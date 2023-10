Interview du réalisateur de Five Nights at Freddy’s avec Emma Tammi

L’attente est presque terminée pour la sortie d’Universal Pictures et de Blumhouse’s Cinq nuits chez Freddy.

io9 a parlé au directeur Emma Tammie sur l’adaptation du jeu vidéo et sur la façon dont elle a travaillé en étroite collaboration avec le créateur de la franchise de jeux vidéo Scott Cawthon. Rester fidèle à l’esprit de l’original Cinq nuits chez Freddy était primordial. « Nous savions évidemment que nous devions faire face aux sauts effrayants pour lesquels le jeu était devenu si célèbre », a-t-elle déclaré. « Mais en plus de cela, le jeu crée vraiment une atmosphère tellement effrayante que vous étiez sur le bord de votre siège, même entre toutes les frayeurs. Je voulais donc vraiment m’intéresser à cela également, en termes de sensation du lieu et d’étrangeté en termes de films d’horreur de passerelle.

Tammi a cité des films comme Carrie et Gremlins comme pierres de touche pour le long métrage centré sur les animatroniques possédés, délabrés et effrayants de Freddy Fazbear’s Pizza. « C’est comme tous les films que l’on regarde en tant qu’enfant ou adolescent et qui ont cet accès initial, comme avec Carrie je suis juste au lycée », a-t-elle déclaré. « Et l’horreur, vous savez, de cette scène d’ouverture des vestiaires, c’est une chose très pertinente et quotidienne. Et pourtant, vous vous frayez ensuite un chemin dans ce paysage d’horreur plus dramatique. Et avec Gremlins, ces choses commencent poilues et mignonnes et se transforment en un petit monstre. Donc je pense que c’étaient [gateway horror] ceux pour moi. J’ai vraiment l’impression que ce film a l’opportunité d’être, espérons-le, une passerelle vers [be] le premier plongeon de certains jeunes publics dans l’horreur.

Parlant davantage de la façon dont elle a travaillé en étroite collaboration avec FNAF’La créatrice de Tammi a expliqué que cela ressemblait à une collaboration dès son arrivée à bord du film. « À l’époque, j’avais lu un scénario existant et j’ai en quelque sorte partagé mes réflexions et ma vision de ce que pourrait être l’adaptation avec Scott, et je me suis également aligné sur ce qu’il pensait. Nous avons commencé à collaborer à partir de là, et nous y voilà, [we] J’ai réussi à atteindre la ligne d’arrivée. »

Cinq nuits chez Freddy ouvre le 27 octobre.

