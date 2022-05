Interview de Ralph Hasenhuttl: Southampton en difficulté a faim de «faire quelque chose de spécial» contre Liverpool | Nouvelles du football

“C’est notre finale de Ligue des champions et nous y allons avec tout ce que nous avons.”

Les supporters de Liverpool rêvaient déjà d’une faveur de la dernière journée de l’Aston Villa de Steven Gerrard contre Manchester City. Mais Ralph Hasenhuttl a rappelé lors de sa conférence de presse avant le voyage des Reds mardi à Southampton qu’il y avait un autre obstacle sur le chemin de Jurgen Klopp avant toute fusillade potentielle pour la couronne dimanche.

Son équipe des Saints est mal en forme avec une seule victoire lors de ses 10 derniers matchs de Premier League et tel a été l’élan des quadruples chasseurs de Klopp, beaucoup s’attendent à ce que les détenteurs de la Carabao Cup et de la FA Cup emmènent City directement sur le fil dans le course au titre.

Gagner à St Mary’s et Liverpool aura un point de retard sur City avant le dernier tour de matchs, où ils accueillent les Wolves et espèrent que leur ancien capitaine pourra provoquer la surprise à l’Etihad.

mardi 17 mai 19h00



Coup d’envoi 19h45





Mais Hasenhuttl dit que ses faiseurs de rois improbables sont excités pour prouver un point lors de leur dernier match à domicile de la campagne – et ils ont la réputation de provoquer leurs propres bouleversements cette saison. Demandez simplement à City, qui a été contraint à deux reprises par la côte sud.

Bouleversés par Southampton cette saison Southampton 1-1 Man Utd – 22 août

Man City 0-0 Southampton – 18 septembre

Southampton 1-1 Tottenham – 28 décembre

Southampton 1-1 Man City – 22 janvier

Tottenham 2-3 Southampton – 9 février

Man Utd 1-1 Southampton – 12 février

Southampton 1-0 Arsenal – 16 avril

Tottenham, Manchester United et Arsenal ont également perdu des points lors des matches contre les Saints cette saison, et alors que Liverpool a gagné 4-0 à Anfield en novembre, ils ont eux-mêmes été battus 1-0 à St Mary’s en janvier 2021.

À la fin de ce match, Hasenhuttl était en larmes, telle était l’émotion de battre enfin une équipe de Klopp, ayant déjà lutté contre l’Allemand en Bundesliga et en Premier League.

Image:

Hasenhuttl était en larmes après avoir battu Liverpool en janvier 2021





Il est motivé pour réussir une répétition – et avec un rodage de 10 jours depuis la défaite de samedi dernier à Brentford, il a eu amplement le temps de proposer un plan. Mais il ne se fait aucune illusion à quel point ce sera difficile.

“Ce serait facile de dire fais comme la dernière fois”, sourit-il en s’asseyant avec Sports du ciel après sa conférence de presse. “J’ai souvent expliqué pourquoi c’était si émouvant parce que c’était un combat si difficile et un jeu si exigeant pour moi à l’extérieur ainsi que pour les joueurs sur le terrain.

“Il y a une raison pour laquelle ils n’ont perdu que trois matchs cette saison et si vous voulez le faire, vous avez besoin d’une journée parfaite.

“Mardi, faire partie de cette course au titre leur donne une motivation supplémentaire mais nous donne aussi une chance, comme West Ham [who drew with Man City on Sunday]pour faire quelque chose de spécial.

“C’est ce que les joueurs veulent faire, ils attendent ce match avec impatience et nous avons hâte de nous présenter à domicile.

Nous devons les stresser de plusieurs façons et avec une très bonne façon agressive de jouer au football. Ensuite, vous pouvez les agiter un peu, peut-être.

“Nous sommes tous affectés par les situations et nous devons les stresser de plusieurs manières et avec une très bonne façon agressive de jouer au football. Ensuite, vous pouvez les vaciller un peu, peut-être. Ensuite, c’est à vous de décider si vous avez vraiment mal marquer des buts et rendre la tâche encore plus difficile pour eux.”

Hasenhuttl fait remarquer que chacune des meilleures équipes présente des défis différents et individuels. Son approche doit s’adapter. Mais ce qui reste constant, c’est que son équipe aura besoin d’organisation, de bravoure et d’une part de chance pour s’imposer.

“Vous avez d’abord besoin d’un bon départ”, dit-il, décrivant la performance idéale de ses outsiders. “Ensuite, la chance de ne pas encaisser de but, puis de marquer au bon moment pour les mettre un peu sous pression, puis de défendre correctement en équipe – et cette passion de défendre, cette passion de se battre pour le résultat est nécessaire.

“Mais aussi le courage de jouer au football dans les bons moments. C’est quelque chose que vous devez faire contre ces équipes, peu importe leur force ou le nombre de blessures qu’elles ont, ou quoi que ce soit.

“Nous avons montré cette saison ce que nous pouvons faire à domicile et nous avons besoin que tout le monde nous soutienne pour ce match car ce sera difficile pour tout le monde. Nous pouvons créer une atmosphère ici à St Mary’s, c’est ce que nous avons fait cette saison très souvent et c’est ce dont nous avons besoin mardi soir.”

