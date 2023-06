Interview de Robert Moreno: art de Lionel Messi, leçons de Pep Guardiola et inspiration de Sunderland et Swansea | Nouvelles du football

Cela fait plus d’un an maintenant que Robert Moreno a quitté son poste d’entraîneur-chef de Grenade. A 45 ans, sa carrière est devant lui. Mais pour quelqu’un dont le parcours d’entraîneur a commencé à l’âge de 14 ans, c’est long d’être hors jeu – et il le sent.

« J’essaie de profiter au maximum de ce temps avec mes deux enfants parce qu’ils savent que quand papa doit travailler, ce sera différent », a déclaré Moreno. Sports du ciel. « Mais même maintenant, j’emmène mes enfants à l’école, puis je rentre à la maison et je commence à analyser les vidéos.

« J’ai commencé comme analyste vidéo donc, pour moi, il est impossible de travailler sans vidéo. » Il est impossible aussi, semble-t-il, de ne pas fonctionner. « Ce n’est pas facile quand le football est presque votre vie », ajoute-t-il. « J’ai rencontré ma femme grâce au football. Ce n’est pas mon travail. C’est ma passion. »

Robert Moreno en a remporté huit et a fait match nul deux de ses 10 matchs à la tête de l’Espagne





Moreno était l’assistant de Luis Enrique lorsque Barcelone a remporté la Ligue des champions en 2015 et l’a suivi au poste de national espagnol en 2018. Lorsque Luis Enrique a quitté ce poste pour des raisons personnelles, Moreno a pris la relève pendant 10 matches sans défaite, en remportant huit.

La rupture controversée de leur relation à son retour a entraîné un examen minutieux et indésirable, plaçant Moreno sur une voie différente.

Il est naturellement réservé sur la question et le sujet reste hors limites. La situation est particulièrement malheureuse étant donné que Moreno a travaillé si dur pour atteindre le sommet de sa profession. Avec la conversation centrée sur le football, il engage sa compagnie.

« J’ai réalisé très tôt que je n’avais pas la capacité de jouer professionnellement, alors j’ai commencé à former de petits enfants. À 16 ans, j’ai essayé d’obtenir la licence B de l’UEFA mais les règles stipulaient que je devais attendre d’avoir 18 ans. J’ai commencé à étudier pour la licence Pro peu de temps après et l’a obtenue à 25 ans.

« Je réfléchissais toujours à la façon dont je pouvais m’améliorer sans être un joueur professionnel. J’ai trouvé la solution de deux manières. J’ai lu beaucoup de livres sur le football et j’ai aussi lu des livres sur d’autres sujets parce que le football est une question de relations humaines, de communication.

« Et aussi j’ai combiné cela avec l’utilisation de nouvelles technologies. Personne ne l’utilisait à cette époque et c’était l’avenir. Je parle de 1995, lorsque j’ai commencé à enregistrer mon équipe en Catalogne avec l’aide de ma petite amie – maintenant épouse – et ma famille. J’ai commencé tôt.

Passer de là à l’entraînement de Lionel Messi a dû être extraordinaire. Non pas qu’il le décrirait comme l’entraînement de Messi.

« Nous avons travaillé ensemble », dit Moreno en riant.

« Je ne l’ai pas formé. Il était là et j’étais là. »

Lionel Messi était un joueur pas comme les autres à Barcelone, dit Robert Moreno





Laissez-le s’expliquer.

« Vous entraînez le reste des joueurs autour de lui. Vous les entraînez pour qu’ils soient une option ou une solution pour lui car ce sera lui qui analysera les faiblesses de l’adversaire et essaiera de tirer le meilleur parti de chaque situation dans laquelle il a avec le ballon.

« Il était avec l’équipe pendant les séances. Il a regardé. Il n’a rien dit. Il n’a pas besoin d’analyser ce que l’adversaire va faire car c’est l’adversaire qui doit s’inquiéter de ce qu’il doit faire. Il est toujours le joueur le plus intelligent sur le terrain.

« C’était incroyable de le voir dans des situations d’entraînement de tous les jours. Si vous considérez qu’il était génial pendant les matchs, il était génial pendant les séances d’entraînement. Il voulait toujours gagner. Il voulait être champion encore et encore.

« Travailler avec lui a été l’une des meilleures choses qui me soient arrivées dans ma vie. Je dirai à mes petits-enfants que j’étais avec Messi. Même maintenant, mon fils me dit : ‘Tu as entraîné Messi ?’ Pour lui, c’est incroyable. » Mais qu’est-ce que Moreno a appris de cette expérience ?

« Ce que j’ai appris de lui, c’est que le football n’est pas une science », ajoute-t-il.

« En tant qu’entraîneur, vous pouvez être égoïste. Vous voulez voir vos idées sur le terrain. Mais quand vous avez un joueur comme Messi, vous devez prendre du recul et le laisser jouer car mon esprit n’est pas capable de trouver ce que son esprit va créer, c’est un art.

