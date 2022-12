Interview du ministre des Affaires étrangères du Qatar sur la polémique sur la Coupe du monde

Commentez cette histoire Commentaire

Doha, Qatar – Vers la fin de la semaine dernière, avant de quitter la capitale qatarie, Today’s WorldView s’est entretenu avec le plus haut diplomate du pays.. Dans l’esprit de nombreux critiques, notamment en Occident, la Coupe du monde du Qatar restera toujours un tournoi entouré de controverses. Les allégations d’abus de travail et de soutien de mauvaise qualité aux droits de l’homme ont suivi le Qatar depuis qu’il a remporté la candidature en 2010 pour accueillir l’événement. Des groupes de défense des droits et des journalistes ont tenté de compter les morts alors que des centaines de milliers de travailleurs migrants étaient enrôlés dans un gigantesque projet de construction à l’échelle nationale.

Mais le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, veut que les gens adoptent un autre point de vue. Il a souligné les scènes joyeuses de fans célébrant ensemble à Doha, les joyeuses vibrations régionales favorisées par la Coupe du monde au Moyen-Orient, et les véritables réformes du travail poussé par le gouvernement qatari au cours de la dernière décennie.

Une partie de notre conversation de jeudi soir avec le ministre des Affaires étrangères apparaît ici. Il a été édité pour plus de clarté et de concision.

La vision du monde d’aujourd’hui : La Coupe du monde a commencé au milieu de beaucoup de critiques et d’acrimonie. Maintenant que nous approchons de la dernière semaine du tournoi, que pensez-vous de la situation ?

Al-Thani: Nous croyons que nous sommes soumis à quelque chose d’inédit. Certaines Coupes du monde précédentes ont été attaquées ou pas particulièrement louées. Mais cette situation, surtout compte tenu de la longue période qui s’est écoulée depuis l’attribution [of the World Cup bid to Qatar in 2010] et aussi l’attitude et le comportement de certains médias envers le Qatar étaient assez négatifs et décevants de notre point de vue. Ils essayaient de juger le Qatar non sur la base de faits, ou non sur la base de leur venue ici et de la vérification des faits.

Nous pensons que c’est la Coupe du monde la plus inclusive. Il y a beaucoup de gens de différents pays, de différents horizons qui n’ont jamais pu venir profiter de la Coupe du monde. Si vous regardez la démographie des fans, il y a des fans indiens, des fans du Pakistan, d’Asie du Sud-Est, d’Extrême-Orient, de la région arabe, d’Europe, d’Amérique latine, d’Asie centrale. Tous, ils viennent ici et profitent du football.

Pensez au caractère unique de ce tournoi dans un très petit pays de la taille du Connecticut. Les gens peuvent aller assister à quatre matchs en une journée. Et cela a rendu la Coupe du monde abordable pour beaucoup de gens qui n’avaient jamais rêvé de venir au football, et encore moins d’assister à plusieurs matches.

Honnêtement, la meilleure récompense pour nous au Qatar est la façon dont les fans ont apprécié ce tournoi. Nous constatons, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans certains médias qui tentent de rendre compte de manière impartiale, que la plupart des visiteurs vivent une expérience très positive. Je suis sûr qu’il y a peut-être des observations négatives ici ou là. Mais la plupart d’entre eux parlent de l’hospitalité de ce pays et de ses habitants. Comme ils sont gentils. Et c’est quelque chose dont nous sommes fiers. Nous voulons montrer au monde que les pays arabes, la région du Moyen-Orient, ne sont pas seulement des guerres et des conflits. Il s’agit aussi de célébrer et de célébrer ce beau jeu.

Il y a, bien sûr, du fond à la critique. Vous reconnaissez sûrement les inquiétudes que beaucoup à l’extérieur du Qatar ont au sujet des droits des travailleurs et des abus qui ont potentiellement entouré la Coupe du monde ?

Nous ne prétendons jamais que notre pays est parfait. Nous n’avons jamais prétendu que les conditions des travailleurs migrants étaient parfaites. Une fois ces préoccupations mises en évidence, le Qatar les a reconnues et les a prises au sérieux. Toutes les réformes entreprises au cours des 12 dernières années par le Qatar ont été mises en œuvre. Il a été décrit d’une manière que le Qatar ignore simplement le fait qu’il y a un problème, ce qui n’est pas le cas.

