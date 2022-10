Interview de Steven Schumacher: Plymouth Argyle est en tête de la Ligue 1 grâce à un recrutement intelligent et à des changements tactiques | Nouvelles du football

Ce fut une conclusion dévastatrice de la saison dernière pour Plymouth Argyle. Une défaite de cinq buts contre MK Dons sur leur propre patch a mis fin à leurs espoirs. Ils envisageaient une promotion automatique avec cinq matchs à jouer, mais n’en ont remporté aucun et ont raté les barrages.

Alors que les supporters s’éloignaient de Home Park cet après-midi d’avril, il aurait été facile de confondre cela avec la fin de l’aventure. Le manager de Plymouth, Steven Schumacher, a vu les choses différemment. Ce jour-là s’est avéré être un tournant pour son équipe.

“Ce fut une défaite écrasante”, raconte Schumacher Sports du ciel. “J’ai regardé et regardé et regardé. Oui, nous regardons chaque match et vous apprenez toujours quelque chose de votre équipe, que vous gagniez ou perdiez. Mais ce match de MK Dons a été une véritable révélation.”

C’est leur formation 3-4-3 qui l’a fait. “Ils avaient des options, des mouvements et des rotations dans ce système. Ils avaient également un personnel similaire au nôtre et nous avons pensé que si nous pouvions simplement en recruter un ou deux pour jouer ces rôles n ° 10 comme MK Dons l’a fait, cela nous aiderait. “

Les résultats depuis sont spectaculaires. Plymouth a remporté huit de ses neuf derniers matchs de championnat pour prendre la tête de la Ligue 1. Devant leurs propres supporters, ils ont été formidables, remportant les sept matches jusqu’à présent. Cette modification tactique a aidé.

“L’an dernier, nous avons joué en 3-5-2 presque toute la saison et je pense que cela aurait pu nous rendre un peu prévisibles, en particulier lors de la période de rodage”, a déclaré Schumacher. “Notre changement de forme nous a permis de varier tactiquement et nous a donné un avantage.”

Ils ont eu besoin de cet avantage parce que la course a été difficile. “Nous avons regardé les matches quand ils sont sortis pour la première fois et nous avons senti que toutes les équipes que nous allions affronter allaient être là-haut à la fin. Il y avait beaucoup de grands noms lors des 10 à 12 premiers matchs.”

Il y avait un voyage dans le comté de Derby. Plymouth les a battus grâce au vainqueur de dernière minute de Sam Cosgrove. Bolton, Ipswich et Sheffield Wednesday sont tous venus à Home Park et tous ont été battus. C’est un autre but en temps d’arrêt de Cosgrove qui a battu les Owls.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Ligue 1 entre Plymouth Argyle et Sheffield Wednesday



“C’était un si bon but. Au cours des 15 dernières minutes, nous pouvions juste sentir que notre équipe devenait un peu plus forte. C’était comme si nous avions cette conviction que nous pouvions obtenir ce vainqueur. Nous l’avions déjà fait auparavant et une fois que vous avez fait quelque chose une fois vous avez cette conviction que vous pouvez le faire à nouveau.”

La croyance autour de Plymouth est palpable maintenant. Il y a le sentiment d’un club qui monte. Les améliorations du stade ont aidé. Une statue financée par les supporters de Jack Leslie, le premier joueur noir à être appelé par l’Angleterre, se dresse fièrement à l’extérieur du sol. Les foules sont au rendez-vous.

Il y avait 16 381 supporters à Home Park pour la victoire de mercredi. Les revenus des billets ont augmenté de plus de 50% au cours des quatre dernières années et le club vient de déposer des comptes montrant son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré. Schumacher tient à le replacer dans son contexte.

“Je pense toujours que nous pesons au-dessus de notre poids d’un point de vue financier. Cette année, notre budget pourrait être le 13e ou 14e plus gros de la Ligue 1 parce que nous l’avons légèrement augmenté. L’année dernière, nous avions probablement le 16e ou 17e plus gros et nous avons obtenu 80 points.

“Nous savons où nous en sommes en tant que club. Nous ne pouvons pas rivaliser financièrement avec Ipswich, Sheffield Wednesday, Derby, Bolton et Portsmouth. Nous n’avons pas encore les finances qu’ils ont, nous devons donc penser plus intelligemment. C’est le mémoire de le propriétaire et le PDG.

“Cela signifie une meilleure analyse des données, de meilleurs processus de recrutement. C’est ce qui nous donne la chance d’être compétitifs. Nous avons prouvé cette saison et la dernière que nous pouvons être compétitifs. Nous voulons continuer à nous améliorer chaque semaine et voir où cela nous mène.”

