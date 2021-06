Interview d’Emiliano Marcondes : le héros des séries éliminatoires de Brentford sur sa libération et son voyage inspirant au Ghana | Actualités footballistiques

Les supporters de Brentford rêvaient d’atteindre la Premier League, mais imaginez ce que cela faisait d’être l’homme dont la performance à Wembley a permis que cela se produise. Emiliano Marcondes a été la vedette de la victoire 2-0 de son équipe sur Swansea lors de la finale des éliminatoires du championnat.

« C’était à 100% le meilleur jour de ma carrière et peut-être aussi de ma vie », raconte-t-il. Sports aériens. « Marquer, gagner et être nommé homme du match lors de mon dernier match pour Brentford. J’étais tellement heureux que je n’ai pas pu m’empêcher de sourire pendant des semaines. Cela me fait toujours sourire rien que d’y penser. »

Ce sourire révèle encore les dents temporaires dont il avait besoin quelques jours seulement avant la finale après avoir attrapé un coude accidentel de son coéquipier Marcus Forss à l’entraînement. Il a fallu un traitement dentaire d’urgence pour qu’il soit prêt pour son rôle héroïque à Wembley.

« Je dis tout le temps que je ressemble à Freddie Mercury parce qu’ils tiennent un peu plus longtemps qu’avant. Ce n’était pas la meilleure préparation. »

La suite n’a pas été idéale non plus. Son meilleur jour sous un maillot Brentford était aussi le dernier. Marcondes a vite découvert qu’il ne rejoindrait pas ses collègues de Premier League. Il était en train d’être libéré. Si ce n’était pas tout à fait un choc, ce n’était certainement pas ce qu’il voulait.

« J’ai été vraiment déçu que mon contrat n’ait pas été renouvelé », dit-il. « J’ai passé un bon moment à Brentford, je me suis fait beaucoup d’amis et j’avais de bonnes relations avec les fans. Mais c’est le football. Il est maintenant temps de passer à autre chose et je souhaite bonne chance à Brentford. »

















2:36



Faits saillants de la finale des éliminatoires du championnat entre Brentford et Swansea



Après quelques semaines aussi dramatiques, Marcondes, 26 ans, aurait peut-être voulu des vacances. Mais le Danois parle fraîchement d’un voyage au Ghana dans le cadre d’un lien de longue date avec l’académie Right To Dream – une connexion qui remonte à son séjour à Nordsjaelland.

Le club danois appartient à l’organisation africaine à but non lucratif et est célèbre pour son engagement dans des projets de retour, quelque chose dans lequel Marcondes a été encouragé à s’impliquer dès son plus jeune âge. « J’ai passé plus de temps au club qu’à la maison », dit-il.

« Ils développent le caractère des jeunes joueurs et je pense qu’ils ont eu un grand impact sur qui je suis aujourd’hui et pourquoi je fais des choses comme ça. J’ai grandi à Nordsjaelland. »

Même ainsi, ce voyage était quelque chose de nouveau pour lui. « Voir ce que les joueurs africains ont vécu, c’était une vraie expérience. On pense tout de suite aux garçons africains car ils n’ont pas les opportunités que nous avons au Danemark et ailleurs.

« J’étais avec Maxwell [Woledzi]. Il est maintenant à Nordsjaelland. Nous nous sommes rencontrés à Accra et il nous a fait visiter son village. C’était vraiment juste une révélation pour ce que ces gars-là traversent et ils réussissent toujours. Cela fait chaud au cœur de les voir aller à l’académie Right To Dream. »

Marcondes a organisé une masterclass de coup franc pour les jeunes de l’académie, quelque chose qu’il a déjà établi au Danemark avec Nordsjaelland. Il a été bien reçu.

« On pouvait voir qu’ils étaient vraiment concentrés et très humbles. Il y avait beaucoup de respect. Ils ont vraiment essayé de le comprendre encore plus qu’au Danemark. Ils essayaient de faire ce que j’ai dit et de poser des questions. C’était vraiment sympa pour leur donner quelque chose. »

Image:

Marcondes lors de sa visite à la Right To Dream Academy au Ghana



Si c’était un point culminant de son voyage, le lowlight était évident. Marcondes observait au Ghana les événements horribles du match d’ouverture du Danemark de l’Euro 2020 contre la Finlande, son compatriote Christian Eriksen subissant un arrêt cardiaque sur le terrain.

« Ce fut un moment choquant », se souvient-il. « Cela nous rappelle vraiment que la vie est imprévisible et qu’on ne sait jamais ce qui va se passer. » Pour le joueur communautaire de l’année de Brentford la saison dernière, cela a renforcé sa conviction qu’il y a bien plus dans la vie que le football.

« En fin de compte, nous ne jouons pas le jeu pour l’argent et la gloire, mais pour inspirer les autres et donner de l’espoir à la prochaine génération. On se souviendra de nous pour la personne que nous sommes. C’est pourquoi j’essaie de grandir en tant que personne et découvrir de nouvelles cultures.

Image:

Marcondes a commencé son association avec Right To Dream à Nordsjaelland



« Lors de la pause de Covid l’année dernière, je pense que beaucoup de footballeurs pensaient au fait que le football est si important pour nous mais et si le football n’était pas là ? Nous n’avons pas joué au football pendant deux mois. Je pensais beaucoup à ce que je pouvais faire en dehors du football

« Comment pourrais-je aider d’autres garçons et filles à avoir plus de motivation pour jouer ? J’avais mon cours de coup franc avant quand j’étais à Nordsjaelland et donc je pensais que je devrais peut-être recommencer. Cela s’est juste développé au cours de la dernière an.

« Maintenant, nous commençons en Égypte et je pense également à la Chine. J’ai toujours des liens étroits avec ma famille au Brésil où j’ai toujours quelque chose que je veux faire aussi.

« C’est quelque chose que j’ai appris de cela, pourquoi je suis plus dans le travail caritatif et j’essaie d’aider les autres, parce que c’est vraiment ce que je veux faire. Peut-être qu’après ma carrière, je vais créer une académie et aider les gens qui ne le font pas. avoir les opportunités que j’ai. »

Image:

Marcondes a donné une masterclass sur coup franc lors de sa visite au Ghana



Mais sa carrière est loin d’être terminée. En effet, Marcondes est persuadé que les meilleures années sont devant lui. Surtout s’il a la chance de jouer dans sa position préférée – une opportunité qui lui a souvent été refusée à Brentford en raison de la formation de l’équipe.

« La position que j’ai jouée à Brentford n’était pas la meilleure pour moi. J’ai joué en tant que 8 et je veux plutôt jouer en tant que 10. Je ne suis jamais vraiment entré dans les positions dans lesquelles je voulais vraiment être et où je pense que je Je suis le meilleur. Cela m’a fait réaliser cela encore plus maintenant.

« Je suis vraiment excité à l’idée de relever un nouveau défi dans un nouveau club. Je ne veux rien exclure mais mon objectif depuis que je suis en Angleterre était de jouer en Premier League. En remportant une promotion avec Brentford, j’ai l’impression d’avoir de la gentillesse de l’avoir fait mais pas vraiment.

« Je sens donc que je dois faire une chose de plus en Angleterre avant de partir. J’ai quelques opportunités donc nous verrons.

« Je suis vraiment excité pour l’avenir. »