Interview de « Twilight of the Gods » : Zack Snyder parle de Sigrid, Loki et Crabby Thor

« Je ne crains aucun dieu », déclare Sigrid, l’héroïne de Twilight of the Gods. Mais il est évident qu’après avoir vu la série, nous devrions avoir un peu peur.

Lorsque les dieux font du mal, Twilight of the Gods n’a pas peur de les dénoncer. C’est un geste intentionnel quand on a passé des années à étudier la mythologie nordique, et l’animation 2D était le bon moyen de raconter cette histoire pour adultes. La série animée classée TV-MA, qui fera ses débuts sur Netflix le 19 septembre, contient du sang, du sexe et des explosions émotionnelles.

Créée par Zack Snyder, Jay Oliva et Eric Carrasco, la série présente Leif, un roi humain qui trouve l’amour auprès de la guerrière Sigrid après lui avoir sauvé la vie. Une visite fulgurante de Thor rend leurs noces mortelles, ce qui pousse la mariée à moitié géante à vouloir se venger. Les deux réunissent une équipe aux compétences variées et se lancent dans l’affrontement avec les dieux.

Sigrid est exprimée par Sylvia Hoeks, avec Stuart Martin dans le rôle de Leif. Le casting comprend également Paterson Joseph dans le rôle de Loki, Pilou Asbæk dans le rôle de Thor, Peter Stormare dans le rôle d’Ulfr, Jamie Clayton dans le rôle de Seid-Kona, Rahul Kohli dans le rôle d’Egill, Hjort Sørensen dans le rôle de Hervor, Kristofer Hivju dans le rôle d’Andvari et John Noble dans celui d’Odin.

Thor est une menace brutale dont le maniement de Mjölnir est tout sauf agréable (une interprétation inhabituelle de U Can’t Touch This de MC Hammer le met en valeur dans la série). Loki est le farceur omniprésent mais avec des couches émotionnelles, et Odin est… Odin.

CNET a discuté avec Snyder et le producteur exécutif Wesley Coller avant la première de la série sur la façon dont la série s’est déroulée, ses personnages et la profondeur de la mythologie antique. Une transcription éditée de notre conversation est ci-dessous – soyez conscient qu’il y a des spoilers potentiels.

Thor et son puissant marteau. Netflix/Xilam Animation/Stone Quarry Productions

Q: Xilam Animation a travaillé sur ce projet. D’après les bandes-annonces, certains fans comparent le style artistique 2D de cette série à celui de Samurai Jack ou de Wolfwalkers. Pouvez-vous nous parler un peu de l’inspiration derrière l’esthétique de l’animation ?

Snyder : Je pense que la principale chose qui nous a inspiré était de privilégier le look 2D autant que possible et de laisser Xilam – Xilam est un studio d’animation incroyable – mais nous avons tout fait en interne. Donc, toute la conception des personnages et tout le reste a été fait ici, à Pasadena. Au moment où nous avons en quelque sorte décidé du look et l’avons envoyé à Xilam pour l’animation, nous avons bu le Kool-Aid d’un spectacle de monstres entièrement en 2D. Et ils ont vraiment répondu à l’appel d’une manière incroyable. Les animateurs sont tellement bons et les subtilités de la performance sont si belles que je suis vraiment heureux que nous les ayons engagés pour faire le show, parce que c’est incroyable.

J’ai lu que vous avez commencé à travailler sur ce projet pendant la pandémie. Avez-vous rencontré des difficultés pour y parvenir ?

Snyder : Oui, il y a eu d’énormes défis. La pandémie nous a un peu ralentis, mais j’ai l’impression que nous avancions constamment. Nous avons continué à travailler dur et, au final, ça a bien fonctionné. Je pense que nous avons fait une partie de l’enregistrement pendant la pandémie, puis une autre partie en post-production. Il y a eu des enregistrements où les gens ont dû enregistrer à la maison, et d’autres, lors d’une deuxième séance, ils ont pu venir les voir en studio, donc c’était sympa. Ils sont partout dans le monde, ces acteurs, donc c’était plutôt génial dans ce sens.

Coller : Je pense qu’au début, il s’agissait d’apprendre à naviguer dans ce monde à distance auquel nous étions tous confrontés à l’époque. Mais je pense que ce processus, à bien des égards, est peut-être le plus adapté à une version à distance. Nous avons donc dû nous y adapter. Et je pense qu’au final, c’était formidable de pouvoir à ce moment-là réunir les gens en studio et de faire les choses en personne. C’était vraiment un voyage, c’est sûr.

Netflix

Cette série s’intéresse vraiment en profondeur à la mythologie nordique, et aborde même la politique entre les Ases et les Vanes. Combien de temps l’équipe créative entière a-t-elle consacré à la recherche sur cette mythologie nordique ancienne ?