En effet, depuis les huit dernières années, nous avons amené un groupe d’avocats indépendants pour examiner notre situation de travail et identifier pour nous les lacunes et les échappatoires, que ce soit dans notre législation ou dans le système que nous avons ici. Et nous avons pris le rapport très au sérieux. Nous avions alors 120 recommandations. Un grand nombre de ces recommandations devaient être traitées dans les pays d’origine des travailleurs migrants. Et une partie de cela relevait de la responsabilité du gouvernement du Qatar.

Nous avons ouvert nos portes aux ONG. Aucun pays de la région n’adopte une politique de la porte ouverte, comme l’a fait le Qatar. Des organisations comme Human Rights Watch ou Amnesty International, elles peuvent venir ici, elles peuvent publier leurs rapports ici. Ils ne peuvent pas le faire dans d’autres endroits.

Nous avons donné l’exemple dans cette région, menant le changement, menant les réformes. Et malheureusement, malgré tout cela, certaines ONG et certains médias essayaient simplement d’attaquer le Qatar sans reconnaître ni apprécier tous ces développements qui se sont produits. C’est un exploit pour un système gouvernemental de changer en 10 ans. L’Europe n’a pas changé en 10 ans. Les États-Unis n’ont pas changé en 10 ans. Nous avons accéléré ces changements. Et nous sommes également reconnaissants pour la Coupe du monde qui nous a aidés à accélérer ce genre de changements.

Mais [critics] ont toujours pointé du doigt les gouvernements et la responsabilité du gouvernement. Ils ne pointent jamais les entreprises. S’il y avait une situation qui se produisait en Europe avec des travailleurs migrants exploités, ils accuseraient l’entreprise impliquée, jamais le gouvernement.

Une partie de l’examen minutieux est venu d’un sentiment de confusion au sujet des statistiques. Pour le nombre de morts de travailleurs migrants, nous recevons des données du Comité suprême (l’agence qatarie créée pour organiser la Coupe du monde) qui ne semblent pas refléter l’image complète au Qatar.

Si vous regardez nos statistiques, nous avons les taux de mortalité publiés chaque année. C’est basé sur la nationalité. Nous ne classons pas par emplois. Mais c’est la classification que nous avons utilisée. Et c’est un département qui n’a été créé qu’il y a quelques années. On ne peut pas attendre d’eux qu’ils aient une expertise et qu’ils publient tout avec tous les détails. Et c’est un voyage qui prendra du temps.

Avec le Comité suprême… ils publient leurs données. Compte tenu des travailleurs qui sont morts sur les sites de la Coupe du monde, un mort est de trop. Mais pour toute la période [of preparation for the World Cup]il y avait trois [deaths]. Et c’est ce qui a été dit et répété maintes fois.

Mais [our critics] Je ne veux pas écouter l’autre côté. C’est notre problème. … Il y a une cohérence dans le simple fait d’attaquer le pays.

Vous parliez tout à l’heure d’inclusion à la Coupe du monde. Mais il y a eu beaucoup de questions sur la capacité des personnes LGBTQ et de ceux qui les soutiennent à participer ici au Qatar.

Nous avons répété à plusieurs reprises : « tout le monde est le bienvenu ». Ce que nous avons demandé, c’est que les visiteurs qui nous rendent visite viennent ici pour profiter du football, se concentrer sur le football, profiter de notre culture, profiter du pays et de l’hospitalité du pays. Respectez simplement les lois, ce que l’on attend des Qataris lorsqu’ils voyagent dans d’autres pays. Respectez nos lois et nos traditions.

Nous avons été très clairs : ce n’est pas notre affaire de savoir quel est le parcours des personnes qui viennent. Notre entreprise est tout ce qui… affecte la sécurité publique ou tente par quelque moyen que ce soit d’offenser le public. Ceci est inacceptable. Et cela s’applique à un couple LGBT ou à un homme et une femme. Ce n’est pas quelque chose qui est pointé ou dirigé vers une orientation ou une autre. Nous avons dit que les démonstrations d’affection en public ne sont pas autorisées au Qatar. Et cela s’applique à tout le monde.

Le problème concerne l’affichage public de symboles, pas d’affection. Pourquoi les gens avec des drapeaux arc-en-ciel ont-ils été arrêtés dans les stades ?

Quoi qu’il se passe sur le terrain, ce sont les règles de la FIFA, pas les règles du Qatar. Tout ce qui se passe en dehors du terrain relève de nos règles.

Quel sera l’héritage de cette Coupe du monde pour votre pays et cette région ?

