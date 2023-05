Interview exclusive d’Andoni Iraola: intérêt de Leeds, succès de Rayo Vallecano et inspiration de Marcelo Bielsa | Nouvelles du football

« Ici, il n’y a pas de miracles », raconte Andoni Iraola Sports du ciel avec un sourire. Mais ce que le manager de Rayo Vallecano a réalisé au cours de ses trois saisons à la tête de l’un des plus petits clubs de LaLiga, avec un budget éclipsé par celui de ses rivaux, ne peut pas être trop loin.

Rayo, avec son stade en ruine à trois tribunes serré contre des tours dans un quartier résidentiel de Madrid, était coincé au deuxième niveau il y a deux ans. Maintenant, ils se battent pour se qualifier pour l’Europe pour la deuxième fois seulement en 99 ans d’histoire.

Barcelone a été battu – pas une mais trois fois – et le Real Madrid aussi. C’est un peu pour une équipe promue via les play-offs comme la sixième meilleure de Segonde. Surtout quand on considère que tous sauf deux de leurs partants cette saison faisaient partie de cette équipe.

Rayo n’a payé les frais de transfert que pour six joueurs en trois ans sous Iraola et ces frais ne représentent en moyenne que 2 millions de livres sterling. Il y a eu des prêts et des signatures d’agents libres – Radamel Falcao parmi eux – mais sinon, le manager a travaillé avec bonheur avec ce qu’il avait.

Image:

Rayo est invaincu en quatre matchs contre Barcelone sous Andoni Iraola, en remportant trois





« Je pense que j’ai eu de la chance car j’ai trouvé un groupe de joueurs prêts à réaliser de grandes choses depuis mon premier jour ici », ajoute Iraola, s’exprimant sur Zoom depuis le terrain d’entraînement du club.

« Au final, les joueurs ont le niveau qu’ils montrent. C’est vrai qu’il est difficile de le montrer chaque semaine et de le maintenir face à des adversaires qui, en termes de marché, ont probablement plus de valeur. Mais nous montrons que nous avons des joueurs qui peut jouer contre les meilleures équipes. »

Ils ont aussi le directeur. Le travail d’Iraola au Rayo lui a valu la réputation d’être l’un des meilleurs et des plus excitants entraîneurs d’Espagne. En février, bien avant de se tourner vers Sam Allardyce, Leeds United a tenté de nommer le joueur de 40 ans en remplacement de Jesse Marsch.

« J’étais vraiment content qu’ils aient pensé à moi comme une option pour entraîner là-bas », a déclaré Iraola. « J’ai parlé à Rayo Vallecano, qui était évidemment celui qui devait prendre la décision, et j’ai compris aussi que Rayo voulait continuer avec moi. »

La hiérarchie du club a finalement creusé les talons, déterminée à ne pas le perdre au milieu de la saison, et Iraola n’a fait aucune tentative pour forcer le problème. Y avait-il, cependant, un sentiment de frustration de sa part que le moment ne corresponde pas?

Jamie Carragher analyse les changements tactiques de Sam Allardyce lors de son premier match à la tête de Leeds



Iraola hausse les épaules. « Vous ne pouvez pas penser à des choses qui auraient pu arriver », dit-il. « C’était ce que c’était.

« Je pense que c’était une décision très ouverte. Nous avons parlé au club, et Leeds était également très ouvert avec Rayo Vallecano. Nous avons parlé pendant une journée, ‘OK, ce n’est pas le moment, c’est fini.’ Ce n’est rien de plus que cela.

« Je suis très heureux qu’ils aient pensé à moi comme une option, mais je suis aussi très heureux ici de travailler pour Rayo Vallecano. J’espère qu’ils terminent bien la saison, mais en ce moment nous allons bien, donc nous ne pensons pas trop à ce. »

Il reste à voir si Leeds reviendra pour lui à la fin de la saison. Il y a d’abord la petite question de la survie de la Premier League dont il faut s’inquiéter. Mais Iraola, malgré son admiration pour le football anglais, ne pense de toute façon pas si loin.

« Je pense qu’en ce moment, la Premier League est probablement la meilleure ligue, car au final c’est une question de budget, d’argent, et en ce moment, ils sont de loin la ligue la plus riche. Mais je ne sais pas si plus tard j’aurai la chance que je veux [to manage there].

« En tant que managers, nous ne pouvons pas faire de plans à long terme. OK, vous vous débrouillez bien maintenant, vous avez donc des options. Mais, probablement, vous commencerez à perdre des matchs et ces options commenceront à disparaître.

« Nous devons penser à court terme. Je dois penser à la prochaine séance d’entraînement, au prochain match, à mes affaires ici à Rayo Vallecano, puis voyons ce qui se passe.

« Cela n’a pas de sens de penser d’ici à trois, quatre ou cinq ans. Si je fais bien les choses, j’aurai probablement l’option un jour [to go to the Premier League]. Mais si les choses ne vont pas bien, je devrai probablement penser à d’autres options.

« Il suffit de penser au présent – et mon présent est vraiment bon. Je suis vraiment content du club, des joueurs que j’entraîne, et je suis toujours dans ce processus d’apprentissage. C’est là que je me concentre. »

Influence de Bielsa et « désordre » offensif

Image:

Andoni Iraola a joué sous Marcelo Bielsa à l'Athletic Club Bilbao





Les liens avec Leeds étaient alléchants pour les fans du club compte tenu de l’histoire d’Iraola avec Marcelo Bielsa. L’ancien arrière droit a joué sous ses ordres pendant deux ans lorsqu’il était à la tête de l’Athletic Club Bilbao et compte l’ancien patron des Blancs, qui vient d’être nommé nouvel entraîneur-chef de l’Uruguay, comme l’une de ses plus grandes influences.