Snyder : Il a fallu des années pour que l’histoire soit construite et structurée. L’un de nos auteurs, Peter Aperlo, a écrit un livre sur la mythologie nordique. J’avais donc une connaissance approfondie de la mythologie nordique. J’avais une connaissance que je pensais assez bonne de la mythologie nordique. Il s’avère que lorsque vous rencontrez ces érudits, vous vous dites : « Oh, mon Dieu ! » Parce que j’apprends constamment, c’était amusant, et c’était amusant d’apprendre aux côtés de tout le monde.

Mais je pense que nous avions notre histoire humaine, et cela nous a permis d’ajouter une mythologie assez lourde à l’histoire de Sigrid. Nous sommes capables, d’un point de vue narratif de base, de dire : « Une chose horrible arrive à notre personnage principal. Elle veut se venger, alors elle rassemble une équipe de guerriers pour se venger. » Du point de vue du mécanisme de base de l’histoire, c’est assez simple. Mais les aspects nordiques sont si étranges, compliqués et bizarres qu’ils rendent la série vraiment amusante et folle. Et j’adore tout ça.

Cette version d’un certain dieu du tonnerre, Thor, est vraiment une version que nous n’avons pas souvent vue. Le Thor mythique a un caractère difficile mais aime les humains. Le Thor de cette série est un peu différent. Comment en êtes-vous arrivé à cette version de lui ?

Snyder : La mythologie nordique est très axée sur les adultes, et Thor est connu pour être un tueur de géants. Il adore tuer des géants ; dans la mythologie, il les assassine constamment. Nous savions qu’il luttait contre les problèmes de papa, et il est particulièrement puissant. La combinaison de ces choses pourrait mener à quelque chose. Parce que le truc avec Thor, c’est l’égo. Évidemment, ce serait un problème si vous étiez un dieu, un dieu du tonnerre et un dieu guerrier, en particulier – vous pourriez vraiment finir par vous replier sur vous-même un peu trop. C’est un peu ce que nous avons eu avec notre Thor.

Parlons de Sigrid. Elle est le personnage central, et malgré sa relation avec l’amour de sa vie ici, elle a pratiquement un seul objectif pour la majeure partie de cette série. Elle est l’une des femmes guerrières que nous rencontrons. Pouvez-vous nous dire comment vous l’avez construite à partir de zéro ?

Snyder : J’adore la relation entre Sigrid et Leif, et à quel point il lui est dévoué, à quel point il l’aime comme un fou, et à quel point elle l’aime. Mais la famille est si importante et la famille nous définit. Et je pense que dans son cas, elle a surcompensé ce voyage de vengeance dans lequel elle se trouve. Elle a en quelque sorte perdu une partie d’elle-même, et parfois les choses que vous considérez comme acquises et qui sont juste devant vous sont le « pourquoi » de tout. Cela arrive un peu à notre Sigrid dans cette quête. Je pense que ses découvertes sont que ce qu’elle aime, elle le sacrifie pour ce genre de voyage de vengeance insensé dans lequel elle se trouve. Au final, elle l’apprend en quelque sorte – alerte spoiler – un peu trop tard, probablement, mais nous verrons.

Netflix

Coller : Comme tout personnage avec lequel on veut se connecter, je pense que pour moi, c’est le fait que nous avons tous vécu des choses comme ça, où nous avons rencontré quelque chose qui, à ce moment-là, devient une force motrice qui cherche à obtenir une réaction de notre part. Ou, à provoquer une réaction de notre part, plutôt qu’une action plus délibérée, quelque chose de moins réactif. Quand on peut s’identifier à un personnage comme celui-là (nous sommes tous passés par là), mais aussi voir le prix qu’elle paie en cours de route pour se venger, je pense qu’elle est un personnage très attachant dans lequel nous pouvons tous voir un petit morceau de nous-mêmes. Mais aussi, en tant que spectateur, elle vous laisse sur vos talons en attendant de voir si elle va se retirer à un moment donné ou si elle va voir tout cela jusqu’au bout.

Cette représentation de Loki était vraiment unique. Quelle était l’idée derrière cela ?

Snyder : Loki est évidemment le farceur, celui qui tire les ficelles en coulisses. Nous voulions également commencer à révéler les subtilités et les nuances qui le poussent à prendre les décisions qu’il prend, comme ce qui arrive à ses enfants et la façon dont il blâme Thor. On comprend en quelque sorte pourquoi ils se battent et pourquoi il y a une rivalité. Ce n’est pas noir ou blanc, bien sûr. Aucun des deux n’est sans faute.

Le Crépuscule des Dieux est un autre terme pour Ragnarök. Que pouvez-vous nous dire, sans spoiler, sur la signification générale de ce terme pour tous les acteurs de cette série ?

Snyder : Nous voulions faire une série qui se dirigeait vers Ragnarök ; un jour ou l’autre, nous y arriverions. Mais nous ne voulions pas nous lancer immédiatement dans Ragnarök parce que nous trouvions amusant de nous retrouver dans le quotidien du monde mythologique nordique normal sans que la fin du Ragnarök ne nous menace. Nous savions que nous avions un œil sur ce projet, et c’est pourquoi vous avez fait référence à Ragnarök dans le concept de Twilight of the Gods.