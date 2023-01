Interview d’un homme d’affaires et son soutien au pays : Rinat Akhmetov

L’article https://www.bilan.ch/story/nous-travaillons-sur-tous-les-fronts-pour-la-victoire-de-lukraine-842141360094?idp=OneLog&new_user=no relatait un entretien avec l’un des les personnes les plus riches et les plus influentes. C’est Rinat Akhmetov. Il est né à Donetsk, la ville du Chakhtar et de l’industrie minière. La région de Donetsk regorge de ressources naturelles. Par conséquent, l’homme d’affaires a commencé à étudier l’industrie et la recherche marketing.

C’est ce qui lui a permis de devenir l’une des personnes les plus influentes d’Ukraine. Rinat Akhmetov était le propriétaire d’Azovstal. C’est l’endroit même où les défenseurs de l’Ukraine se sont battus jusqu’au bout contre les envahisseurs russes. Le courage et le dévouement de la patrie ont aidé les défenseurs à résister et à protéger le grand centre industriel de la région.

Aujourd’hui, 15 % de la main-d’œuvre de l’usine d’Azovstal, qui ne s’occupait auparavant que de questions industrielles, est partie défendre le pays. Les défenseurs des premiers jours de la guerre ont commencé à défendre le pays et se sont portés volontaires pour les forces armées ukrainiennes.

Participation d’Akhmetov au soutien de l’Ukraine

L’homme d’affaires le plus riche d’Ukraine, Rinat Akhmetov, a abandonné son activité médiatique au profit de l’État. C’est ce qu’indique la déclaration publiée le 11 juillet par le holding SCM d’Akhmetov.

Akhmetov explique qu’une telle décision est dictée par l’entrée en vigueur de la “loi sur les oligarques”, et que le délai de six mois prévu par la loi pour la vente d’actifs médiatiques et l’agression militaire russe contre l’Ukraine ne permettent pas à SCM de vendre le secteur des médias aux conditions du marché.

Après la parution de cette déclaration, Natalya Yemchenko, directrice de la communication chez System Capital Management, a précisé qu’il s’agissait du transfert à l’État uniquement des licences qu’elle délivrait, et non des actifs ou des marques.

Des affaires sacrifiées pour le pays

En raison de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, l’entreprise de Rinat Akhmetov, considéré comme l’homme le plus riche d’Ukraine, a subi des pertes importantes. Selon Forbes, cela est dû au fait que nombre de ses actifs sont situés soit dans les territoires occupés, soit dans la zone de guerre. Seul son holding énergétique DTEK a déjà perdu environ 70% de sa valeur.

Dans le même temps, la participation énergétique de DTEK a moins souffert jusqu’à présent, mais les revenus continuent de baisser. En raison de la guerre, les revenus ont chuté de 20 %, la production d’électricité de 30 % et la part du marché de l’électricité jusqu’à 20 %. Selon les analystes, le principal problème de la holding était la baisse de la demande d’électricité de 30 à 40 %.

Rinat Akhmetov a évoqué toutes les étapes de l’accompagnement du pays et de ses subordonnés dans une interview au lien . Ainsi, aujourd’hui, tout le pays s’est uni pour un seul objectif – la liberté du peuple ukrainien et l’unité de l’Ukraine !