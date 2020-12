Alors que le monde gardait chaque petite information sur le déploiement historique du vaccin Pfizer en Grande-Bretagne mardi, un retraité de 91 ans de Londres est devenu le favori collectif d’Internet après avoir déclaré qu’il était en retard pour son vaccin. à l’hôpital parce qu’il ne trouve pas de place pour garer son véhicule.

Martin Kenyon, qui est devenu l’un des premiers au monde à recevoir une dose du vaccin, a accordé une interview à CNN où il a expliqué en détail comment il avait été placé sur la liste des programmes de vaccination après avoir été appelé par l’hôpital. , le Daily Mail rapporté. L’attitude terre-à-terre de Kenyon lors de l’explication du vaccin contre le vaccin l’a attiré l’attention des téléspectateurs, car il a déclaré que l’expérience était indolore car il ne réalisait même pas quand « l’aiguille était entrée jusqu’à ce qu’il soit sorti ».

L’interview de Kenyon avec Cyril Vanier, présentateur de CNN, est maintenant devenue virale après avoir dit qu’il avait eu un «déjeuner plutôt méchant» avant d’être vacciné. Il est également devenu le grand-père préféré d’Internet dans une tournure intéressante lors de l’interview, quand il a dit qu’il espérait ne pas attraper le virus sanglant après cela, car «il a des petites-filles et prévoyait de vivre longtemps de leur vie. apprécier. »

Kenyon a reçu son vaccin au Guy’s Hospital de Southwark, à Londres, et a également partagé ce qu’il ressent à l’idée d’être l’un des premiers au monde à recevoir le vaccin. Il a dit avoir demandé aux autorités de l’hôpital comment s’y prendre, qui ont mis son nom sur leur liste et lui ont dit de descendre à 12h30. Kenyon admet alors qu’il était un peu en retard pour son vaccin parce qu’il « ne trouvait nulle part où garer sa voiture ».

Après cela, Kenyon a déclaré que le processus était assez simple car après un « mauvais déjeuner », ils lui ont donné le vaccin. Il a également ajouté avec désinvolture que le jab ne faisait pas du tout mal et qu’il n’avait même pas réalisé que l’aiguille était entrée jusqu’à ce qu’elle sorte. Il continue également de corriger l’ancre CNN quand il dit que nous n’avons pas trop de vaccinations, ce sont maintenant des vaccinations ».

Kenyon voulait également embrasser ses petits-enfants à Noël et espérait que la nouvelle de la vaccination serait une grande surprise, car sa famille ne le savait pas encore.

La joie de vivre de Kenyon a été saluée par les internautes après avoir dit: «Je ne vais pas l’avoir [coronavirus]. Eh bien, ça ne sert à rien de mourir si j’ai vécu aussi longtemps. D’ailleurs, je n’ai pas l’intention de le faire. «

Quel homme charmant. À 91 ans, il s’est rendu à l’hôpital de Londres, s’est fait vacciner, a pris un «mauvais déjeuner», a été vacciné, a reçu une carte comme preuve et n’a pas l’intention de mourir maintenant. Oui, l’entretien l’emporte. ❤️ – Votez, organisez, faites le bien🐥 (@MelissaHBuckner) 8 décembre 2020

Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire pour lui. Penser qu’il y a ceux qui disent « sacrifiez les faibles ». Cet homme avait-il l’air faible? Il est plein de vie et aime sa famille. Pourquoi diable mourrait-il à cause des gens qui nient la science et les faits? J’espère qu’il vit jusqu’à 110 ans! – GA Garcia (@ imagine you1969) 8 décembre 2020

J’aime la façon dont cet homme est, comme « J’ai déjeuné sale » – Hamza Shaban (@hshaban) 8 décembre 2020

A eu du mal à trouver une place pour garer sa voiture. LMAO! Ça roule toujours! Dans freakin ‘Londres! Quelle chérie il est! – Eblisster (@ ErinBliss12) 8 décembre 2020

« Cela n’a aucun sens de mourir maintenant si j’ai vécu si longtemps. » Martin, 91 ans – MS Fisher (@Iwillnotfall) 8 décembre 2020

Alors que Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est devenue la première personne au monde à recevoir le vaccin en dehors d’une période d’essai, William Shakespeare, 81 ans, a suivi pour se faire vacciner avec le vaccin convoité.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer BioNTech, qui, selon elle, est efficace à 95% pour prévenir la maladie en un temps record – à peine 23 jours depuis que Pfizer a introduit le vaccin premières données du dernier essai de phase clinique publiées. Les personnes de plus de 80 ans, les travailleurs des maisons de retraite et le personnel de santé et de soins sociaux à haut risque sont les premiers à faire la queue pour le nouveau vaccin. Au départ, 800 000 doses seront administrées au cours des prochains jours et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a promis des millions pour Noël.