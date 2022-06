Interview de Rachel Yankey : la légende anglaise parle de l’Euro 2005 et de la croissance du football féminin | Nouvelles du football

Les tournois internationaux disputés à domicile ne sont pas très fréquents.

Pour la plupart, il s’agit d’un événement unique dans une carrière. Les Lionnes de Sarina Wiegman le découvriront le mois prochain lorsqu’elles participeront à l’Euro 2022, avec des rencontres qui se joueront dans 10 stades à travers le pays.

Rachel Yankey sait déjà ce que c’est, ayant fait partie de l’équipe qui a participé à l’Euro 2005.

C’était une compétition qui s’est déroulée sur une quinzaine de jours et ne comprenait que huit équipes. Mais il y avait de la fièvre de tournoi dans l’air, ce qui a suscité un soutien semblable à ce à quoi l’Angleterre peut s’attendre cet été.

Elle s’en souvient avec émotion.

“Je me souviens qu’il y avait beaucoup de couverture médiatique et de soutien avant lui en termes de lancements de kits et de campagnes d’affichage et vraiment penser” Wow, le football féminin est pris au sérieux “, a déclaré le sixième joueur anglais le plus capé de l’histoire dans une interview exclusive avec Sports du ciel.

“Il y avait 29 000 personnes au City of Manchester Stadium pour le premier match [against Finland] et le stade de Blackburn était à guichets fermés [against Sweden]. Il y avait toujours eu de grandes foules pour les finales de la FA Cup avec Arsenal, mais c’était un tournoi et les matchs venaient souvent.

“Sur l’entraîneur, en conduisant aux matchs, nous croiserions des gens dans des pubs et la seule façon pour moi de voir les choses dans des termes similaires, c’est quand je suis allé à un match masculin, vous passez devant le pub et il y a plein de gens qui applaudissent , chanter et se sentir joyeux. Il fallait se pincer. Voir des gens avec mon nom au dos de la chemise.

“C’était juste bizarre et je n’arrivais pas à comprendre. Mais c’était génial.”

Image:

Rachel Yankey a remporté 129 sélections pour l’Angleterre – la sixième plus grande femme de l’histoire





L’Angleterre a ouvert le tournoi avec une victoire palpitante 3-2 sur les Finlandais – scellée grâce à un vainqueur en deuxième mi-temps de l’adolescente Karen Carney – mais a ensuite subi des défaites serrées contre le Danemark et la Suède pour terminer en bas du groupe A.

Cela ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu, mais les Lionnes ne se sont en aucun cas déshonorées. Loin de ça, en fait.

Les améliorations dans les coulisses ont permis à l’équipe – qui comprenait les icônes Kelly Smith, Faye White et Casey Stoney – de rivaliser avec les meilleurs d’Europe et Yankey dit qu’il y a une personne en particulier qui mérite d’être félicitée.

“[Former Lionesses boss] Hope Powell a fait un travail énorme et n’obtient probablement pas le crédit qu’elle mérite pour faire avancer le football féminin.

“Vous devez vous tenir là contre des gens qui ne soutiennent probablement pas le football féminin et leur dire que vous avez besoin de plus d’argent. Cela, en soi, demande beaucoup de courage. À ce moment-là, ce n’était pas facile de convaincre les gens.

“Obtenir des scientifiques du sport était quelque chose que nous n’avions certainement pas en 2001, obtenir des analystes et tout ce dont vous avez besoin pour donner des avantages aux joueurs.

“Je me souviens que nous avons fait du team building pour essayer de nous assurer que l’équipe était vraiment forte ensemble parce que lors de vos moments off dans un tournoi, c’est à ce moment-là que vous pouvez éventuellement perdre des gens et vous devez vous assurer que l’équipe est heureuse quand elle n’est pas sur un Le jour du match est probablement le jour le plus facile d’un tournoi car les 11 de départ sont triés, vous devez vous assurer que les remplaçants comprennent où ils en sont et quel est leur travail et le jour du match commence.

“Les jours de récupération et les jours où vous ne faites rien, vous devez vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde et que tout le monde est content. L’équipe qui fait cela est généralement l’équipe qui peut aller se battre dans les dernières étapes des tournois. .

“Même des choses comme la piscine vous font oublier le football et si vous avez le budget pour avoir des salles de jeux. Je me souviens que nous avions cela lors d’un tournoi, des endroits où les gens pouvaient simplement se détendre et se distraire du football et rire dans une capacité différente.”

Il y a cependant un souvenir négatif persistant.

“Je me souviens aussi de la déception qu’après, les gens n’aient pas continué sur leur lancée”, ajoute-t-elle.

“Il est toujours important avec cet Euro que quoi qu’il arrive avec l’équipe d’Angleterre, nous continuons sur notre lancée et nous poussons encore plus pour soutenir et diffuser le jeu à un public plus large. Il est important que nous continuions et que nous progressions.

