais sorti.

Dans chaque vestiaire où j’ai été, il y a eu un joueur qui a eu une dépendance au jeu

« Coéquipiers, anciens coéquipiers, jeunes joueurs traversant la même chose… J’ai eu toutes sortes de personnes qui m’appelaient, me demandaient de l’aide et voulaient avoir mes conseils.

« Je pense que j’étais très égoïste quand j’étais jeune. Je ne pensais qu’à moi. Si quelque chose ne me profitait pas, je n’étais pas intéressé.

« Mais après l’article, j’ai eu un moment d’ampoule. Cela m’a fait voir la plate-forme, la voix et le public que j’avais, et cela m’a fait réaliser que je dois faire des choses qui aident les autres, pas seulement moi-même.

« Maintenant, chaque fois que j’ai l’occasion de parler et d’avoir des conversations embarrassantes et inconfortables sur les points faibles de ma carrière, je suis tout aussi heureux de le faire que de parler de tous les points forts. »

Image:

Townsend a fait 185 apparitions en cinq ans au Crystal Palace



C’est exactement ce que fait Townsend pour cette interview, réalisée sur Zoom dans le cadre de la campagne #UnderTheSurface d’Original Penguin en association avec l’association caritative Campaign Against Living Miserably.

L’année dernière, un rapport de la Chambre des Lords a révélé que 300 000 personnes en Grande-Bretagne sont accros au jeu tandis que des millions d’autres risquent de subir le même sort. Les chiffres sont choquants et Townsend a vu de première main la prévalence du problème dans le football.

« Dans chaque vestiaire où je suis allé, il y a eu un joueur qui a eu une dépendance au jeu », dit-il.

« Évidemment, je n’ai vu ce qu’il y a qu’en surface parce que les gens n’en parlent pas toujours, mais dans chaque vestiaire, il y a eu un joueur qui joue toujours sur les applications et place des paris.

« Je pense que c’est quelque chose de très courant. L’afflux de messages que j’ai reçus après en avoir parlé pour la première fois m’a dit que c’est un problème dans le football ainsi que dans la société en général. »

Un jour, vous devez vous réveiller et réaliser que vous courez après des pertes que vous ne récupérerez jamais

Le principal conseil de Townsend à toute personne aux prises avec une dépendance est de tendre la main aux personnes les plus proches d’elle. Il est vital, dit-il, de « normaliser » les conversations autour de la santé mentale.

« C’est tout en parlant », dit-il. « Tu peux parler à un psychologue si tu veux – ils sont super et j’en ai parlé à beaucoup dans le passé – mais ça peut être juste une simple conversation avec ton coéquipier, ton ami, ta mère, ton père, ton petite amie, ton frère, ta sœur…

« Juste avoir une conversation et parler à quelqu’un de vos inquiétudes et vous débarrasser de ces choses. Cela, pour moi, dans le passé, m’a semblé être un poids sur mes épaules.

« Quand les gens se font dire qu’ils doivent parler à quelqu’un, ils pensent que cela signifie payer pour un psy qui vous regarde de haut et vous facture à l’heure, mais ce n’est pas le cas. Il s’agit simplement d’avoir des conversations avec vos proches. . »

Un certain degré d’acceptation est également nécessaire.

Image:

Townsend célèbre le but de Tottenham contre Chelsea



« Avec les dépendances au jeu, je pense que cela doit aussi venir de l’intérieur », ajoute Townsend. « Un jour, vous devez vous réveiller et réaliser que vous courez après des pertes que vous ne récupérerez jamais.

« Vous devez accepter que ce qui est parti est parti et le mettre de côté. »

Townsend, maintenant âgé de 29 ans, pense que le football a encore beaucoup à rattraper en ce qui concerne le traitement des problèmes de santé mentale, mais il est encouragé par la façon dont les attitudes évoluent progressivement.

« C’est encore un sujet tabou dans le football et porte encore un peu de stigmatisation », dit-il. « Mais le fait que des joueurs, des coéquipiers et d’anciens coéquipiers viennent me demander conseil après avoir vécu les mêmes choses montre que nous avons parcouru un long chemin.

« Si je retourne cinq ou 10 ans en arrière, j’étais dans une situation avec un de mes amis proches qui traversait les mêmes problèmes de dépendance au jeu, et nous n’en avons jamais parlé une seule fois. Je pense que nous avons parcouru un long chemin depuis cette époque. mais il y a certainement encore beaucoup de travail à faire. »

Townsend est reconnaissant pour la scolarité qu’il a reçue à l’académie de Tottenham – « J’ai eu de la chance parce qu’ils essaient de façonner l’humain autant que le joueur », dit-il – mais les pièges du football professionnel peuvent être difficiles à éviter pour quiconque.

