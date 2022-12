Interview de Sam Bankman-Fried : Lire la transcription

SORCINE : Mais il y avait des gens qui vous disaient que vous aviez besoin de plus de conformité, non ?

BANKMAN-FRIED : Il y en avait, mais je pense que la conformité — nous consacrions une énorme quantité de notre énergie à la conformité. Nous consacrions énormément d’énergie à la réglementation, à l’obtention des permis. Nous obtenions des licences dans des dizaines de juridictions. Je, je pense, franchement, que nous dépensons probablement trop de notre énergie pour obtenir une licence rétrospectivement.

Vous savez, il y a eu des endroits où je pense que les obligations de déclaration et de transparence découlant de ce permis ont vraiment aidé. Je pense que lorsque vous regardez, je veux dire, les dérivés FTX US. Quand vous regardez FTX Japon, qui je pense est entièrement solvable, qui je pense pourrait rendre tous les clients entiers demain si les équipes le permettaient. Je suis confus pourquoi il n’a pas. Mais vous savez, je pense qu’une grande partie de ce que nous avons fini par faire et sur lequel nous nous sommes concentrés était dans une certaine mesure une distraction d’un domaine incroyablement important sur lequel nous avons complètement échoué. Et c’était un risque. C’était la gestion des risques. C’était le risque lié à la position du client. Et franchement, le risque de conflit d’intérêts. Et vous savez, là, il n’y avait personne qui s’occupait principalement du risque positionnel des clients sur FTX. Et cela semble assez embarrassant rétrospectivement parce que c’était, vous revenez à 2019, voire 2018, demandez-moi, pourquoi est-ce que je commence à construire FTX ? Quel est le point de celui-ci?

Et ce que j’aurais dit, c’est que les bourses existantes de dérivés cryptographiques ont d’importants échecs de gestion des risques, que chaque jour des millions de dollars sont perdus par les clients à cause d’échecs de gestion des risques, que ces contrats paient 75 cents sur le dollar semaine après semaine après semaine à cause des éruptions de gestion des risques et cela, cela doit être révisé. Et c’était ce sur quoi je me concentrais au début de FTX. Je n’étais pas concentré là-dessus depuis un an ou deux. Je me suis moins ancré à cause de cela, et j’ai commencé à me concentrer sur la situation dans son ensemble, sur les futures avenues commerciales connues, sur, sur l’obtention d’un permis, sur beaucoup de choses. Et je veux dire que nous, nous avons perdu la trace d’une partie très importante de l’entreprise et du produit. Et donc il y a eu absolument des échecs de gestion, d’énormes échecs de gestion. J’en porte la responsabilité. Il y a eu des échecs de surveillance, des échecs de transparence, des rapports comme tant de choses que nous aurions dû avoir en place. Je pense que c’était en grande partie du côté de la gestion des risques.

SORCINE : Permettez-moi de vous poser une question à ce sujet. Nous avons eu Larry Fink ici aujourd’hui, et il avait une participation dans FTX. Et Sequoia, Paradigm, de très grandes sociétés de capital-risque vous avaient donné de l’argent. Je suis curieux de savoir s’ils vous ont déjà posé des questions sur cette gestion des risques. Qu’ils portent une responsabilité?

BANKMAN-FRIED : Je ne pense pas qu’ils soient responsables. Mettez-vous dans les yeux d’un investisseur, une société de capital-risque, ce à quoi vous pensez principalement, c’est le côté positif. Ce à quoi vous pensez principalement, c’est d’investir dans une entreprise privée et de penser : “Cela pourrait-il 3X, cela pourrait-il 5X, cela pourrait-il même 10X dans les cas à la hausse ?” Et oui, il y a des chances qu’il baisse, il y a des chances qu’il tombe à zéro, mais c’est contrebalancé par les propositions à la hausse ici. La plupart de ce sur quoi ils se concentraient était, je pense, ce que pourrait devenir FTX, quelle est la voie pour aller d’ici à là. Que faudrait-il ? Quelles sont les pièces manquantes ? Au moment où vous vous attardez sur tous les différents scénarios de baisse précis et les risques d’un éventuel investissement en capital-risque, cela signifie que vous n’investissez pas. Si c’est là que vous pensez et que vous pensez que c’est là que vous finirez, pourquoi feriez-vous cet investissement?

SORCINE : Puis-je vous poser des questions sur les médicaments? Vous avez tweeté à ce sujet, Caroline a tweeté à ce sujet. D’autres ont tweeté sur les hauts et les bas et toutes sortes de choses. Des photos ont été prises de quelque chose appelé Emsam, qui augmente apparemment les niveaux de dopamine dans le cerveau. C’est en fait pour la maladie de Parkinson. Tu prenais ça ? C’est un patch.

BANKMAN-FRIED : C’est marrant d’entendre ça. J’ai bu ma première gorgée d’alcool après mon 21e anniversaire. Je pense que je bois peut-être un demi-verre d’alcool par an, en gros. Il n’y avait pas de fêtes sauvages ici. Quand nous faisions des fêtes, nous jouions à des jeux de société. Vingt pour cent des gens boiraient un quart de bière chacun ou quelque chose comme ça, et le reste d’entre nous ne boirait rien. Je n’ai vu aucune consommation de drogues illégales au bureau ou à ces fêtes. Et quand je dis des fêtes, je veux dire avoir des gens pour dîner, c’est ce que cela voulait dire.