“En 2005, nous n’avons pas franchi les phases de groupes mais, à ce moment-là, nous nous dirigeons vers quelque chose, plutôt que d’être prêts à nous battre et à concourir pour des titres comme cette équipe devrait probablement l’être.”

La croissance du jeu

Cela fait 17 ans que le même tournoi n’a pas été disputé en Angleterre. À cette époque, le football féminin a fait des pas de géant.

En 2009, la FA a distribué les premiers contrats centraux à 17 joueuses des Lionnes et maintenant 12 équipes entièrement professionnelles participent à la Super League féminine de la Barclays FA, avec des rencontres régulières diffusées en direct sur Sky Sports.

La croissance a été astronomique, en particulier compte tenu de la période relativement courte dans laquelle elle s’est déroulée, mais Yankey admet qu’en raison de la déception subie de première main, elle n’avait jamais envisagé que cela se produise.

“Quand je jouais pour Fulham [from 2000 to 2004] et nous sommes devenus professionnels, j’étais vraiment très excité parce que Mohamed Al-Fayed avait regardé la Coupe du monde 1999 en Amérique et la FA avait dit qu’ils allaient créer une ligue professionnelle dans ce pays.

“Fulham était à deux ou trois ligues en dessous de la ligue supérieure en Angleterre et il a dit qu’il voulait devenir professionnel maintenant pour que, dans trois ans, nous soyons dans la ligue supérieure et que nous ayons un avantage. Il a gardé certains joueurs qui étaient déjà là-bas et a amené de nouveaux joueurs, dont moi. C’était excitant d’être professionnel et ensuite de réfléchir à la direction que prendrait le jeu.

“Quand cela a été coupé et que la FA n’a pas rendu la ligue professionnelle et qu’aucune autre équipe n’est devenue professionnelle, l’équipe de Fulham avait du mal et, en tant qu’entreprise, vous ne dirigez pas vraiment bien une entreprise si vous dirigez une équipe professionnelle et perdre de l’argent.

“Nous sommes donc devenus semi-professionnels et, à ce moment-là, il n’y avait absolument aucun moyen que je pensais que ce qui se passait maintenant se produirait un jour parce que c’était tellement décevant. Quand vous avez été sur ce sommet massif où nous voulions tous arriver et puis dire que personne n’y croyait.

“Les joueurs étaient toujours bons mais vous ne pouvez pas les comparer aux joueurs maintenant à cause du soutien différent qu’ils reçoivent. Mais il y avait des joueurs vraiment techniques et doués quand je grandissais.

“Il n’y a aucune partie de moi qui pensait que ce serait comme ça maintenant, mais je suis vraiment content que les gens l’aient regardé. J’ai toujours dit qu’il fallait le considérer comme une entreprise. Si vous pouvez le faire, vous pouvez voir quelque chose de durable et d’autofinancé auquel les gens voudront s’aligner.”

Il va sans dire que Yankey a eu une brillante carrière – et le fait qu’elle ait sept médailles en FA Women’s National Premier League et 11 en FA Cup en dit long.

Image:

Yankey a remporté la FA Women’s National Premier League six fois au cours de deux périodes avec Arsenal





Cela ne veut pas dire qu’elle n’aimerait pas se tester dans le nouvel environnement.

“J’ai apprécié le temps que j’ai joué car cela m’a façonné en qui je suis. Mais aimerais-je avoir l’opportunité du soutien de voir à quel point j’aurais pu être un bon footballeur? Absolument.

“Nous avons découvert à Fulham que, lorsque vous vous entraînez à plein temps, vous devenez simplement un meilleur joueur et c’est tellement plus facile parce que vous n’avez pas à sauter d’un travail à l’autre et à vous soucier de manger, de dormir et où votre prochain Ces choses vous sont vraiment retirées et vous pouvez vous concentrer uniquement sur le football.

“En tant qu’équipe, vous pouvez combiner et devenir meilleur. Je ne regrette jamais d’avoir joué quand j’ai joué; ce serait juste intéressant de voir à quel point je pourrais être meilleur avec les avantages d’un footballeur moderne.

“Et chaque ancien footballeur veut y aller et jouer une fois de plus !”

Organiser un tournoi à domicile

La légende du football féminin Rachel Yankey a déclaré que l’équipe d’Angleterre devrait embrasser les Euros à domicile de cette année et donne également son verdict sur la possibilité d’aller jusqu’au bout.



Dans une récente interview avec Sky Sports News, Yankey a appelé les Lionnes à accepter de jouer le tournoi à domicile. Alors, parlant d’expérience, comment pense-t-elle qu’ils peuvent faire cela?

“C’est difficile de répondre car je ne suis pas dans le camp et je ne connais pas Sarina Wiegman ni ce qu’elle veut”, ajoute-t-elle.

