Il y a une statistique sur Hugo Lloris qui pourrait surprendre. En évaluant les tirs par emplacement et par type avant de vérifier où sur la bouche de but ces tirs ont été frappés, il est possible de calculer la probabilité qu’un gardien de but les sauve. Lloris sort au-dessus de ses pairs en tant que meilleur gardien de but de la Premier League.

La baisse de forme de David de Gea se reflète dans les statistiques qui suggèrent qu’il aurait dû empêcher beaucoup plus de buts qu’au cours des trois dernières saisons. Ederson a valu cinq buts, Alisson six. Mais le capitaine de Tottenham a valu 18 à 19 buts.

L’erreur occasionnelle masque la vérité sur Lloris. Il fait des économies que les autres ne font pas. Même lors de la défaite contre Manchester United le week-end dernier, il y avait un arrêt bas à sa gauche de Bruno Fernandes que l’on soupçonne – et les données le confirment – en aurait battu d’autres.

« Ces chiffres sont très positifs », dit Lloris Sky Sports. Il rit. « C’est une bonne façon de commencer l’interview. Je ne sais pas comment nous allons finir mais c’est une bonne façon de commencer. »

Il sait ce qui s’en vient. Tottenham a remporté un match sur quatre en Premier League et est hors d’Europe après une humiliation inattendue contre le Dinamo Zagreb. Plus à ce sujet plus tard. Mais à quoi ce capitaine vainqueur de la Coupe du monde attribue-t-il sa forme durable à l’âge de 34 ans?

« C’est une question de détails. Le positionnement. Les étapes. La prise de décision. L’expérience aide mais il faut répéter et répéter. C’est vraiment important. Vous voulez toujours vous améliorer. Même à 34 ans, j’ai toujours cette mentalité et il y a maintenant des outils qui Je n’avais pas il y a 10 à 12 ans. «

Lloris s’appuie sur l’analyse vidéo. Parfois, il passera par là avec l’entraîneur des gardiens de but. D’autres fois, il le fera seul. Mais il le traversera toujours.

On se demande ce qu’il aurait pu voir en regardant en arrière ce superbe triplé de Mislav Orsic du Dinamo qui a menacé de faire dérailler la saison des Spurs. À première vue, il n’aurait pas pu faire grand-chose au sujet des buts. C’est typique de Lloris qu’il est plus critique.

« En tant que gardien de but, vous vous sentez toujours responsable lorsque vous concédez un but. Même si c’est le meilleur but qui puisse être marqué, vous regardez comment vous auriez pu l’arrêter. Si ce n’est pas avec mon corps, cela pourrait être avec ma voix. . J’aurais pu donner des informations plus rapidement à mes coéquipiers. «

Lloris a fait sensation au lendemain du match en décrivant la performance de l’équipe comme « honteuse » et même un mois plus tard, il est évident que la sortie grince encore.

Il fait face à nouveau et veut dire clairement qu’il ne s’exclut pas du blâme. Il croit au pouvoir du gardien de but de donner le ton au reste de l’équipe.

« Vous cherchez toujours à aider l’équipe et à influencer le résultat. C’est comme ça que je pense. Vous pouvez avoir cette influence en tant que gardien de but. Par exemple, lorsque vous attrapez un ballon à la fin d’un match et que vous partez sur le terrain pour quelques secondes pour donner une pause à vos coéquipiers.

« Aussi, vous pouvez le faire de la manière opposée lorsque vous perdez. Vous pouvez le faire rapidement, trouver la première passe aussi vite que possible. Vous pouvez donner un rythme depuis l’arrière. Vous pouvez avoir une influence sur les joueurs en devant vous – les quatre arrière et les milieux de terrain – avec votre voix.

« Les joueurs offensifs sont assez loin sur le terrain, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Aujourd’hui, c’est possible sans la foule, mais avec la foule, c’est impossible. C’est pourquoi je pense vraiment que le leadership et la gestion de l’équipe dépendent de sa colonne vertébrale.

« Vous avez besoin de quelques voix pour transmettre les sentiments et les formations et des trucs comme ça. C’est un vrai travail d’équipe, donc quand nous parlons de capitaine, j’aime partager la responsabilité avec les autres joueurs sur le terrain parce que nous avons besoin les uns des autres pour le bien-être du club. équipe.

« Tout est lié. A Zagreb, l’équipe n’a pas livré. Nous avons éteint. A 2-2, nous avons essayé de nous allumer mais c’était trop tard. C’était un problème collectif. C’était un problème d’équipe. »

Était-il au courant de la réaction à son entretien?

