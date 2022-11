Interview d’Erin Cuthbert: la star de Chelsea souhaite participer à la discussion en tant que l’un des meilleurs milieux de terrain du football féminin | Nouvelles du football

“Je suis descendue en tant qu’écossaise de 18 ans dont personne ne connaissait l’existence”, raconte Erin Cuthbert Sports du ciel. “Il s’agissait de faire mes preuves.” Six ans après ce déménagement de Glasgow à Londres, la milieu de terrain de Chelsea l’a fait – mais elle n’a pas encore fini.

Avec un nouveau contrat et un ancien poste, Cuthbert brille. Elle a marqué lors de la victoire à Manchester United plus tôt ce mois-ci et a retrouvé le chemin des filets contre Tottenham. Avec son but contre le Real Madrid mercredi, Cuthbert a fait trois en trois.

Son importance pour le milieu de terrain d’Emma Hayes est claire maintenant. L’importance du club pour elle aussi. “Chelsea est maintenant devenu ma deuxième famille. Je me sens comme chez moi quand j’entre dans le bâtiment. Les valeurs expliquent en grande partie le succès du club.”

Erin Cuthbert célèbre son but pour Chelsea contre Tottenham avec Millie Bright





Mais quelles sont ces valeurs ? “C’est définitivement une culture de la victoire. C’est la victoire à tout prix. Emma nourrit cette idée que rien d’autre que la victoire n’est une option pour un club comme Chelsea. J’adore ça. Je m’entraîne pour jouer. Je travaille toute la semaine pour les matchs et je J’adore cet aspect compétitif.”

Cuthbert prend la parole lors du lancement de Warzone 2.0, le dernier né de la franchise Call of Duty, et bien que son jeu offre une chance de se déconnecter de la pression du travail quotidien, il souligne également que cette mentalité compétitive s’étend bien au-delà du terrain.

“Je joue assez souvent. J’ai l’impression que c’est un bon moyen pour moi de me détendre et d’échapper à tout le stress du football et des réseaux sociaux. Mettre le casque est un bon moyen de communiquer avec mes amis de chez moi. C’est ma façon de rester en contact avec eux.

“J’envoie toujours des textos à mes amis une demi-heure avant de continuer, ‘Prenez votre dîner et nous sommes à sept heures.’ Le jeu est définitivement une chose sociale pour moi, mais quand je continue, je suis vraiment ennuyé si nous perdons. Il y a toujours cette tendance compétitive en moi.

Il y a des matchs avec l’équipe nationale d’Écosse. “Tous dans nos chambres avec nos casques d’écoute.” Il y a des matchs avec ses coéquipiers de Chelsea et même ses rivaux en club. “Je joue avec certaines des filles de Manchester United. C’est une grande partie de ma vie, en fait, je viens de réaliser.”

Erin Cuthbert a conclu la victoire de Chelsea contre Manchester United



Mais c’est le football qui reste la priorité, d’autant plus qu’il s’agit d’une saison décisive pour Cuthbert. Sa polyvalence l’a vue jouer en tant qu’attaquante et ailière arrière, mais elle semble avoir maintenant convaincu Hayes de lui donner une chance en tant que milieu de terrain.

“J’ai plaidé mon cas chaque année au cours des six dernières saisons! Mais Emma est quelqu’un qui valorise vraiment l’expérience et il m’a donc fallu du temps pour faire mes preuves. C’est ce que j’ai essayé de faire avec toutes mes petites apparitions ici. et là au milieu de terrain.

“J’ai toujours voulu être milieu de terrain. J’ai rejoint Chelsea en tant que milieu de terrain. Peu de gens le savent parce que j’ai joué à tant de postes différents. Mais il arrive un moment où vous voulez savoir à quel point vous pouvez être bon. Je pense que le directeur me voit là-bas maintenant.

“J’ai dû attendre mon temps pour jouer à différents postes, mais je suis enfin au milieu de terrain. C’est le poste que je me vois jouer toute ma carrière. Cela a été un facteur important dans la signature de mon nouveau contrat. Je veux être un milieu de terrain et je suis heureux qu’Emma me voie là-bas.”

La carte thermique évolutive d’Erin Cuthbert montre qu’elle a maintenant un rôle itinérant au milieu de terrain





Jouer en tant qu’ailier pendant une grande partie de la saison dernière a été particulièrement difficile. “Ce n’était pas idéal, mais vous en faites ce que vous pouvez. J’ai fait de mon mieux. Mais j’ai 24 ans maintenant. Presque à mi-parcours de ma carrière. J’ai l’impression de ne pas savoir à quel point je peux être bon à moins de trouver une position.

“Le problème à l’arrière, c’est que vous comptez sur le ballon qui vient à vous. Au milieu de terrain, vous pouvez aller chercher le ballon, qu’il soit à gauche ou à droite. Si vous êtes un arrière droit et que c’est à gauche, vous n’êtes pas impliqué. J’aime être impliqué. J’aime trouver le problème.

“J’aime le chaos. Alors je vais le trouver dans le jeu.”

Cuthbert reconnaît que la longue attente, bien que frustrante, aurait pu l’aider à devenir une meilleure joueuse. Cette chercheuse de chaos a ajouté du sang-froid à son jeu, une plus grande conscience des exigences tactiques de tous les autres rôles sur le terrain également.

“Il faut être ouvert pour apprendre. Aussi déçu que je sois de ne pas jouer au milieu de terrain depuis que j’ai rejoint le club, cela m’a beaucoup appris. Jouer à tous ces différents postes m’a appris à avoir une appréciation et une meilleure connaissance du jeu.

“Une grande partie au milieu de terrain consiste à lire le jeu. J’ai plus d’expérience maintenant que la personne moyenne de mon âge compte tenu du nombre et du calibre des matchs auxquels j’ai également joué. Quand je joue au milieu de terrain maintenant, j’ai une meilleure connaissance du jeu. , meilleur compréhension.”

Les zones d’action d’Erin Cuthbert soulignent son désir de rechercher le chaos au milieu de terrain





Malgré toute son expérience, ayant déjà fait plus de 100 apparitions dans la WSL, ce changement de position tardif présente des possibilités. Comme le suggère la récente surabondance de buts, Cuthbert s’améliore. Son meilleur est encore à venir. Et son meilleur pourrait être meilleur que quiconque ne le réalise encore.

“Je pense qu’il y a une idée fausse parce que les gens me voient depuis si longtemps mais je ne suis même pas encore à mon apogée. Je sais que mes meilleures années sont encore à venir. J’atteins enfin le niveau de forme, le niveau de cohérence , et j’adore ça à Chelsea.

“L’Europe est notre prochain défi en termes d’endroit où nous voulons être. J’ai déjà tellement de titres mais j’en veux plus. Je veux la Ligue des champions. Je pense que nous avons une équipe capable de concourir pour cela de toute façon et nous pouvons faire mieux que nous l’avons fait la saison dernière.

“Mais maintenant, je veux juste continuer. Je ne sais pas où est mon plafond. Je ne sais même pas s’il y en a un parce que je n’ai pas eu longtemps au milieu de terrain mais je veux voir où se trouve ce plafond parce que je sais il est plus élevé qu’actuellement et c’est à moi de le montrer.

“Vous êtes ce que vous faites de vous-même. Je veux participer à la discussion parmi les meilleurs milieux de terrain du football féminin. Cela doit être l’objectif. Je suis dans un club de haut niveau, donc [aiming for] rien de moins serait une déception. Je m’épanouis dans des environnements compétitifs.”

Dans le casque de jeu ou sur le terrain de football, cela saute aux yeux.

