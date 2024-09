Interview de VICE pour le numéro photo 2024

VICE Magazine revient, en commençant par Le numéro photo 2024. Inscrivez-vous pour la liste d’attente pour en savoir plus sur notre tout nouvel abonnement imprimé et profiter de cette histoire de The Photo Issue.

Partenaire créatif de longue date de VICE, Jake Burghart a contribué à la réalisation de plus de 100 documentaires dans plus de 70 pays. Pendant 15 ans, il a travaillé sur de nombreux films qui ont défini le genre d’histoires percutantes, courageuses et ahurissantes que VICE a commercialisées, notamment « Le guide VICE sur l’Iran », la visite de Dennis Rodman en Corée du Nord, et la couverture sur le terrain du Printemps arabe de 2011.

Vidéos de VICE

Lors de ces expéditions, il prenait toujours des photos pour des souvenirs, en utilisant l’appareil photo qu’il avait avec lui à l’époque : un 35 mm, moyen format, un reflex numérique ou un appareil photo bon marché. Nous avons demandé à Burghart de parcourir ses disques durs et de partager les histoires derrière certains de ces moments monumentaux.

INSCRIVEZ-VOUS À LA LISTE D’ATTENTE DU MAGAZINE VICE En vous inscrivant, vous acceptez le Conditions d’utilisation et politique de confidentialité & pour recevoir des e-mails de VICE

CONGO

Cette photo a été prise au cœur de la jungle, à la frontière du Congo et du Rwanda. J’étais avec Suroosh et nous allions interviewer les Mai Mai, une milice. En chemin, nous sommes arrivés au dernier avant-poste de l’ONU. Nous avons pris le thé avec ces gars là-bas, et ils nous ont fortement conseillé de ne pas aller plus loin dans la jungle, ce que nous avons quand même fait.

Nous avons été rapidement capturés par un groupe d’adolescents rebelles armés de mitrailleuses qui nous ont ramenés à leur camp. Ce n’est que des mois plus tard, lorsque nous étions à la maison et que nous avions reçu toutes les traductions, que nous avons réalisé qu’ils avaient dit quelque chose du genre : « Hé, patron, nous avons trouvé ces types blancs dans la jungle. Devrions-nous simplement les tuer ? Mais nous ne savions pas que cette ligne avait été prononcée pendant notre séjour.

Notre fixeur leur a expliqué qu’on allait voir les Maï-Maï, et ces gars-là disaient : « S’ils sont des invités des Maï-Maï, on ne peut pas les toucher. Nous devons en fait nous assurer qu’ils sont en sécurité. Alors ils nous ont escortés jusqu’au camp Maï-Maï. C’était une promenade d’une nuit à travers la jungle.

Il y avait des funérailles à notre arrivée ; des feux, des tambours et des chants. Ils nous ont mis dans une cabane en herbe avec un sol en terre battue et ont dit qu’ils nous verraient demain matin. Cette photo a été prise le lendemain matin : Ce sont les principaux types du village Maï-Maï et leurs gardes. Et c’est nous qui nous préparons pour l’interview.

EGYPTE

Jake Burghart

C’est en Egypte pendant la révolution. Nous nous sommes en quelque sorte faufilés – nous étions là en tant que touristes, mais nous tournions sur la place Tahrir, au Caire, pendant la journée, lorsque des manifestations avaient lieu. Cette photo a été prise de nuit, près du palais présidentiel – il y avait tous ces enfants avec des masques noirs qui lançaient des cocktails Molotov et tiraient des frondes et tout le reste sur le palais. Ils avaient des lasers qu’ils tiraient sur les caméras et ils recevaient des gaz lacrymogènes. Ce type s’enfuit du palais, à travers le no man’s land, et les gaz lacrymogènes lui tirent au-dessus de la tête. Nous avons passé plusieurs nuits à filmer ces gars et tout ça jusqu’à ce que nous soyons finalement arrêtés.

C’était effrayant parce que nous étions détenus dans un pays qui n’avait pas de gouvernement à l’époque. Ils avaient renversé le président et il n’y avait pas de nouveau président : le pays était sous la loi martiale. Ils nous ont en quelque sorte mis dans une pièce et ont commencé à nous interroger comme si nous étions des espions. Heureusement, le producteur a publié un tweet sur notre capture, ce qui est devenu une nouvelle en soi. Le Département d’État américain a découvert notre présence et a envoyé quelqu’un nous chercher. J’étais la version ultime de ta mère qui venait te chercher en prison quand tu étais enfant : que ce SUV noir du Département d’État américain vienne nous chercher à la prison égyptienne et nous ramène. Ils étaient très cool à ce sujet.

