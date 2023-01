Interview de Vincent Kompany: le manager de Burnley sur la complaisance, Sean Dyche, ses jeunes stars et son inspiration | Nouvelles du football

Avec 16 points d’avance sur la troisième place avec 19 matchs de la saison à jouer, il serait facile pour Burnley de se contenter de sa position et peut-être de se tourner vers la planification de la Premier League.

La raison pour laquelle ils sont là où ils sont, cependant, est que Vincent Kompany ne permettrait jamais qu’une telle chose se produise.

“Mon sang bout rien qu’en entendant le mot complaisant”, raconte-t-il Sports du ciel, après avoir remporté le prix Sky Bet Championship Manager of the Month pour décembre. “C’est quelque chose que je trouve très difficile à accepter en tant qu’être humain.

“Je pense que la complaisance est la plus grande menace pour notre jeu et la façon dont nous jouons en ce moment. Quand elle devient complaisante, elle devient un peu molle.

“Sean Dyche était ici avant moi et ce club a toujours été dur et a eu une agressivité naturelle envers les joueurs de toute façon. Ce courage est quelque chose de si important, et je voulais continuer juste pour voir comment nous pourrions faire encore plus une partie de ce que nous faisons.

“Cela nous a beaucoup aidés dans notre transition.”

Image:

Vincent Kompany pose avec son équipe de Burnley après avoir remporté le prix du Sky Bet Championship Manager of the Month en décembre





Et il y a eu une transition. En termes de style de jeu, vous pouvez jeter tout ce que vous pensez savoir sur Burnley par la fenêtre.

L’équipe de Kompany est offensive, basée sur la possession, remplie de flair, d’excitation et de buts. Ils ont remporté sept victoires consécutives et sont sur la bonne voie pour rebondir immédiatement après la relégation.

Un départ lent rempli de trop de nuls – sept lors de leurs 12 premiers – a été remplacé par une série de victoires presque implacable. Ils n’ont perdu des points que deux fois lors de leurs 15 derniers matches de championnat.

Kompany a un sourire sur son visage pendant qu’il parle, mais il y a aussi une aura d’acier derrière cela. Le dynamisme qui l’a conduit au sommet en tant que joueur ne lui a pas échappé en tant que manager. Il y a une envie d’être le meilleur qui a déteint sur ses joueurs.

Image:

L’équipe de Kompany vole haut en tête du championnat





Le succès engendre le succès. Et il ne laissera pas son équipe se reposer sur ses lauriers dans la poursuite de ses objectifs.

“Je suis heureux la plupart du temps”, dit-il. “Mais je ne suis jamais satisfait.

“Je me sentais assez à l’aise que l’équipe allait s’améliorer et progresser, c’était logique parce que nous avons beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent.

“Mais je pense toujours qu’ils peuvent s’améliorer, et c’est ce que nous recherchons tous les jours. S’ils n’étaient pas aussi coachables et désireux de s’améliorer, je ne serais peut-être pas aussi heureux, mais ils ont incroyablement bien réussi dans cet aspect.

“Je ne peux marquer de but pour personne. Je ne peux pas non plus sauver un but. Je suis juste assis ici avec le prix à cause de ce que les joueurs ont fait. Tout le mérite leur revient. Je veux juste que ça continue .”

Nous pourrions rester ici toute la journée et parler des joueurs que Kompany a amenés cette saison et qui ont impressionné.

Les goûts d’Anass Zaroury, Manuel Benson et Vitinho qui ont été recrutés par lui grâce à sa connaissance du marché belge après son passage à Anderlecht en sont quelques exemples remarquables, tandis qu’un trio de prêtés de la Premier League à Nathan Tella, Ian Maatsen et Taylor Harwood-Bellis se sont également avérés cruciaux.

Maatsen est un arrière gauche néerlandais de 20 ans de Chelsea qui pourrait bien commencer pour les Blues en ce moment compte tenu de tous leurs problèmes à ce poste, mais au lieu de cela, il excelle dans le championnat – et Kompany sent qu’il est exactement dans le droit place pour son développement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La signature du prêt de Chelsea, Ian Maatsen, a vraiment impressionné Burnley avec des étourdissements consécutifs dans le match contre Swansea



“Ian fait exactement ce qu’il doit faire”, déclare Kompany. “Avec sa stature, il ne fait pas le jeu de ce que veulent les autres joueurs, mais de ce qu’il a en termes de compétences et d’outils.

“Il fait partie d’une liste très solide de joueurs qui ont très bien réussi pour nous cette saison. Les ingrédients sont toujours les mêmes. Il doit être coachable dans le sens où, lorsqu’il ne va pas bien, nous devons pouvoir dites-lui et éventuellement apprenez de ses erreurs. Il doit être prêt à travailler dur, il le fait terriblement, et s’améliore.

“Il est en train de devenir quelque chose que nous nous attendions à ce qu’il puisse devenir. C’est un arrière latéral très, très polyvalent avec beaucoup d’énergie et un grand potentiel.”

Aux côtés de Maatsen se trouve un autre défenseur de 20 ans à Harwood-Bellis, prêté par Manchester City et un international anglais U21 qui ne peut pas être trop loin du radar de Gareth Southgate.

“Être à son âge en tant que défenseur central dans une ligue aussi physique que celle-ci, et avoir la constance des performances qu’il a eues, c’est quelque chose qui en dit long sur le talent et le potentiel”, déclare Kompany. “Ce n’est pas facile à faire et c’est quelque chose qu’il ne faut pas sous-estimer.

“Je le connais depuis qu’il est plus jeune, et tant qu’il continue de progresser, il aura un bel avenir devant lui dans le jeu. Je suis juste heureux de pouvoir aider un peu à cela.”

Cela doit être inspirant pour Harwood-Bellis de jouer sous un manager qu’il a regardé en grandissant. Tous deux ont rejoint Manchester City en 2008, même si Harwood-Bellis n’avait que six ans à l’époque et Kompany avait 22 ans.

Image:

Taylor Harwood-Bellis a également connu une excellente saison jusqu’à présent





Le patron des Clarets a passé ses années de formation en Belgique puis en Bundesliga, mais se serait imaginé une fissure au deuxième niveau si l’occasion s’était présentée.

“J’ai dit avant que je pense que je suis un joueur de championnat dans l’âme ! J’avais juste un peu plus de capacité, ce qui m’a aidé à monter plus haut”, a déclaré Kompany.

“Il n’y a rien dans cette ligue que je n’aurais pas aimé en tant que défenseur central. Le championnat est divertissant. C’est comme rien d’autre là-bas. Honnêtement, c’est tellement imprévisible.

“On dirait que ça a dû être facile parce que nous avons beaucoup de points, mais c’est tout le contraire. Chaque match a été difficile, et il n’y a pas de réelle différence entre les équipes du haut et celles du bas. C’est tellement difficile, et je m’attends à ce qu’il en soit de même jusqu’à la fin de la saison.”

Un autre aspect du deuxième niveau que Kompany a tant apprécié est la camaraderie entre les autres managers – même en tenant compte du chiffre d’affaires incroyablement élevé de cette saison.

Quelqu’un qui peut faire appel à Pep Guardiola pour des conseils de gestion a tout autant pris en compte ses contemporains du championnat.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Burnley et Coventry City



“J’ai commencé à m’inspirer plus d’autres endroits que je ne le pensais”, dit-il. “Pep a été une référence pour moi bien sûr, et un point de départ, mais je me retrouve à parler à beaucoup de managers.

“Il y a un vrai environnement ici où il y a beaucoup plus de soutien parmi les managers que les gens ne le pensent de l’extérieur.

“Donc, je parle aux managers avant d’entrer dans le championnat et j’ai parlé aux managers du championnat qui m’ont donné des conseils sur la façon de faire mon travail dans cette ligue. Je suis très ouvert dans ce sens.”

Kompany aime peut-être la vie dans le championnat, mais la nature de la ligue est que plus vous avez de succès, moins vous avez tendance à y passer.

Il est peu probable qu’il reste très longtemps dans les parages, mais malgré tous vos efforts pour le presser de questions sur l’avenir, il ne s’avancera en aucune façon.

Faire de telles choses est ce qui conduit à la complaisance. Et il ne veut pas que son sang bouillonne à nouveau.

“Je ne veux pas fixer un objectif ou un plafond trop élevé”, dit-il. “Vous devez juste continuer à vous améliorer et ensuite nous verrons.

“Si nous avions fixé un objectif en début de saison, nous aurions dit milieu de tableau, simplement à cause des problèmes que nous avons dû endurer cet été. Mais les choses se sont un peu améliorées depuis, et nous vouloir continuer à s’améliorer à partir de cela.

“Mais je ne laisserai personne nous enfermer dans des repères aléatoires. Nous avons encore 19 matchs à jouer. Reposez-moi cette question dans trois ou quatre mois, si nous sommes même en lice.

“Ce que je vais vous dire, c’est combien cela signifierait de gagner notre prochain match. Cela signifierait le monde pour moi.”

Même contre un West Brom en forme vendredi soir – en direct sur Ciel Sports Football – il serait très difficile d’empêcher la machine à gagner de Kompany de poursuivre sa montée en flèche vers la promotion.