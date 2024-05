Interview d’Harvey Elliott : tirage au sort d’Aston Villa, adieux de Jarell Quansah et Jürgen Klopp

Et pour des joueurs comme Elliott, qui a disputé 118 matchs depuis que Klopp a fait ses débuts à l’âge de 16 ans en 2019, il y a un désir ardent de s’assurer que l’entraîneur repart non seulement sur une bonne note avec une victoire, mais que il est pleinement conscient de combien il est aimé et apprécié par le personnel et les supporters.

Le choc de Liverpool en Premier League contre Wolverhampton Wanderers dimanche sera le 491e et dernier match de Klopp à la tête des Reds, alors qu’il met fin à un règne mémorable et glorieux dans le Merseyside.

« Le coach, nous ne pouvons pas le remercier assez et c’est le moins que nous puissions faire pour lui », a déclaré Elliott à Liverpoolfc.com. « Les réalisations qu’il a réalisées en tant qu’entraîneur et pour nous en tant que joueurs, les expériences que nous avons acquises, nous ne pourrons jamais assez vous remercier.

« Le moins que nous puissions faire est d’aller jouer pour lui et de mettre notre cœur en jeu. Il nous a donné de nombreuses opportunités et a fait de nous des hommes. Il y a un autre match ce week-end mais ça va être très émouvant pour tout le monde.

Il a poursuivi : « Cela va être une journée émouvante. Nous, en tant que joueurs et nous en tant que club, nous ne pouvons pas remercier assez le staff technique et lui-même et je pense que le moins que nous puissions faire est de réaliser une excellente performance pour lui et de lui offrir le meilleur départ possible. Je sais qu’en tant que club, nous allons le faire avec les supporters derrière nous également.

« Il y a un homme qui mérite ça dans ce monde et c’est le patron. En tant que joueurs, nous voulons simplement sortir et jouer le meilleur football possible.

« Nous sommes à domicile et nous reviendrons aux émotions après le match. »

Elliott s’exprimait après le match nul 3-3 de lundi soir contre Aston Villa, un match qui a vu Liverpool céder une avance de 3-1 dans les phases finales à Villa Park.