Interview de Poppy Miller: l’hôte de football polyvalent de CBS

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, avec une interview de Poppy Miller de CBS, est présenté par Sling.

Poppy Miller est l’une des meilleures animatrices de studio dans la couverture du football américain. Après tout, elle a remporté le prix World Soccer Talk 2022 en tant que meilleure présentatrice parmi une concurrence acharnée de Rebecca Lowe, Kate Abdo ou Sebastian Salazar. Miller rejoint le podcast World Soccer Talk pour parler de son parcours et de son ascension à travailler avec CBS. Là, elle est l’animatrice de la couverture de la Serie A et de la Box 2 Box sur le réseau CBS Golazo.

Dans cette interview, Miller parle de son éducation à Nottingham, où elle a développé une passion pour Nottingham Forest et le sport lui-même. Joueur talentueux, Miller a compris les défis de devenir professionnel. Cependant, elle a sagement profité de sa capacité de jouer aux États-Unis pour jouer au football universitaire. De là, elle a gravi les échelons de Charleston Battery du USL Championship à CBS.

Entre autres sujets, Miller révèle son joueur de football préféré avec qui elle a parlé, parle des défis d’être un fan de football tout en travaillant professionnellement dans le sport et du potentiel de relégation et de promotion dans le football américain. Elle a de l’expérience dans la couverture du sport à différents niveaux et a vu à quoi ressemble le sport plus bas.

Entretien avec Poppy Miller

Écoutez cet épisode ci-dessous:

