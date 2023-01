Interview de Santi Cazorla: “Tout ce qui concerne Arsenal me manque tous les jours”

“Je me sens un peu frustré maintenant parce que, dans mon esprit, j’essayais toujours de revenir pour essayer de rejouer pour Arsenal, même si je sais que c’était difficile”, a-t-il déclaré. L’Athlétisme. “Quand j’ai récupéré et que j’ai recommencé à me sentir bien, j’ai demandé au club si je pouvais faire la pré-saison mais ils m’ont dit que c’était si difficile pour eux, (ils ont dit) ‘Nous ne pouvons pas t’attendre si tu vas bien ou pas ‘.”

Après 180 matchs, 29 buts et 45 passes décisives, il n’y aurait aucune chance de se dire au revoir. “Je comprends. Mais j’essayais de rejouer aux Emirats. C’était quelque chose que je ne pouvais pas faire mais bon, ça fait partie de la vie. Nous ne pouvons rien faire », dit-il.



Cazorla célèbre sa victoire en FA Cup 2015 avec Arsenal (Photo : Paul Gilham/Getty Images)

Non pas que la fin ait terni les souvenirs de son séjour dans le nord de Londres. Sa première saison en 2012-13 a vu une boule d’énergie créative entrer dans le milieu de terrain d’Arsenal et dans le cœur des fans. Il a été couronné joueur de la saison d’Arsenal après une campagne d’ouverture omniprésente qui comprenait 12 buts et 11 passes décisives en Premier League. Cela fait maintenant une décennie qu’Arsène Wenger a signé l’Espagnol pour 10 millions de livres sterling.

“Tout de ce club me manque tous les jours – tous les jours”, dit-il. “Quand j’étais là-bas, j’ai connu mon meilleur temps dans le football, mais aussi mon pire parce qu’après la blessure, c’était vraiment difficile pour moi.”

“Mais j’aime tout ce club. J’ai adoré jouer en Premier League et gagner des trophées (il a remporté deux FA Cups, dont un but lors de la finale de 2014 contre Hull et a été nommé homme du match l’année suivante lorsque Aston Villa a été battu). Ce sont de bons souvenirs avec les joueurs. je les suis, je les soutiens; Je suis toujours un artilleur.

Et c’est un artilleur qui est heureux en ce moment, regardant de loin. Non seulement avec la forme mais le fait que son bon ami Mikel Arteta tire les ficelles.

“Je le connais très bien pour avoir joué avec lui pendant de nombreuses années à Arsenal”, déclare Cazorla. “Il m’a beaucoup aidé quand je suis arrivé en tant que capitaine. (Il était) un très bon capitaine.

Un capitaine, c’est-à-dire, qui était tout à fait ouvert sur le fait de faire le pas dans la pirogue même à ce moment-là.

“J’ai commencé à sentir qu’il serait un très bon entraîneur. Il me parlait toujours de tactique et me disait : « Tu dois changer ceci et ce genre de choses », et j’ai commencé à penser : « Qu’est-ce que tu fais ? Vous êtes joueur, mais vous entraînez ? Mais vous pouviez voir qu’il pensait déjà comme un entraîneur. Il avait besoin de temps (pour se développer), et c’était très bien pour lui de travailler avec Pep Guardiola pendant deux ans à Manchester City, où il a beaucoup appris.



Cazorla pense qu’Arteta a beaucoup appris de Pep Guardiola à Manchester City avant de rejoindre Arsenal (Photo : Martin Rickett/PA Images via Getty Images)

“Après Arsène Wenger, ce n’est pas facile pour lui et pour le club – après 20 ans avec le même entraîneur – de faire des choses différentes, mais maintenant ils vont bien, avec de très bons jeunes joueurs pour l’avenir. C’est difficile de rivaliser avec Man City, Chelsea, Liverpool et Manchester United, mais j’espère qu’ils pourront le faire et je souhaite le meilleur à Mikel.

C’est quelque chose qu’il fait assez régulièrement. “Oui, je lui ai envoyé un texto pour lui dire félicitations pour une autre victoire – comme après le derby contre Tottenham (victoire 3-1 aux Emirats en octobre). Mais je sais qu’il est tellement occupé par beaucoup de travail que je ne veux pas le déranger, mais parfois j’ai juste envie de dire : ‘Félicitations, continuez. Vous vous en sortez bien et vous le méritez ».

Avec son ancien coéquipier et capitaine dans le siège du manager, un autre ancien milieu de terrain d’Arsenal, Edu, étant extrêmement influent en tant que directeur sportif du club et même Arsène Wenger faisant un retour émouvant récemment lors du match du Boxing Day contre West Ham, revenant à les Emirats ne sont jamais loin des pensées de Cazorla. Mais le but n’est pas simplement de venir dire bonjour. Peut-être que cela pourrait être plus que cela.

“On verra. Si j’ai la possibilité de revenir, je reviendrai. Je ne sais pas quel poste dans le club, en tant qu’entraîneur ou directeur sportif. Mais bien sûr, j’aimerais revenir dans le futur », dit-il tout en admettant qu’il n’y a pas eu de discussions actives sur le sujet.

“Pas encore parce que je suis concentré sur le football. Je me sens bien; Je veux essayer de profiter de ma carrière de joueur maintenant et, à l’avenir, je dois (m’organiser) et voir ce que je veux et après. S’ils (Arsenal) le veulent, alors nous parlerons. J’ai commencé à réfléchir à ce que je veux faire, c’est-à-dire rester dans le football parce que c’est ma vie. Mais en tant qu’entraîneur ou directeur sportif ou directeur d’académie, je dois choisir. On verra dans le futur. »

Il y a eu 668 jours entre son dernier match pour Arsenal – la victoire 6-0 contre Ludogorets en Ligue des champions le 19 octobre 2016 – et son premier match pour Villarreal le 18 août 2018. Il y a passé deux ans avant de rejoindre son compatriote. compatriote dans une migration footballistique vers des climats encore plus chauds.

“Je suis venu ici (à Al Sadd en 2020) parce que Xavi m’a appelé quand il était entraîneur, et je suis toujours là maintenant parce que Juanma Lillo (qui, comme Arteta, était une autre ancienne assistante de Guardiola à City) est venue”, il explique. “Je suis très heureux. Nous jouons bien et avons remporté de nombreux trophées par le passé, alors j’essaie de profiter de chaque journée et je me sens bien. Pour moi, c’est facile quand ils (les compatriotes espagnols) sont ici. Après Xavi, il y a eu Javi Gracia, qui était à Watford, et maintenant Lillo. Les propriétaires adorent ce style de football espagnol et c’est bien pour moi car c’est plus facile pour moi de jouer de cette façon.

Cazorla a déjà atteint 38 ans, l’âge que Cristiano Ronaldo atteindra début février dans son nouveau repaire moyen-oriental d’Al Nassr, juste de l’autre côté de la frontière en Arabie saoudite. Cazorla ne prétend pas être au même niveau de célébrité mondiale que les Portugais, mais sait tout sur le fait d’être un grand nom dans une ligue en développement.

“Ici, ils suivent beaucoup la Premier League. Aussi la Ligue espagnole, mais seulement le Real Madrid et Barcelone. Mais la Premier League (dans son ensemble) ici, ils l’aiment beaucoup. Ils soutiennent Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City et United. Ils connaissent donc tous les joueurs qui jouent dans cette ligue. Je suis très heureux d’être ici avec tous ces gars parce qu’ils me connaissent depuis que j’étais à Arsenal et ils adorent ce que j’ai fait dans ce club.

« La norme est complètement différente. Le niveau n’est pas le même mais il s’améliore d’année en année et les joueurs étrangers sont très importants pour chaque club. Mais c’est différent c’est sûr. Le rythme (du jeu) et l’ambiance dans les tribunes ne sont pas les mêmes qu’en Europe, mais ils dépensent beaucoup d’argent chaque année pour s’améliorer, pas à pas, pour être un peu meilleurs. J’essaie aussi d’aider la ligue et les jeunes joueurs, car ils s’améliorent et c’est l’une des choses les plus importantes.

Son fils Enzo est maintenant à l’académie d’Al Sadd, et quand L’athlétisme visites, il regarde son père jouer dans un match d’entraînement. Pendant la Coupe du monde, les finalistes battus, la France, ont utilisé le stade d’Al Sadd pour s’entraîner. Cela signifiait des retrouvailles bienvenues avec un vieil ami : quand Cazorla a rejoint Arsenal à l’été 2012, Olivier Giroud aussi.



Cazorla pendant le match d’entraînement et, ci-dessous, en conversation avec son manager Lillo (debout)

“Mon fils voulait rencontrer Kylian Mbappe et beaucoup de joueurs de l’équipe nationale (de France) mais, pour moi, c’était super de parler avec Olivier”, dit-il en souriant. «Nous nous souvenons de beaucoup de bons souvenirs pendant notre séjour à Arsenal. Je voulais aussi le féliciter d’être devenu le meilleur buteur de France, donc c’est un très bon moment. J’étais très content de le voir. »

Alors que Cazorla était déçu de voir l’Espagne sortir lors des huitièmes de finale contre le Maroc, il y avait aussi une déception pour un attaquant actuel d’Arsenal portant le jaune du Brésil : Gabriel Jesus. Sa blessure au ligament du genou, qui a nécessité une intervention chirurgicale, l’a exclu pendant environ trois mois. C’était un coup dur ressenti par Cazorla, qui souffrait du même mal et de l’absence aux Emirats.

“C’est une mauvaise nouvelle pour le club car c’est un joueur très important”, dit-il. “Je pense qu’il est (a été) la meilleure recrue de l’été. Il a beaucoup de buts et de passes décisives (cinq chacun en 14 matchs de Premier League). Il allait bien, ça a marché pour le club et les joueurs. Alors on verra (à quel point ça les affecte). On a beaucoup de très bons joueurs, mais Gabriel est très important. J’espère qu’il se remettra bien et qu’il reviendra fort.

Quant au défi du titre d’Arsenal, Cazorla a bon espoir. “Je suis très content maintenant pour eux car ils vont bien”, ajoute-t-il. “Nous sommes en tête de la ligue et j’espère qu’ils pourront continuer comme ça et essayer de gagner cette compétition.”

Si tout se passe comme prévu, il sera certainement de retour pour célébrer : « J’espère que je vous verrai là-bas », dit-il avec ce sourire radieux.