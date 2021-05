Interview de Stacey Abrams: l’organisateur discute de While Justice Sleeps

Entre l’organisation du droit de vote et l’aide à convaincre la Géorgie de voter bleu à une élection présidentielle pour la première fois depuis 1992, Stacey Abrams a en quelque sorte trouvé le temps d’écrire un thriller. Pendant que la justice dort, maintenant, est le neuvième roman d’Abrams et le premier thriller consécutif. (Ses huit romans précédents, tous publiés à l’origine sous le nom de plume Selena Montgomery, étaient un suspense romantique.) Elle a également écrit deux livres de non-fiction. Pour savoir comment elle fait tout cela, je l’ai appelée au téléphone.

Pendant que la justice dort est un thriller inhabituellement bancal. Cela commence lorsque le juge de la Cour suprême Howard Wynn, un libertaire grincheux et le vote swing de la cour, tombe dans le coma juste avant que le tribunal ne se penche sur une affaire impliquant une fusion pharmaceutique. Avec Howard hors commission, la cour fait face à une crise existentielle. La seule façon de quitter le siège d’un juge de la Cour suprême est de mourir ou de prendre sa retraite. Alors, que faites-vous si un juge n’est pas mort ou à la retraite, mais n’est certainement pas en mesure d’entendre des affaires de sitôt?

Pour débarrasser le pays de cette ambiguïté embêtante, des forces obscures menacent la vie de Howard – y compris, apprend-on progressivement, un héros de guerre président républicain, qui s’appuie sur ses relations militaires pour essayer de faire assassiner Howard. La seule personne qui peut protéger Howard est son légiste Avery, qui est mystifié de découvrir que peu de temps avant de tomber dans le coma, Howard l’a désignée comme son tuteur légal et lui a accordé une procuration. Avec des assassins à chaque coin de rue, Avery apprend lentement qu’Howard joue à une partie d’échecs compliquée, qui semble avoir impliqué de voir son coma venir. Maintenant, c’est à elle de décoder sa stratégie.

Pendant que la justice dort est un livre politique, et son auteur est l’un des organisateurs les plus intéressants de la politique américaine aujourd’hui. Je voulais donc demander à Abrams comment elle a construit le paysage politique de son monde fictif et comment elle le voit interagir avec notre propre monde. Notre conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté, est ci-dessous.

Vous écriviez sous un pseudonyme pour la première partie de votre carrière. Pourquoi avez-vous adopté votre pseudonyme pour la première fois, Selena Montgomery, et quand avez-vous décidé de ne plus l’utiliser?

J’ai utilisé mon pseudonyme de 2001 à 2009, c’est la dernière fois que j’écrivais un suspense romantique. Le pseudonyme est vraiment né de ma double obligation écrite. J’écrivais un suspense romantique, et je commençais également à publier des traités fiscaux, des documents de politique de justice sociale et des articles d’opinion. Il est beaucoup plus facile de séparer vos identités que d’essayer d’expliquer pourquoi Alan Greenspan écrit une romance.

J’ai toujours été très clair sur le fait que j’étais Selena Montgomery. J’avais mon visage sur mon site Web. Mon visage était dans chaque livre. Il n’y a jamais eu l’intention de déguiser que j’écrive un suspense romantique. C’était juste une dynamique très différente. C’était également à l’époque où Google était en train de naître.

Mais maintenant, le besoin de séparer mes identités n’est plus nécessaire. À l’époque, personne ne se souciait vraiment de qui était Stacey Abrams. Maintenant, c’est un peu plus pertinent et je suis parfaitement heureux que les gens connaissent mes neuf romans, y compris Pendant que la justice dort, ainsi que mes deux œuvres non fictionnelles.

Je sais que vous avez travaillé pour la première fois sur ce livre il y a quelque temps. Et j’ai lu que l’une des raisons pour lesquelles vous avez mis cela de côté était que les éditeurs disaient que le président était trop mauvais pour que les gens y croient, et cela a changé après la présidence Trump. Ce qui m’intéresse tellement, car le président fictif de Pendant que la justice dort ressemble à bien des égards à une figure de l’ère Bush, en particulier en termes de concentration de la presse sur ses références militaires et son évangélisme. Alors, comment pensez-vous que le paysage post-Trump change la façon dont les lecteurs abordent ce personnage?

Ce sont mes agents à qui j’ai envoyé le livre, car c’est la première étape pour le faire parvenir à l’éditeur. Et à chaque fois, il y a eu du recul. La première fois que je l’ai lancé, c’était en 2010, 2011, donc c’était au milieu de l’ère Obama, et je pense qu’une partie de ce qu’était le refoulement, était vraiment autour de l’implication du personnage du président dans l’intrigue internationale. Bien qu’à votre avis, ce n’était pas un anathème pour ce que les politiciens américains avaient été auparavant.

Je pense que ce qui s’est passé cette fois, c’est que le comportement très clair et légèrement caricatural de Trump, en tant que quelqu’un qui a ouvertement courtisé l’ingérence internationale, qui a ouvertement courtisé et réprimandé nos normes politiques, a rendu mon personnage, en comparaison, beaucoup moins tiré par les cheveux.

Et puis il y a la figure du juge Wynn, qui est en quelque sorte dans une situation délicate, n’est-ce pas? Parce qu’il doit être le vote décisif crucial à la Cour suprême pour que l’intrigue fonctionne, mais il doit également avoir un code moral très clair et strict. Alors, comment avez-vous développé la politique de ce personnage fictif?