La Coupe du monde n’est qu’un début. Ce n’est pas la fin de l’histoire. Tout d’abord, nous avons livré quelque chose d’historique — faire venir tous ces gens ici et découvrir le Moyen-Orient. Nous sommes sûrs à 100% que cela aidera beaucoup à changer la perception de beaucoup de gens dans le monde à propos de la région. Deuxièmement, toutes ces infrastructures que le Qatar avait planifiées avant même la candidature, dans le cadre de notre Vision nationale 2030. Et la Coupe du monde a contribué à accélérer la livraison et la réalisation. Il continuera de servir cette vision de diversification économique et de prospérité continue de notre secteur touristique.

Avez-vous été frappé par la solidarité panarabe affichée au Qatar et dans toute la région en faveur du Maroc, en particulier, alors qu’il fait sa course historique ?

C’est quelque chose qui nous rend très fiers, que le Qatar, ce petit pays, ait pu rassembler tous les Arabes. Et c’est la beauté et la magie du jeu lui-même, comment il rassemble des gens d’horizons différents, Arabes et non-Arabes, tout le monde de partout. Vous ne pouvez jamais voir cela se produire en Occident, mais vous le voyez ici parce qu’il y a un dénominateur commun qui nous rassemble tous – nous croyons que nous appartenons tous les uns aux autres. Ce que vous avez vu ici au Qatar, la façon dont les gens et les fans se sont mélangés, c’est vraiment quelque chose de fascinant que je ne pense pas que nous ayons jamais vu auparavant. Et peut-être ne pourrons-nous plus jamais le revoir.

En marge du tournoi, on a vu de grandes rencontres entre votre émir et les dirigeants de l’Arabie saoudite, de l’Égypte et des Émirats arabes unis. La Coupe du monde est-elle un tournant pour votre pays après le long boycott et blocus qu’il a vécu aux mains de certains de vos voisins ?

Compte tenu de la crise que nous avons traversée, nous pensons que ce qui doit nous rassembler est beaucoup plus important que ce qui doit nous séparer. Nous croyons en l’unité du [Gulf Cooperation Council, a bloc of six Arab monarchies in the region]. Cela ne veut pas dire que nous serons d’accord sur tout. Nous avons des différences. Construisons sur ce que nous avons comme objectif commun. On ne peut pas tout restaurer. Nous savons que cela prendra du temps. Mais nous constatons une volonté des dirigeants de ramener la relation là où elle devrait être.

Nous comprenons également que nous sommes connectés, malgré des désaccords dans certaines politiques, que… il vaut mieux s’élever au-dessus de nos différences et se concentrer sur les défis à venir. Nous voyons que le monde se polarise. Nous voyons l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. On voit l’impact du covid. Et nous voyons que toutes ces crises mondiales qui se produisent autour de nous nous affectent directement ou indirectement. Et si nous n’allons pas travailler ensemble pour construire nos systèmes intégrés et notre résilience intégrée, nous ne pourrons jamais survivre à de tels défis.

Il y a une perception qu’une partie de ce qui a provoqué le différend est la tendance indépendante du Qatar en politique étrangère et son soutien au fil des ans à certains acteurs, en particulier les partis politiques islamistes comme les Frères musulmans. Est-ce une perception juste?

La première moitié de la perception est la vérité : nous sommes d’accord sur certaines politiques et nous ne sommes pas d’accord sur certaines politiques, compte tenu de nos évaluations et compte tenu de leur évaluation. Ce que nous avons dit, c’est que quoi que nous soyons d’accord, travaillons ensemble — et quoi que nous soyons en désaccord, convenons que nous ne sommes pas d’accord. Et nous respectons ce désaccord.

Mais il y a cette perception erronée, qui est la seconde moitié de la question, que le Qatar choisit des acteurs de la région pour défendre quelque chose. Cela n’a jamais été le cas pour le Qatar. Nous ne prenons pas le parti de l’Islam politique ni celui des partis libéraux contre les partis laïcs. Ce n’est pas notre affaire. Nous sommes un État. Nous ne sommes pas un parti politique.

Peut-être avons-nous pris certaines mesures, certaines politiques lorsque le printemps arabe a commencé [to back elements of pro-democracy uprisings in parts of the Arab world in 2011]. Mais ces mesures n’ont été prises que lorsque nous avons vu les populations de ces pays bombardées ou victimes de massacres. C’est alors que nous avons agi collectivement, peut-être pas avec le CCG, mais avec d’autres pays.