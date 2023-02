Interview de Tariq Lamptey : joueur de Brighton sur les souvenirs de la Coupe du monde, face à Kaoru Mitoma et ses ambitions de s’améliorer | Nouvelles du football

“Je pense que je pouvais le voir se faufiler”, s’amuse Tariq Lamptey. Il décrit la frappe à longue distance déviée dans le filet par Lewis Dunk lors de la victoire de Brighton en FA Cup contre Liverpool. “Le capitaine m’a aidé avec une touche. Si vous ne pouvez pas marquer, la passe n’est pas mauvaise.”

Ce ne sont pas de mauvais moments à Brighton et Hove Albion et Lamptey profite à nouveau de son football. Cela fait deux ans et demi maintenant qu’il a illuminé la Premier League pour la première fois et bien qu’une blessure ait perturbé sa progression, il est prêt à briller à nouveau sous Roberto De Zerbi.

“J’ai l’impression d’être en forme”, raconte-t-il Sports du ciel. “Après mon retour de la Coupe du monde, j’essaie juste de m’appuyer sur cela avec le manager. J’essaie de travailler aussi dur que possible à l’entraînement, d’écouter ce qu’il nous dit et de le faire ressortir sur le terrain.”

Tariq Lamptey en action lors de la Coupe du monde pour le Ghana contre la Corée du Sud





Lamptey a 22 ans maintenant, toujours les yeux écarquillés et souriant mais avec un travail de plus en plus important derrière lui – comme le suggère cette référence à son hiver de Coupe du monde. Il a fait ses débuts avec le Ghana contre le Brésil en septembre et a fait deux apparitions au Qatar.

“Pour être honnête, j’ai juste essayé de m’imprégner de toute l’expérience. En tant que petit garçon, vous rêvez de jouer dans une Coupe du monde. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette opportunité. Avant les matchs auxquels vous pensez, je joue en fait dans un Coupe du monde ici. C’était incroyable. Vous êtes tellement excité.

“Mes parents sont nés au Ghana, donc c’était un moment de fierté pour toute la famille. Mon père et mon frère étaient dans la foule, alors j’ai pu les voir après quelques matchs. J’aurais aimé aller plus loin et sortir du groupe, mais j’espère que c’est pour l’avenir.”

Il a été impressionné par l’homme star Mohamed Kudus et attend de grandes choses de Kamaldeen Sulemana, la signature du record de Southampton. “Il est délicat et il a des compétences. Il devrait passer un bon moment ici. J’ai hâte de jouer contre lui.”

Lamptey a certainement l’habitude d’être testé à l’entraînement. Il a le douteux honneur d’affronter quotidiennement l’ailier volant de Brighton, Kaoru Mitoma. “C’est un joueur incroyable. Je ne vais pas donner de conseils pour l’arrêter, mais il est vraiment bon.”

Mitoma, désormais célèbre, a fait sa thèse universitaire dans son Japon natal sur l’art du dribble. La paire n’a pas encore discuté des détails. “Je dois lui donner un coup de coude et lui demander à ce sujet.” Mais Lamptey ne prend de leçons de personne dans des situations individuelles.

“Je me soutiendrais certainement pour le rythme”, dit-il. “Mais le truc avec la Premier League, c’est que chaque semaine, il y a un défi différent. Vous rencontrez différents types d’adversaires. C’est ce qui le rend si génial parce que vous vous développez chaque semaine.”

Son adversaire le plus coriace jusqu’à présent ? Il en nomme deux. “Je dirais que Sadio Mane et Marcus Rashford sont les deux meilleurs que j’ai affrontés en Premier League. Ce ne sont que de grands joueurs.” Mais le rôle de Lamptey évolue et il essaie de poser ses propres problèmes.

Souvent un ailier sous De Zerbi, les cartes thermiques montrent que la majorité de l’implication de Lamptey se situe désormais dans la moitié de terrain adverse. “Je ne sais pas si c’est parce que nous avons peut-être un peu plus de balle dans le tiers offensif”, dit-il en examinant le graphique.

“On attend de l’arrière moderne qu’il fasse le travail défensivement mais aussi qu’il aide l’équipe à attaquer. C’est parfait pour moi parce que j’aime faire mes devoirs défensifs, j’aime me défier en tête-à-tête contre certains des meilleurs joueurs du Premier League, mais j’aime aussi aider l’équipe à aller de l’avant, participer aux attaques, obtenir des passes décisives et des buts. Les deux équipes sont importantes et je peux faire les deux, donc cela convient bien à mon jeu. “

Ses compétences sont testées sous De Zerbi, l’entraîneur italien qui a gagné des admirateurs pour s’appuyer sur le travail de Graham Potter. “Juste cette saison à Brighton, j’ai joué arrière droit, arrière gauche et sur l’aile. Partout où le manager me verra, je le ferai”, dit-il.

“C’est différent, pour être juste, mais j’ai marqué sur la gauche cette saison donc ce n’est pas mal”, ajoute-t-il, évoquant son but face à Arsenal en novembre. “J’ai joué à plusieurs postes à Chelsea. J’ai joué au milieu de terrain dans ma jeunesse. Je suis simplement heureux de jouer, pour être honnête.”

Tariq Lamptey a rejoint Brighton depuis Chelsea en janvier 2020





Lamptey a suivi l’utilisation intrigante de Rico Lewis au milieu de terrain pour Manchester City. “Je pense qu’il y a des moments cette saison où nous avons également fait des choses comme ça. Dans le football, il faut toujours regarder et apprendre, être adaptable.”

C’est essentiel à Brighton, où les joueurs s’attendent à l’inattendu, le club devenant un pôle d’attraction pour les inconnus relatifs qui émergent en tant que futures stars. Qu’il s’agisse d’un ailier japonais ou d’un milieu de terrain équatorien, Lamptey essaie toujours d’avoir l’esprit ouvert.

“Je pense juste que dans le football, surtout pour moi, en grandissant dans le système des jeunes à Chelsea, vous voyez tellement de bons joueurs. Donc je ne suis pas vraiment surpris quand je vois quelqu’un entrer. Je crois toujours au principe que cette personne a travaillé très dur pour être ici et ils méritent d’être ici. J’ai juste hâte de voir ce qu’ils peuvent faire.

Ce que Brighton peut faire est la grande question maintenant. Pour l’instant, ils poussent pour une finition parmi l’élite de la Premier League et la gloire en FA Cup. “Ça se passe bien pour nous, nous sommes dans une très bonne position, et nous cherchons juste à en tirer parti maintenant”, explique-t-il.

“Nous devons juste continuer à progresser. C’est bien quand vous gagnez mais nous ne pouvons pas nous laisser emporter. Nous avons une très bonne équipe, un mélange de joueurs plus jeunes et plus âgés, et cela nous aide à naviguer dans les situations. Le club en tant que l’ensemble est un très bon endroit pour être.

“Quant à moi, j’essaie juste de devenir le joueur que je sais que je peux être. J’ai l’impression que ce n’est que le début. J’espère que je pourrai m’appuyer sur cela et continuer à m’améliorer. Je veux obtenir autant de matchs que possible. Je peux et je contribue. Quand l’équipe aura besoin de moi, je serai prêt.”