« J’ai entendu, évidemment, mais je n’avais pas besoin d’écouter les commentaires. En tant que capitaine, vous avez la responsabilité de passer devant la caméra après ce gros échec en Ligue Europa.

« C’est une compétition dont nous avons tous dit qu’elle était une cible pour un trophée. Perdre contre le Dinamo Zagreb est quelque chose, pour moi, que vous ne pouvez pas accepter. Ce n’est pas un manque de respect. C’est juste que quand vous avez des standards en tant que club, cette ambition de gagner, et surtout d’échouer ainsi, après avoir remporté le match aller 2-0, c’était juste une déclaration honnête à ce sujet.

« C’était une façon de partager la responsabilité. Je suis le premier à être coupable. Mais ce n’est pas seulement moi. Ce sont les joueurs. C’est le manager. C’est le staff technique. C’est le club, tu sais? » «

Les supporters apprécieront le sentiment palpable que les joueurs souffrent autant qu’ils le sont. L’interview abattue de Heung-Min Son après la défaite contre United n’était que la dernière preuve de cela. Mais ce qu’ils veulent vraiment voir, c’est une preuve que le coin peut être tourné.

« Il y a eu une très bonne réponse contre Aston Villa après cette défaite. Nous n’avons pas joué un match incroyable mais je me sentais une bonne équipe, prête à se battre, à rivaliser et à donner le meilleur d’elle-même.

« Puis il y a eu la trêve internationale. Nous sommes revenus et j’ai vu une équipe contre Newcastle et Manchester United essayant toujours de donner le meilleur de lui-même avec la bonne attitude. Mais c’est une question de détails. Des détails que nous devrions améliorer si nous voulons être plus haut. la table. »

L’humeur a changé rapidement. Le message est maintenant que cela peut changer à nouveau. Tottenham disputera une finale de la Coupe de Wembley contre Manchester City la semaine prochaine. La victoire sur Everton vendredi soir rétablirait une certaine croyance avant ce qui pourrait être un match déterminant.

« Nous connaissons le pouvoir d’une victoire. Cela vous donne de la confiance. Cela vous donne de l’énergie. C’est ce que nous recherchons. Dès que vous gagnez un match, vous voulez gagner un deuxième puis un troisième. »

«Ensuite, vous pouvez créer une stabilité en termes d’émotion qui peut aider l’équipe car j’ai vraiment l’impression que nous manquons de confiance lorsque vous analysez nos performances.

« Nous ne sommes pas si loin des autres en termes de qualité mais c’est juste que parfois nous devrions être plus forts en équipe. Il y a beaucoup d’attentes sur Tottenham à cause de ce que nous avons fait ces dernières saisons. C’est normal. . Mais nous n’abandonnons pas. «

Ce n’est pas le moment. Pas quand un premier trophée en 13 ans pourrait être une question de jours si Tottenham peut simplement trouver un moyen de traverser sa période difficile et arranger les choses.

Lloris en sait beaucoup sur l’argenterie, bien sûr. Il a réussi à soulever le trophée le plus important du football lors de la Coupe du monde en 2018. Pendant quelque temps, sa réplique a orné le bureau de Mauricio Pochettino. Plus maintenant. «C’est à moi», sourit-il. « Quand il est parti, je l’ai repris. »

Alors, à quoi ressemble le succès à Tottenham de Jose Mourinho pour un gagnant comme Lloris?

« Succès, je ne sais pas. Cela a été une saison difficile. Si vous parlez à tous les joueurs dans le vestiaire et que vous leur demandez ce qu’ils veulent, ils diront que c’est pour gagner des trophées.

«Le plus difficile est de le faire, évidemment.

« Tout dépend de la façon dont nous finissons la saison. Il y a une finale à gagner et si nous remportons ce trophée, ce sera positif. Cela ne nettoiera pas la saison car une défaite comme celle contre Zagreb est celle qui fait encore mal. La Ligue Europa était une ambition, un objectif.

« Mais il reste encore quelques choses à sauver la saison et nous devons nous battre pour les sauver. Nous allons tout donner, faire de notre mieux et voir où nous en sommes après le dernier match. Nous avons la responsabilité de ne pas donner. et aller à la fin avec de grands matchs à venir.

« Il y a une saison à terminer et nous voulons la terminer de la meilleure façon. »

