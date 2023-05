Interview d’Owen Moxon: le roi de l’assistance de Carlisle lors de son ascension rapide et un premier voyage à Wembley pour la finale des barrages de la Ligue 2 | Nouvelles du football

« C’est un peu surréaliste, pour être honnête. »

Owen Moxon n’arrive pas à croire qu’il fait partie de l’équipe de Carlisle qui a atteint la finale des barrages de la Sky Bet League Two dimanche.

Qui peut lui en vouloir ? Les finales de Wembley n’arrivent pas souvent. Beaucoup ont la chance d’y arriver ne serait-ce qu’une seule fois dans leur carrière.

Pour le joueur de 25 ans, cependant, c’est un moment surréaliste pour une multitude de raisons.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la demi-finale retour des barrages de la Sky Bet League Two entre Carlisle United et Bradford City



L’histoire commence il y a neuf ans.

« J’étais ici depuis l’âge de neuf ans jusqu’à l’âge de 16 ans », raconte Moxon Sports du ciel. « J’avais aussi l’habitude de venir aux matchs quand j’étais jeune.

« C’était horrible quand j’ai été libéré. ​​Dans la région d’où nous venons, il n’y a pas beaucoup d’autres clubs, mais je me suis lancé. J’ai fini par aller à Queen of the South et je voulais juste travailler dur et retourner quelque part en Angleterre. »

Il a fait ses débuts avec les Doonhamers en août 2015 et a également passé du temps en prêt à Gretna en 2008, avant de signer définitivement pour Annan Athletic lors de sa libération en 2017.

C’est à Galabank qu’il a commencé à prospérer, ironiquement sous la légende de Cumbrians Peter Murphy, avec 2021/22 sa campagne d’évasion.

Image:

Le joueur de 25 ans a joué pour Queen of the South, Gretna 2008 et Annan Athletic avant de revenir à Brunton Park





Le milieu de terrain a marqué huit buts et fourni six passes décisives en 46 apparitions dans toutes les compétitions alors que les hommes de Murphy ont atteint les barrages de la Ligue 1 écossaise – où ils ont été battus par la ville d’Édimbourg – et ont établi un nouveau record de club en se qualifiant pour le cinquième tour de l’Écossais. Coupe pour la première fois.

Pendant ce temps, Moxon complétait son salaire du football à temps partiel en travaillant comme chauffeur-livreur. C’était un moyen pour une fin, un peu plus.

« Je me suis toujours soutenu pour revenir », dit-il.

« J’avais d’autres options avant l’année dernière pour retourner à plein temps en Écosse, mais ce n’était tout simplement pas la bonne décision pour moi financièrement. Je savais que si je continuais à faire ce que je faisais, je devrais avoir une chance. »

Cette chance est venue quand il a reçu une approche de Carlisle. Il avait été recommandé à Paul Simpson par Murphy le lendemain de son retour à Brunton Park pour son deuxième passage en tant que manager.

Sachant comment Simpson avait rajeuni le club et conjuré la menace de relégation après avoir remplacé Keith Millen en février dernier, Moxon ne pouvait pas dire non.

« J’avais quelques clubs intéressés, mais Carlisle a montré qu’ils voulaient vraiment me signer. Le changement dans la ville après le retour du gaffer a été énorme et il y avait un tel buzz autour de l’endroit.

« Tout le monde l’aime. S’il y avait un bon moment pour retourner à Carlisle, ce serait toujours cette saison. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Carlisle, Paul Simpson, a déclaré que son équipe avait prouvé que ses sceptiques avaient tort après avoir obtenu sa place dans la finale des barrages de la Ligue 2



C’est exactement comme ça que ça s’est passé.

Moxon a commencé 51 des 53 matchs qu’il a disputés cette saison, avec ses 17 passes décisives en compétition nationale juste derrière Kevin De Bruyne de Manchester City. Il a ainsi obtenu une place dans l’équipe de l’année de la PFA League Two.

S’attendait-il à s’installer aussi bien ?

« J’aimerais dire oui, mais la façon dont je pense, avant le début de la saison, je pensais ‘et si ça tournait mal?’ et je l’avais probablement mal vu. Une fois la saison commencée, j’ai bien commencé et je savais que je pouvais la continuer.

« Je ne pense pas avoir joué mon meilleur football cette année; ça a été bien, mais je pense toujours que je peux donner beaucoup plus. J’ai eu ma chance et heureusement, le coach a mis beaucoup de confiance en moi. J’espère que je Je l’ai récompensé par la façon dont j’ai joué cette année. »

Cette forme a aidé Carlisle à participer aux barrages de la Ligue 2, où ils ont battu Bradford de Mark Hughes en demi-finale, organisant une rencontre avec Stockport, qui n’a été promu de la Ligue nationale que l’année dernière.

Les Cumbrians ont perdu le match aller 1-0, mais ont riposté au match retour et ont finalement gagné 3-2 après une période de prolongation passionnante.

« Tout le monde a pris confiance dès la seconde moitié du match aller et nous étions convaincus que, chez nous, nous pourrions aller gagner le match nul. Ce n’était pas tout à fait le sentiment de gagner, mais ce n’était pas le sentiment que vous ressentez quand vous perdez un match non plus », déclare Moxon.

La finale de dimanche sera la première visite de Carlisle à Wembley depuis la finale du Johnstone’s Paint Trophy en 2011, lorsqu’ils ont battu Brentford 1-0. Ce sera aussi, sans doute, la meilleure chance du club de mettre fin à son exil de neuf saisons de la Ligue 1.

Image:

L’ancien manager de Moxon, Peter Murphy, a marqué le vainqueur pour Carlisle lors de la finale du Johnstone’s Paint Trophy 2011





Naturellement, Moxon veut jouer un rôle clé dans l’histoire.

« J’ai de vifs souvenirs de cette journée », dit-il. « Je n’y suis pas allé – je ne suis jamais allé à Wembley – mais je me souviens de quelques instants de le regarder à la télé et je me souviens d’être descendu au stade après, où il y avait une fête sur le terrain.

« Je ne pense pas que cela soit encore bien compris. Les célébrations du week-end étaient incroyables et les choses dont vous rêvez. Je continue de penser que c’est fou la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer.

« Pouvoir aller jouer à Wembley est quelque chose dont j’ai toujours rêvé. C’est un bonus énorme et il n’y a pas besoin d’être nerveux; nous devrions tous être prêts pour le match, donner 100% et voir ce qui se passe, mais évidemment nous voulons y aller et gagner le match.

« Cela signifierait tout pour moi. J’ai beaucoup d’amis détenteurs d’abonnements et je connais beaucoup de gens qui viennent depuis des années et des années. C’est quelque chose que personne ne pourrait jamais m’enlever. Ce serait un honneur de faire partie de l’équipe qui le fait. »