« J’ai eu beaucoup de chance de jouer pour lui pendant deux saisons en tant que joueur », déclare Iraola. « Je pense qu’il a une autre vision du football. Ce furent deux très bonnes saisons pour nous et, pour moi, c’était une connaissance différente.

« J’utilise beaucoup d’exercices de Marcelo que j’ai appris de lui. J’utilise beaucoup de choses, notamment avec le ballon. Offensivement, ses équipes sont très dynamiques. Il est prêt à faire toutes les courses vers l’espace, il est prêt accepter ce genre de désordre, offensivement. »

Iraola place désormais ce « désordre » offensif au cœur de sa propre philosophie. Comme ceux de Bielsa, ses joueurs du Rayo sont entraînés à déchirer les adversaires le plus rapidement et le plus directement possible.

Ander Murillo, son ami, ancien coéquipier et directeur sportif de l’AEK Larnaca, le club chypriote où Iraola a pris son premier poste de cadre supérieur, qualifie son football de « rock and roll ». C’est une description qui fait rire Iraola mais qui correspond.

« C’est vrai qu’on aime, et qu’on performe mieux, dans les matchs à rythme élevé », dit Iraola. « Nous devons beaucoup courir. Nous n’avons pas besoin d’autant de contrôle, pas à chaque jeu, mais je pense que nous avons les jambes, nous avons la volonté de monter et descendre. »

Image:

L'attaquant Alvaro Garcia, à gauche, est avec le Rayo depuis 2018





Il est précisé que Rayo peut également jouer. Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a parlé de son « beau football » plus tôt cette saison et les statistiques le placent au huitième rang de la Liga en termes de possession.

« Ce n’est pas quelque chose que nous essayons de trouver car je pense que nous sommes bien meilleurs sans ballon », déclare Iraola. « Nous récupérons et reprenons possession très haut et c’est pourquoi nous avons autant de temps sur le ballon, mais ce n’est pas quelque chose que nous aimons.

« Je pense qu’il faut prendre des risques quand on reprend. Je n’aime pas cette ‘passe de sécurité’, comme on dit, pour jouer avec le ‘gardien, pour commencer à construire par l’arrière. Il faut le faire parfois, mais ça Ce n’est pas ce qui nous identifie, nous sommes dangereux dans les attaques rapides, quand nous récupérons la possession le plus haut possible.

« Je pense que nous pouvons trouver plus de buts de cette façon que de construire par l’arrière. Parfois, nous marquons en partant du gardien, avec beaucoup de passes, mais le montant que vous marquez comme ça est beaucoup plus faible. »

Iraola considère toujours la saison qu’il a passée à perfectionner sa connaissance de ce côté du jeu sous Patrick Vieira au New York City FC comme une étape cruciale sur son chemin vers la gestion. « C’est un très, très bon entraîneur et il m’a montré un autre point de vue », dit-il.

Mais sa préférence a toujours été pour le football à plein régime et cela se voit maintenant dans la férocité du pressing de Rayo.

Selon Opta, ils se classent au premier rang de la Liga pour les chiffres d’affaires élevés menant aux tirs cette saison et troisième derrière la Real Sociedad et Barcelone en termes de PPDA, qui mesure le nombre moyen de passes adverses qu’une équipe autorise par action défensive.

L’approche d’Iraola diffère de celle de Bielsa en ce qu’il n’utilise pas de système de marquage d’homme à homme. « Nous essayons d’appuyer haut, d’être agressifs sans ballon, mais avec une structure différente. »

Il est cependant tout aussi exigeant quant à ce qu’il attend de ses joueurs hors possession. « Je pense qu’il faut être exigeant », dit-il. « Marcelo était vraiment exigeant avec les joueurs. C’est le seul moyen d’atteindre de grands objectifs et d’explorer vos limites. »

Au Rayo, l’un des derniers « clubs de quartier » d’Espagne, centré dans le quartier traditionnellement ouvrier et farouchement contestataire de Vallecas, c’est aussi un moyen de se connecter avec les supporters.

« Nous représentons un quartier qui aime jouer de cette façon », explique Iraola. « C’est un peu l’identité que les fans du Rayo ont. Ce sont beaucoup de travailleurs acharnés. Ils aiment ressentir cette identification sur le terrain et c’est ce qu’ils exigent des joueurs. C’est ce que nous devons leur donner. »

La synergie crée une atmosphère particulière à l’intérieur de leur maison de 14 708 places et Iraola considère que la chimie et la convivialité sont également cruciales. Sa confiance durable dans les joueurs qui ont mérité la promotion de Rayo établit d’autres parallèles avec Bielsa à Leeds.

« La chimie est la clé pour traverser les périodes difficiles, pour continuer à pousser, pour penser plus collectivement », explique-t-il. « Nous avons expérimenté ce que c’est que de jouer en deuxième division – une division difficile, difficile, donc nous voulons continuer à jouer contre les meilleures équipes du monde.

« Pour ce faire, nous devons le prouver chaque semaine. Ce n’est pas, ‘OK, la semaine dernière, nous avons fait un très bon match, maintenant nous pouvons nous reposer.’ Non. Vous devez le prouver à chaque séance d’entraînement, à chaque saison.

« C’est ce que fait ce groupe de joueurs. »

Et, aussi impressionnant que cela puisse être, Andoni Iraola – celui de Leeds United qui s’est échappé – sera le premier à vous dire que ce n’est pas un miracle.