L’IRAN

Jake Burghart

Je suis allé plusieurs fois en Iran. Cette photo a été prise à l’occasion de l’anniversaire de la révolution iranienne de 1979. J’ai toujours aimé cette photo parce qu’on voit ces gars sur scène avec les drapeaux jaunes qu’ils distribuent, et tout le monde a ce genre de pancartes « Mort à l’Amérique », et c’est très sérieux. Mais il y a aussi ce type qui vend des ballons colorés. J’aime cette juxtaposition de l’air de carnaval que donnent ces ballons et de ce monument iranien très sérieux en ce jour très sérieux.

JAPON

Jake Burghart

Nous faisions un reportage sur les bars à hôtesses, les clubs de câlins bizarres et les différentes choses proposées au Japon. Et, vous savez, les Yakuza gèrent la majeure partie de tout cela, voire tout. Nous essayions donc en quelque sorte de nous rapprocher de ces gars-là pour pouvoir filmer dans ces endroits. Ces gars sont tous tatoués, et un soir, ils ont commencé à montrer leurs tatouages. Ce type montrait toute l’ampleur de ce qui se passait, et il vient de se déshabiller à l’arrière d’un salon de tatouage où nous étions. Un gars fume et tient un bébé dans ses bras, et un autre gars en veste de cuir regarde ; il y a des Pringles et des DVD bizarres en arrière-plan. Je ne sais pas, c’est juste une de ces photos absurdes.

CHINE

Jake Burghart

C’était à l’époque du Creators Project. Nous faisions ce grand événement à Pékin, et après, nous avons décidé de voir la Grande Muraille avant de rentrer chez nous. C’était un petit road trip qu’on a fait juste pour s’amuser. C’est un endroit aléatoire au bord de la route. Nous nous sommes arrêtés pour prendre des collations,

et cet endroit était là, et Shane a fini par jouer au billard avec ce mec. Je ne sais pas exactement ce que c’est, juste un endroit géant avec une table de billard. Mais j’ai l’impression que c’était le Shane classique de l’époque : chemise Texas, veste militaire, boucle d’oreille. Il était prêt à traîner avec n’importe qui. Il adorait aller dans des endroits différents, et sur notre chemin, il disait : « Oh, voici ce type au hasard qui a un style fou et qui a l’air cool. Je vais prendre une bière et jouer au billard avec lui.

RUSSIE

Jake Burghart

Il s’agit d’une photo d’Edward Snowden à l’hôtel Metropol à Moscou. C’est ce fameux hôtel où, soi-disant, chaque chambre est câblée. C’est là qu’ils ont placé les Américains pour qu’ils puissent les espionner, du moins c’est ce que disent les gens. Je ne sais pas, j’ai regardé autour de moi et je n’ai trouvé aucun fil. Mais toutes les chambres ont cette ambiance russe old school vraiment cool.

Nous avons rencontré Snowden en secret dans cette pièce, et Shane a eu une très longue interview avec lui. Sur cette photo, ils passent juste un moment. Snowden rit de tout ce que Shane a dit, et j’aime juste le fait que ce soit un regard retiré sur ces deux gars qui parlent. Snowden était adorable et cool, et avait tellement de choses étonnantes à dire. J’ai l’impression que tout ce qu’il a dit sur la surveillance est vrai et continue de se réaliser.

CORÉE DU NORD

Jake Burghart

C’était un autre anniversaire – on oublie pourquoi, mais il y a eu une démonstration de force majeure. Nous étions à Pyongyang pour une conférence médiatique. J’étais avec Shane et nous étions aux côtés de gens de CNN, de la BBC et de Fox News. Les Nord-Coréens exhibaient leurs ICBM et autres gros missiles, et c’était vraiment une chose vraiment insensée à voir. Leur précision, leur marche, leur rapidité et leur agressivité. Vous pouvez voir cette brume en arrière-plan, le tout provenant de ces milliers de gars qui marchent et jettent de la poussière dans les airs. Il y avait des gars avec des bazookas qui marchaient, des femmes qui marchaient, puis des gars à cheval, et puis une Mercedes folle avec des GoPros dessus. Des choses absurdes, des choses effrayantes, il se passe tellement de conneries.