J’ai vraiment étudié les juges de la Cour suprême qui se sont retrouvés dans des postes de haute influence. Mais je voulais aussi situer cette justice dans l’espace où vous aviez des questions morales épineuses, où il n’y avait pas de ligne directrice claire sur la place des gens. Et je voulais m’assurer que la question créée par cette fusion impliquait vraiment non seulement ses tendances plus libertaires, mais aussi son sens de la justice morale, et comment ces deux choses pouvaient se croiser.

Donc, en plus d’avoir votre protagoniste féminine, Avery, ce livre a également une femme juge en chef à la Cour suprême. Qu’est-ce qui était important pour vous de montrer des femmes à des postes de direction dans ce livre?

Eh bien, une partie de cela était de rendre hommage à Teresa Wynn Roseborough [a former deputy assistant attorney general during the Clinton administration and Abrams’s former colleague], dont le nom apparaît deux fois. La juge en chef est Teresa Roseborough, et il y a aussi Howard Wynn. Elle a été le catalyseur de cette pensée pour moi.

Mais il était également important pour moi que la juge en chef, la personne qui pouvait aider Avery, soit une figure forte, qui ne contraste pas avec la mère d’Avery, mais qui est un autre exemple de ce genre de leader. Et parce que le président était un homme, je voulais aussi être très clair sur l’équilibre entre les sexes. Ce qui n’existe malheureusement pas, mais je voulais lui donner plus de contexte et plus de possibilités.

L’un des moments les plus divertissants du livre – et je montre peut-être mon Voxiness ici, car il s’agit d’un thriller avec beaucoup de combats à l’arme à feu et de baisers – mais la scène où le leader de la majorité au Sénat et le président de la Chambre ont discuté de la possibilité de cour-emballage était tellement amusant pour moi. Cela faisait-il partie de votre conception originale du livre, ou l’avez-vous apporté davantage après les événements de 2020?

Oh non, il y avait en fait un chapitre entier! Tant de ces scènes ont dû être coupées. C’était dur. C’était l’une des choses les plus amusantes que j’ai eu à écrire. Mais pour, vous savez, rythme et faire avancer l’intrigue, il y avait des sacrifices à faire. J’ai sacrifié les poursuites en voiture, oui, mais j’ai aussi dû sacrifier ce dialogue plus long. Ils ont eu quelques scènes de plus où ils se sont réunis, et la tension push-pull dans leur relation était très amusante pour moi à écrire. J’adore la politique.

Est-ce que ça a jamais été des vacances de busman pour vous? Ou est-ce que ce genre d’intrigues politiques loufoques est toujours une chose amusante à écrire pour vous?

J’aime écrire à la fois ce que je sais et ce que j’apprends, et donc dans chacun de mes livres, vous trouverez des noyaux de ce que j’ai déjà assimilé ou absorbé, puis de nouvelles choses que j’ai appris pour faire le travail de livre. C’était l’une des rares fois où j’étais vraiment et entièrement dans ma propre timonerie. Et cela a été fondé même là-bas: passer du temps à faire des recherches sur l’histoire de la mise en cour. Réfléchir à la façon dont la loi fonctionne, en surface, mais aussi à la réglementation et à la manière dont la bureaucratie est cette forme distincte de gouvernement.

C’est quelque chose que nous négligeons souvent, c’est pourquoi Betty [a bureaucrat in While Justice Sleeps who becomes key to solving the book’s central mystery] était un personnage si important pour moi. Je n’ai jamais été à son niveau, mais en tant qu’analyste de programme pour le Bureau de la gestion et du budget, je lisais des tas de rapports. Je fais partie d’une dizaine de personnes qui ont lu tous ces rapports, et j’ai tellement appris sur le fonctionnement de notre gouvernement grâce à cela.

J’ai toujours pensé que cela faisait partie de la façon dont nous fonctionnons en tant que société, et nous n’y prêtons pas beaucoup d’attention. Je ne dis pas que nous devrions le faire, mais il y a toute une couche distincte, un sous-ensemble de la façon dont nous fonctionnons en tant que société, qui passe parfois inaperçue.

Alors, comment avez-vous tendance à aborder le travail que vous faites en tant qu’auteur en équilibre avec tout le travail important que vous faites en politique et en organisation? Comment trouvez-vous la meilleure façon de continuer à se soutenir mutuellement?

J’écris parce que j’aime raconter des histoires, que ce soit dans la fiction ou dans la non-fiction. Quand j’étais candidat au poste de gouverneur, j’ai écrit [a leadership handbook for marginalized people] Diriger de l’extérieur. Quand je lançais et apportais [voting rights organization] Fair Fight to full power, j’écrivais [a treatise on ending voter suppression] Notre heure est maintenant.

J’écris depuis aussi longtemps que j’ai eu une véritable carrière, que ce soit en tant qu’avocat fiscaliste, entrepreneur ou législateur. Et pour moi, il s’agit de respecter les deux parties de moi, ou toutes les parties de moi, et de donner la primauté, une, à ce qui a la plus grande urgence; deux, à ce qui est le plus pertinent.

Je suis aussi un écrivain très discipliné, en ce sens que si j’ai un contrat ou si j’ai une idée et que j’ai besoin de la concrétiser, je vais prendre le temps de la faire. Mais de la même manière, si j’ai un travail de jour qui nécessite une attention plus ciblée, je trouverai un moyen de me débarrasser du reste du temps de ma vie, le temps de faire mon écriture.