Image:

Townsend participait à la campagne #UnderTheSurface



Il craint que de nombreux jeunes joueurs d’aujourd’hui ne soient « non préparés » psychologiquement à tout ce qui vient avec l’augmentation et pense que la transition est devenue encore plus difficile à l’ère des médias sociaux.

Townsend a appris à fermer le bruit, mais il reconnaît que ce n’est pas facile pour ceux qui sont au début de leur carrière.

« On vous apprend toujours à ne pas vous laisser emporter par les hauts et à ne pas trop lire dans les bas et c’est ainsi qu’il faut procéder », dit-il.

« Plus d’une fois après avoir eu un mauvais jeu, j’ai supprimé les applications pour m’empêcher d’y aller.

« J’ai 29 ans maintenant, donc je sais ce que c’est. J’ai tout traversé et je sais ce qui m’attend si j’ouvre l’une de ces applications après une défaite.

« J’essaie de rester en dehors des réseaux sociaux au moins pendant le week-end et peut-être même jusqu’au prochain match. »

















1:49



Troy Townsend de Kick It Out a déclaré qu’il était « très décevant » d’entendre des fans anglais huer les joueurs en se mettant à genoux avant le match contre l’Autriche



Il est triste d’en arriver là, mais Townsend est encouragé par la façon dont la communauté du football s’est réunie en réponse aux abus et au racisme continus visant les joueurs sur les réseaux sociaux.

Les joueurs anglais continueront de se mettre à genoux lors du Championnat d’Europe de cet été, malgré les protestations de certains supporters lors de leurs récents matchs d’échauffement, tandis que le mois dernier, un boycott des réseaux sociaux de quatre jours a attiré le soutien de haut en bas de la pyramide du football.

« On nous a toujours appris en grandissant à ne pas laisser cela nous affecter, à l’ignorer et à être fiers de ce que nous sommes et d’où nous venons », explique Townsend.

« Ce n’est que l’année dernière que nous avons pensé, collectivement, que nous n’allions pas l’accepter et que nous allions parler.

« Vous voyez maintenant un groupe d’individus repousser et ne pas accepter les abus racistes en ligne quotidiennement. Nous commençons à nous battre et j’espère que nous verrons un réel changement dans un proche avenir. »

Image:

Townsend applaudit les fans à Selhurst Park



Pour Townsend, il pourrait également y avoir des changements au niveau du football après cinq saisons réussies avec Crystal Palace.

« Je suis très fier des cinq dernières années », dit-il. « Avoir ce football constant de Premier League, que je n’avais pas auparavant, et rester sans blessure m’a rendu vraiment heureux.

« J’ai été recruté à un moment où le club voulait entrer dans le top 10 et malheureusement, cela ne s’est pas produit. Mais je suis satisfait de ce que j’ai accompli. Je vais m’asseoir avec mon agent cet été et décider de ma prochaine étape. »

Il reste à voir où la prochaine étape de Townsend le mènera, mais pour le moment, il est simplement heureux de sensibiliser aux dangers de la dépendance au jeu – et d’utiliser les leçons de son passé au profit des autres. « Si je peux aider une seule personne à faire cette interview aujourd’hui », dit-il, « alors j’aurai l’impression d’avoir fait mon travail. »

Townsend participait à la campagne Original Penguin x Campaign Against Living Miserably #UnderTheSurface. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.originalpenguin.co.uk/pages/calm-underthesurface.

Besoin de soutien? Inquiet pour quelqu’un ? La ligne d’assistance et le chat en ligne de Campaign Against Living Miserably sont ouverts tous les jours de 17h à minuit. Alternativement, vous pouvez contacter les Samaritains au 116 123 – 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Pour les dépendances au jeu, vous pouvez également trouver du soutien chez GamCare.

Crystal Palace a un partenariat avec GAMSTOP – un service gratuit qui permet aux personnes ayant des problèmes de jeu de s’exclure des sites de jeu en ligne. Pour leurs employés et leurs joueurs, ils ont un programme d’aide aux employés qui fournit un soutien psychologique. Ils ont également désigné des secouristes en santé mentale dans tout le club pour aider ceux qui pourraient être en crise.