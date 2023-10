Interview d’Eli Roth sur Fright Krewe et Gateway Horror for Kids

Depuis qu’il est kmaintenant connu pour grisly horreurcinéaste Eli Roth faire un le spectacle animé est livré avec certaines attentes pour des visuels hardcore, même s’ils sont destinés aux enfants. Avec Krewe d’effroison dernier projet créatif devant les très adultes Action de grâces plus tard cet automne, Roth retourne dans un royaume il a exploré pour la première fois 2018 La maison avec l’horloge dans ses murs.

Plonger dans cette douceur sous-genre vient d’un amour pour dessins animés surnaturels il a grandi avec, Roth a expliqué à io9 dans une récente interview. «J’adore l’horreur des passerelles. J’adore les émissions effrayantes pour les enfants. Et j’avais l’impression d’être à un moment de ma vie, de ma carrière, où je voulais vraiment commencer à créer de superbes expériences pour les enfants et que les parents pourraient regarder avec leurs enfants, où les enfants pourraient se lancer dans des films d’horreur sans être traumatisés par eux. »

Roth et collaborateur James Frye d’abord a fait germer l’idée de Krewe d’effroi en 2015. « C’est le temps qu’il a fallu à ce projet pour se concrétiser. James Frye est un ami cher et écrivain. Nous nous sommes assis et avons dit : « Nous devons faire quelque chose pour nos enfants. » Nous voulons créer un spectacle comme Scooby Doo où sont les enfants résoudre des mystères surnaturels. Nous voulions créer notre propre monde, notre propre mythologie d’enfants résolvant des mystères surnaturels et affrontant des monstres.

Il a continué. «Les monstres sont toujours une excellente métaphore pour un côté de nous-mêmes que nous n’aimons pas ou que nous ne voulons pas affronter. Et il y a tellement de grandes valeurs que vous pouvez utiliser comme cheval de Troie dans un spectacle effrayant pour les enfants, comme le courage et l’amitié et surmonter vos peurs, et trouver ce qui vous rend spécial et trouver votre propre pouvoir spécial. C’était l’idée originale et nous voulions que cela se déroule à la Nouvelle-Orléans, qui est si visuelle et si riche avec tant d’histoire et c’est la ville la plus hantée d’Amérique. Et aussi pour vraiment représenter vooodoo d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant.

Roth Je savais que son nom avait une certaine largeur de bande pour repousser les limites du raisonnable pour une émission d’horreur familiale, et cela remonte aux histoires pour enfants qui font toujours peur. «Je sais que les enfants peuvent le gérer. C’est pourquoi Les contes de Grimm ont duré des centaines d’années », a-t-il déclaré. «Ce sont des enfants qui cuisent au four – ils sont très, très effrayants. Ils peuvent gérer ces idées. Ils comprennent et sont beaucoup plus forts et plus intelligents que ce que nous leur attribuons. Nous n’avons pas besoin de les protéger des images effrayantes, vous savez, nous pouvons les aider à les gérer de manière saine et amusante.

De plus, hCette réputation dans l’horreur s’est avérée utile pour inspirer ses showrunners. « Ce que j’aime chez Joanna [Lewis] et Kristine [Songco] est-ce dehors, ils sont si doux et si légers. Et tu penses : ‘Oh, ils sont parfaits pour écrire une série animée pour enfants. Et puis les scripts arrivaient et le gore était fou. Ce qui est génial, c’est qu’ils sont vraiment capables d’équilibrer les frayeurs avec le cœur et l’humour, ce qui, je pense, est très important pour les enfants, car il faut faire rire les enfants après une grosse frayeur. Et ils disent : « Eh bien, nous avons Eli. Quoi qu’il en soit, personne ne pensera jamais que nous avons inventé ça.

Il a ri et a poursuivi : « Une fois que mon nom sera sur le projet, J’ai remarqué que ma réputation de réalisateur d’horreur fou et sanglant est si forte que les gens aiment travailler avec moi parce qu’ils peuvent ainsi la sortir de leur système. Peu importe ce qu’ils proposent, c’est un moyen très sûr de le laisser sortir. Et ce que j’aime chez eux, c’est qu’ils veulent pousser le gore aussi loin que possible. Et DreamWorks aussi. Donc je pense qu’avec mon nom, ça permet à tout le monde de respirer un peu plus facilement. Comme si nous pouvions tous inventer des trucs aussi fous qu’on le voulait aussi longtemps, car cela ajoute à l’histoire, vous fait très peur et contient ensuite le message en dessous.

Krewe d’effroi est maintenant diffusé sur Hulu et Peacock.

