Interview de Semra Hunter : Une voix américaine en Liga

Ne vous laissez pas tromper par l’accent, Semra Hunter est américaine. C’est du moins ce que dit son passeport. Cependant, son séjour en Espagne a fait d’elle l’une des leaders de la couverture de la Liga, et son expérience dans la couverture de l’élite espagnole fait d’elle l’une des meilleures animatrices et expertes de la couverture du football. À partir de maintenant, Semra Hunter travaille avec iTV, Sky et LaLiga TV. En dehors de cela, elle a également travaillé en freelance, notamment pour la Coupe du monde 2022.

Hunter rejoint le podcast World Soccer Talk pour parler de sa carrière et de la façon dont elle a conduit à l’Espagne. De plus, elle décrit ses ambitions de carrière et ce que cela a été de couvrir la ligue qui la passionne tant. Ayant déjà couvert une Coupe du monde, beaucoup diraient que c’est le sommet de l’échelle pour les hôtes et les analystes comme Hunter. Cependant, en tant qu’Américaine, il y a un pas de plus qu’elle peut faire. Non seulement pourrait-elle voir le travail dans son pays d’origine comme un point d’atterrissage potentiel, mais elle a une compétition spécifique en vue.

En outre, elle donne son avis sur l’état actuel de la Liga. Une partie de ce qui rend la ligue spéciale est le fait qu’elle est culturellement plus connectée que de nombreuses autres ligues. Avec les régions catalanes et basques en constante agitation politique, chaque club est unique à sa manière. Comment cela peut-il rendre la ligue plus intéressante, mais être un obstacle?

Entretien de Semra Hunter avec l’animateur de LaLiga TV

Écoutez l’épisode du podcast ci-dessous :