Ward-Prowse à un club sous les projecteurs après les hommages de Noble

Southampton aura également probablement besoin de quelque chose d’un peu spécial pour se frayer un chemin à travers la meilleure défense commune de la division. Et le candidat le plus susceptible de le faire est le capitaine du club James Ward-Prowse.

Le milieu de terrain a été nominé pour le prix du joueur de l’année en Premier League la semaine dernière et a fait la une des journaux avec quatre magnifiques buts sur coup franc cette saison. Avec neuf buts et cinq passes décisives, il est le talisman des Saints.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur les buts sur coup franc de James Ward-Prowse en Premier League



Fait intéressant, il sera sous les projecteurs quelques jours seulement après que West Ham ait rendu hommage à leur propre icône d’un club, Mark Noble, lors du match nul de dimanche avec City.

Hasenhuttl pense que le lien spécial entre le garçon local et le club est important à exploiter – et insiste sur le fait que Ward-Prowse, qui est avec les Saints depuis l’âge de huit ans, a la plate-forme à Southampton pour réaliser de grandes choses dans sa carrière.

“Mark Noble a joué pour un club depuis très longtemps et c’est un peu unique dans le football moderne car il semble que cela ne signifie pas tellement pour les joueurs de rester le plus longtemps possible dans un club et d’être une légende. là-bas », a déclaré Hasenhuttl.

“Si vous avez une chance de le faire et que quelqu’un décide de suivre cette voie, cela devrait être quelque chose de spécial pour les fans et pour lui aussi. Prowsey est sur le point de le faire. Je ne sais pas s’il durera aussi longtemps que Mark. Noble à West Ham mais je pense que venant de cette région et jouant pour ce club depuis longtemps, il est en passe de le faire.

“Ce qui est bien, c’est qu’il voit que cela ne l’empêche pas d’avoir des apparitions internationales ou d’être nominé pour de grands prix parce qu’il joue bien pour nous et, même si l’équipe n’est pas dans la partie du tableau où nous voulons être, il montre son engagement envers le club. Sa signature de longue date au club a été un signal clair pour lui et pour les supporters.”

Un été chargé à venir à Southampton

Ce contrat de cinq ans que Ward-Prowse a signé en août dernier a été un grand coup de pouce pour Southampton, qui avait repoussé l’intérêt d’autres clubs pour le joueur de 27 ans.

Mais Hasenhuttl a maintenant hâte que son équipe démarre. Une arrivée dans la première moitié semblait une réelle possibilité en février mais, après une mauvaise baisse depuis lors, il est clair qu’il y aura un été chargé à venir sur le marché des transferts pour essayer d’atteindre cet objectif en 2022/23.

Comme toujours, les cibles de l’équipe de recrutement des Saints seront de jeunes joueurs affamés avec du potentiel.

“Beaucoup d’équipes veulent terminer dans la première moitié de la ligue. Quand vous voyez combien d’argent elles ont investi ces dernières années pour être dans cette moitié de tableau et que vous voyez à quel point c’est difficile”, dit-il. . “Il y a quelques exemples d’équipes qui sont maintenant dans une bataille de relégation et qui ne sont pas en sécurité cette saison.

Image:

Southampton a subi une baisse depuis qu’il a poussé pour une place dans la première moitié en février





“La partie la plus importante pour moi – et cela ne changera jamais pour ce club – est d’atteindre, le plus rapidement possible, les 40 points. Nous avons eu cela très tôt dans la saison et nous n’avons finalement pas pu franchir le pas alors pour finir plus haut dans le tableau, ce qui était une opportunité.

“La grande chance que nous avons manquée a été décevante pour nous. Mais la partie décevante s’éloignera rapidement lorsque vous saurez que la saison prochaine arrive et nous apporterons quelques changements pour la saison.

“La voie générale avec Southampton allait toujours avec des joueurs en développement. Nous continuerons [with that approach] mais nous voulons faire venir des joueurs avec le plus haut potentiel. Comme Tino Livramento cet été, qui a tout de suite montré qu’il était un énorme joueur pour nous.

“Ce genre de joueur que nous recherchons. Donnez-leur le temps de se développer. Avec tous les jeunes joueurs, nous devrons être patients avec eux, il y aura toujours des hauts et des bas comme cette saison qui vous coûtera quelques points mais c’est le seule voie qui a du sens pour nous et nous essaierons de suivre cette voie à l’avenir.”

Cette fenêtre de transfert décisive devrait s’ouvrir dans quelques semaines seulement. Mais il y a d’abord Liverpool. Et l’opportunité d’envoyer les supporters de Southampton dans l’été avec un printemps dans leur démarche.

“Beaucoup plus important que le résultat final est de montrer une résilience et que nous nous battons et de les rendre fiers”, conclut Hasenhuttl d’une humeur déterminée.

“C’est ce que nous voulons faire et vous pouvez être sûr que l’équipe qui sortira demain sera choisie avec des joueurs qui veulent le faire.”