« Ce que font les meilleurs joueurs du monde est impossible à expliquer. Demandez à Xavi ou Andres Iniesta pourquoi ils ont fait quelque chose et ils ne le savent pas. Mais vous l’avez fait ? ‘Oui’, disent-ils, ‘mais je ne sais pas pourquoi. J’étais sur le terrain, c’était la meilleure solution alors je l’ai fait.

« Parfois, votre travail consiste à donner beaucoup d’informations. Mais au plus haut niveau, vous n’êtes pas là pour tout leur apprendre. Vous êtes là pour les rassembler afin de tirer le meilleur parti de l’équipe que vous avez. Parfois, cela signifie que vous devez tais-toi et laisse-les jouer.

« C’est la grande différence avec ces joueurs. Les joueurs moins importants ont besoin de votre aide. Ces joueurs vous font savoir que vous êtes là parce qu’ils ont besoin de quelqu’un pour s’asseoir sur le banc et choisir l’équipe. Mais c’est un petit groupe de joueurs. Pas tous les joueurs sont comme ça. »

Pep Guardiola révèle que son secret pour réussir est d’avoir Lionel Messi et Erling Haaland



Cela aide à expliquer pourquoi ses idées sur le jeu sont devenues fluides avec le temps. Originaire de Catalogne, il n’est peut-être pas surprenant que Pep Guardiola reste une référence. Mais il admire la flexibilité rarement discutée de Guardiola ainsi que ses principes tant vantés.

Il a vu une évolution dans l’approche de Guardiola à Manchester City. Vous devez changer car si vous faites quelque chose régulièrement, les adversaires vous analysent et trouvent un moyen de vous arrêter. C’est l’une des meilleures choses à propos de Guardiola », explique Moreno.

« Quand Barcelone a commencé à construire à partir du gardien de but en 2008, personne d’autre ne l’a fait, donc personne n’avait la capacité d’appuyer sur cette accumulation dans le bon sens. Maintenant, après 15 ans, tout le monde peut appuyer haut et essayer de récupérer le ballon de près. à votre objectif. Vous devez donc évoluer.

« Les gens ont critiqué Pep pour avoir utilisé Erling Haaland avec des balles directes, mais pour moi, c’est intelligent. Si vous avez l’autre équipe qui presse haut dans votre propre moitié et que vous avez de l’espace derrière, pourquoi ne pas l’utiliser ? L’évolution est de contrôler ces deux situations , pour construire sans risque.

L’entraîneur-chef de Manchester City, Pep Guardiola, embrasse Erling Haaland





« Il y a des statistiques qui montrent que seulement 1% des attaques commençant par le gardien arrivent sur le but adverse mais 8% de ces attaques se terminent par une contre-attaque contre vous. Le défi est de bien contrôler ces situations pour les éviter.

« Dans l’ensemble, un entraîneur doit contrôler quatre choses : le leadership, le dépistage, la tactique et la méthodologie. Ces quatre choses sont le travail. Méthodologie parce que vous pouvez avoir une bonne idée, mais si vous ne trouvez pas un moyen de l’expliquer, les joueurs ne peuvent pas la livrer. sur le terrain. »

L’ancien entraîneur-chef de l’Espagne, Robert Moreno, a suivi le championnat





Moreno est un étudiant du jeu. Lorsqu’on lui demande où il cherche l’inspiration, il nomme des équipes de toute l’Europe. Naples, bien sûr. Braga, dit-il, fait des choses incroyables. Le projet du Stade de Reims est intrigant. Villarreal et la Real Sociedad en sont des exemples.

En Angleterre, il regarde au-delà de Guardiola et de la Premier League.

« Sunderland et Swansea dans le championnat. Sunderland n’a pas gagné de promotion et Swansea était une montagne russe mais j’aime leur façon de jouer. Luton ne joue pas le style que je préfère mais je les admire pour avoir atteint leurs objectifs à leur manière. »

L’Angleterre est sur son radar. Il mentionne également le Portugal ayant déjà travaillé en Espagne, en Italie et aussi en France lorsqu’il était l’entraîneur-chef de Monaco. Il parle toutes ces langues, ayant travaillé à développer son anglais grâce à son travail pour LaLiga TV.

« Je voulais améliorer ma communication avec les médias », explique-t-il.

« Et si vous avez la passion de ce sport, vous devez aller en Angleterre. C’est ainsi que les supporters vivent les matchs, même en Championnat. Le niveau du Championnat est l’un des meilleurs d’Europe. Ils peuvent se battre avec des équipes. au Portugal, en Espagne, en Italie et en France.

« Ce sont les pays dans lesquels je veux être prêt à aller, mais l’Angleterre est la prochaine étape, je pense. Je veux un travail la saison prochaine. Je veux revivre ces sentiments. Vous avez juste besoin du bon projet qui vous donne à la fois vous et le club ce dont ils ont besoin. Voyons ce qui se passe.