“Mais je leur dirais simplement d’en profiter et d’être détendus. Et cela peut sembler faux, mais de rire aussi. Vous jouez au football parce que vous l’appréciez, donc si les joueurs sont détendus, ensemble et peuvent avoir des moments où ils ne pensent pas au football, ils peuvent vraiment l’embrasser.

“Acceptez le fait que vous êtes à l’Euro et n’ayez pas peur d’en profiter. Ces moments ne se présentent pas trop souvent et ce serait horrible de penser que quelqu’un s’enfermait pour se concentrer et ne profitait pas du moment. “

Vient ensuite la question primordiale : l’Angleterre peut-elle aller jusqu’au bout ?

Mais il n’y a pas d’optimisme aveugle ici. Yankey offre une réponse mesurée.

“L’équipe est ensemble depuis un bon moment maintenant et, lors des tournois précédents, ils ont plutôt bien réussi, donc, en fait, vous diriez que s’ils n’atteignaient pas la finale ou ne la gagnaient pas, ce serait décevant.

“Ensuite, ils ont un nouveau manager qui n’a pas eu longtemps avec l’équipe et les matchs de qualification n’ont pas été contre l’opposition la plus éprouvante. Elle aura beaucoup appris sur son équipe mais elle n’aurait pas eu un entraînement vraiment dur De cette façon, utilisez-le peut-être comme élément de base pour la Coupe du monde et n’en attendez pas trop.

“Je continue de basculer entre les deux options. Ce que je crois, c’est qu’elle a choisi un groupe talentueux et qu’ils pourraient continuer et, espérons-le, avec le soutien à domicile, cela leur donnera un coup de pouce supplémentaire.”

Starling Bank lance l’Euro Féminin Fantasy Football

Mardi, Starling Bank a lancé le tout premier match de football Fantasy pour le football féminin alors que le compte à rebours avant le début du tournoi se poursuit.

Starling encourage les amis, les familles et les collègues à créer leurs propres équipes pour le tournoi afin d’aider les gens à affiner leurs compétences en matière de budgétisation et à les faire parler des joueuses. Le jeu est gratuit pour tout le monde et peut être trouvé sur womenseurofantasyfootball.starlingbank.com/.

Les joueurs reçoivent un budget Fantasy de 84 millions de livres sterling et peuvent constituer des équipes fantastiques composées de footballeurs dans des équipes EURO concurrentes, avec des joueurs capables d’effectuer des substitutions stratégiques entre les tours en fonction des performances des footballeurs.

Tous les joueurs sont inscrits à un tirage au sort, où un joueur sélectionné au hasard remportera une boîte de huit places pour la finale de la FA Cup féminine 2023 au stade de Wembley.

Le jeu ne se termine pas lorsque le tournoi commence le 6 juillet – vous pouvez inscrire une équipe tout au long de la compétition.

Yankey est ambassadrice de la banque, la seule au Royaume-Uni fondée par une femme – la PDG Anne Boden – qui – en tant que sponsor de l’Euro 2022 – « célèbre et défend le football féminin ».

“J’ai voulu m’impliquer quand j’ai vu les valeurs de Starling et ce qu’elles cherchaient à réaliser. Les gens s’impliquent dans le football féminin, voient la progression et où il va et les entreprises peuvent s’y connecter et l’utiliser.

“Starling a été fondée par une femme ; je ne connaissais pas le secteur bancaire et la technologie, mais apparemment c’est dominé par les hommes – tout comme le football – donc nous pouvons comprendre les barrières qu’elle a dû surmonter.

“Ils pourraient aller sponsoriser le football masculin ou pour d’autres choses qui auraient peut-être été plus faciles à aborder, mais le fait qu’ils veuillent sponsoriser le football féminin et dire que les valeurs de l’équipe féminine d’Angleterre sont les valeurs que nous voulons dans notre entreprise, j’ai trouvé ça plutôt cool. Ils ne disent pas seulement “nous soutenons les femmes”, ils sont en fait passés par là.”

Lors du lancement du football fantastique, elle a ajouté: “Quand vous pensez au football fantastique, il est partout pour le jeu masculin. Je pense que c’est une idée fantastique et le fait que, si vous y participez, vous pourriez gagner une boîte à Wembley pour le Women’s La finale de la FA Cup n’est pas mal du tout !” dit Yankey.

“Les joueurs feront leur travail sur le terrain et les fans les encourageront, mais cela ajoute un autre élément pour que les gens s’impliquent et s’amusent. D’après mes expériences de travail à l’école primaire, je sais que des choses comme celle-ci sont vraiment importantes pour faire football féminin la norme.

“Le prénom sur ma feuille d’équipe ? Ellen White, parce qu’elle marquera certainement des buts, et il faut aussi avoir une bonne gardienne, n’est-ce pas ? ! Je vais commencer à chercher…”