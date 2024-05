Interview d’Harvey Elliott : tirage au sort d’Aston Villa, adieux de Jarell Quansah et Jürgen Klopp

« Les 10 dernières minutes n’ont tout simplement pas été suffisantes », a-t-il déclaré. « Nous avons fait leur jeu et nous nous sommes causé des problèmes, et contre une grande équipe d’Aston Villa, c’est la conséquence.

« Un point est un point, ce n’est pas ce que nous voulions, mais nous pouvons bâtir dessus et arranger les choses ce week-end. »

Le résultat a été le 10e nul de Liverpool de la saison de Premier League, un fait qui n’a pas échappé à Elliott alors qu’il réfléchissait à la campagne.

« Nous pouvons tous le ressentir, surtout ce genre de fin de saison », a-t-il déclaré. « Nous avons eu trop de nuls qui auraient dû être des victoires et malheureusement c’est ainsi que s’est déroulée notre saison.

« Mais comme je ne cesse de le dire, c’est quelque chose sur lequel nous pouvons réfléchir. Nous avons déjà été dans cette situation, donc si cela se reproduit la saison prochaine ou les saisons suivantes, nous avons été dans cette situation et nous savons comment nous en sortir.

Elliott a également félicité Jarell Quansah, qui a marqué son tout premier but en Premier League à Villa Park.

« Jarell a été incroyable tout au long de cette saison », a-t-il déclaré. « Sa première vraie saison en Premier League et la façon dont il a joué et la façon dont il s’est comporté viennent d’être parmi les meilleurs.

« Personne ne le mérite plus que lui. Quand le ballon a touché le filet, j’étais ravi et il méritait chaque instant. Cela se voit dans sa passion et dans son expression, il a travaillé dur pour vivre un moment comme celui-là, surtout devant un public extérieur.

« C’est juste un sentiment incroyable pour lui et je suis tellement heureux. »