Travailler plus intelligemment signifie utiliser les données pour identifier les acteurs qui peuvent faire la différence. Finn Azaz a été prêté par Aston Villa après avoir impressionné à Newport. Ils ont aimé ce qu’ils ont vu de Morgan Whittaker de Swansea pendant son séjour à Lincoln et l’ont également amené.

Image:

Morgan Whittaker a été nommé joueur de League One du mois de septembre





Bali Mumba, prêté par Norwich, a brillé au poste d’ailier arrière. Nigel Longwijk de Wolves a contribué. Et puis il y a Cosgrove, prêté par Birmingham, et marquant en moyenne un but en championnat toutes les 55 minutes – un taux de but seulement amélioré par Erling Haaland.

“Les joueurs prêtés ont vraiment brillé, ainsi que Matt Butcher, que nous avons recruté de manière permanente et qui a été très constant. Cela a été une grande amélioration. Nous avons réussi à recruter des joueurs qui nous ont donné plus de profondeur et de qualité.

“Nous avons maintenant un scientifique des données à plein temps qui examine les attributs clés d’un bout à l’autre des ligues. Nous faisons correspondre cela à notre sentiment qu’ils conviendraient à notre système. Nous avons mis en évidence tous les joueurs prêtés et nous connaissions les zones du terrain que nous voulait se renforcer.

“Nous sommes sortis et avons trouvé les meilleurs joueurs pour ces rôles. Ensuite, nous avons parlé aux joueurs, à leurs agents et à leurs clubs parents pour leur expliquer pourquoi c’était le bon endroit pour eux de venir améliorer leurs propres jeux et surtout améliorer notre équipe. “

Ils ont tous été signés avec le nouveau système à l’esprit. “L’année dernière, nous n’avons pas pu jouer ce 3-4-3 pour lequel nous avons recruté. Maintenant, il y a des variations tactiques que nous pouvons poser. Nous pouvons passer confortablement à un arrière à quatre. Je pense qu’il est important d’être adaptable.”

Image:

Steven Schumacher a été nommé entraîneur du mois de septembre en Ligue 1





Schumacher remercie les joueurs et le staff « Je remercie tout le monde pour ses efforts. Je comprends que je suis le manager qui se concentre et fait les entretiens, mais sans toute l’équipe, rien de tout cela n’est possible. Notre travail est de préparer les joueurs mais c’est le travail des joueurs d’être performant. C’est donc un grand merci à tout le staff mais un immense merci aux joueurs qui ont marqué des points dans ce début difficile.”

Meilleure analyse des données. Meilleur recrutement. Mieux coacher ? “Espérons-le. Nous avons dû travailler très dur cet été et passer de bonnes heures d’entraînement avec les joueurs. Heureusement, ils ont pris en compte ces informations et se sont très bien adaptés.”

Il est trop modeste pour enfoncer le clou mais sa gestion en jeu a été une caractéristique. Le patron de Sheffield Wednesday, Darren Moore, a été critiqué pour avoir retiré Josh Windass et Barry Bannan contre Plymouth. Schumacher a amené le vainqueur du match.

Cosgrove a marqué trois buts sur le banc cette saison, mais il n’est pas le seul. Ryan Hardie l’a fait aussi, inscrivant son troisième contre Accrington ce week-end. Whittaker est venu marquer le vainqueur contre Oxford. Niall Ennis a trouvé le chemin des filets contre Portsmouth.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match Sky Bet League One entre Plymouth Argyle et Ipswich Town



Tout cela aide à expliquer pourquoi Schumacher est si populaire à Plymouth, l’endroit où ce Scouser de 38 ans a élu domicile depuis qu’il a déménagé avec sa famille en tant qu’assistant du prédécesseur Ryan Lowe en 2019. “Nous l’aimons ici et nous nous sommes vraiment installés eh bien », dit-il.

“C’est un club de football fantastique pour lequel travailler, de très bons propriétaires avec une vision de l’endroit où ils veulent aller et un processus pour y arriver. Les fans embarquent, tout le monde est excité. Tout se passe dans le bonne direction, nous voulons juste que cela continue. »

Finira-t-il le travail cette fois ? C’est le but. “Lorsque les joueurs sont revenus cet été, nous leur avons dit que l’objectif était de faire mieux.” Douze ans se sont écoulés depuis la dernière fois que Plymouth a joué dans le championnat. Leur exil pourrait bientôt prendre fin.

“Cela signifierait absolument tout parce que je sais à quel point ce club signifie pour les gens ici. Je travaille aussi dur que possible pour rendre les gens aussi heureux que possible et essayer de ramener Plymouth Argyle au championnat où nous le ressentons tous. fait parti.”

C’est grâce à l’humilité de Schumacher ainsi qu’à sa capacité d’entraîneur que le catalyseur de l’extraordinaire début de saison du club est venu au milieu du carnage de cette défaite humiliante au printemps.