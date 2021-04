Pep est déjà un nom célèbre à Brescia. Guardiola lui-même y a joué. Sa chemise orne le mur du terrain d’entraînement aux côtés de celles de Roberto Baggio et Andrea Pirlo. Mais c’est un autre Pep – Clotet, l’ancien patron de Birmingham – qui porte maintenant les espoirs de Brescia.

L’Espagnol est arrivé en février pour retrouver une équipe qui avait perdu quatre matchs de suite et qui subissait des manifestations de supporters devant le siège du club. Clotet était déjà leur quatrième entraîneur de la saison et il était chargé d’empêcher une double relégation.

Depuis lors, il y a eu des histoires du propriétaire excentrique Massimo Cellino sur la ligne de touche et même la vue alarmante d’un entraîneur de l’opposition s’évanouissant lors du récent match contre Pescara. « Certains ont dit que c’était une stratégie mais, pour être honnête, il s’est correctement évanoui. » Au milieu de tout cela, il a réussi à changer les choses à Brescia.

Image:

Roberto Baggio reste un grand favori des fans de ses jours de jeu



Parlant via un appel Zoom d’Italie, Clotet doit ajuster les rideaux pour arrêter l’éblouissement sur son écran. « Après trois ans à Birmingham, vous ne vous attendez pas au soleil », dit-il Sky Sports. Blague à part, il savoure cette chance, ayant surmonté les problèmes dont il a hérité.

Brescia a récolté 21 points en 12 matchs et est en tête du classement à domicile, mettant fin aux craintes de relégation qui avaient pesé lourd alors qu’un seul point au-dessus de la zone de largage à l’arrivée de Clotet. Mais une défaite précoce contre Cremonese avait souligné la profondeur de leur détresse.

« C’est le pire que j’ai ressenti. Les choses ont empiré avant de commencer à s’améliorer. La situation était difficile. C’est un club énorme et il y avait beaucoup de pression après que quelques entraîneurs soient allés et vus cette saison. Quand les choses se passent. mauvais, cela peut devenir une spirale.

« Lors de mes rencontres individuelles avec les joueurs, ils ont tous mentionné la Serie C. Ils avaient peur d’entrer dans la zone de largage et j’ai donc dû faire beaucoup de travail pour restaurer leur croyance.

« Il était très important de savoir si l’équipe avait un problème tactique, un problème physique ou simplement un problème de confiance. Avec nous, c’était un peu un mélange de tout. Nous avons dû nous éloigner de la mentalité d’essayer de sauver le club. l’individu pas l’équipe.

« J’ai essayé d’augmenter l’intensité des séances d’entraînement. Lentement, elles se sont beaucoup améliorées physiquement. Tout le monde s’est ressaisi, ce qui n’est pas facile dans la situation dans laquelle nous nous trouvions. Une fois que cela s’est produit, les choses ont commencé à changer rapidement et tout s’est retourné. . «

Image:

Florian Aye et Brescia ont changé les choses cette saison sous Clotet



La communication au sein de l’équipe était un problème.

«La moitié de l’équipe ne comprend pas l’italien», dit Clotet. « C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que nous avions un problème. » Il a trouvé une solution. Espagnol pour les Italiens et anglais pour le reste. « C’est drôle parce que je me traduis moi-même dans le discours d’équipe. Maintenant, je ne sais pas de quoi je parle. »

La qualité des joueurs n’était pas un tel problème.

« J’ai tout de suite réalisé que c’était le genre d’équipe où je pouvais jouer le football que j’ai toujours aimé. A Birmingham, nous devions jouer un football qui correspondait à la qualité des joueurs que nous avions. Mais nous étions limités dans le football que nous pourrait jouer qui conviendrait à tout le monde.

« Ici, nous pouvons penser à être offensif avec un pressing haut, en récupérant le ballon rapidement lorsque nous le perdons. Nous attaquons avec une mentalité verticale et une ligne haute. Au lieu d’être négatifs et d’attendre les erreurs de l’opposition, nous pouvons être positifs et forcer. erreurs. «

Image:

Le premier Pep à Brescia – Guardiola en action pendant les journées de Serie A du club



Clotet parle toujours bien sur les questions tactiques, mais la courbe d’apprentissage en Italie a été raide pour le seul entraîneur étranger travaillant en Serie B. Il a dû s’adapter à la culture. «C’était plus facile pour moi de m’adapter et de grandir à partir de là que de demander quelque chose de nouveau», explique-t-il.

« Il y a des tendances ici qui ne sont pas prédominantes en Angleterre. Ici, il y a le modèle Atalanta qui est basé sur trois à l’arrière avec une pression haute ou moyenne mais avec une structure de marquage des hommes serrée qui ne laisse pas de place à l’opposition.

« L’autre est le 4-3-1-2. C’est celui que j’utilise. Pas parce que je le préfère mais parce que cette équipe a eu du succès en étant promue comme ça. L’idée était de rendre aux joueurs quelque chose qu’ils pouvaient compter sur eux et a déjà travaillé pour eux en tant que base. «

Même les positions de jeu en Italie sont différentes. Clotet en a découvert un nouveau. «Mezzala, c’est le mot pour ça. Ces deux milieux de terrain qui jouent de part et d’autre du milieu de terrain central dans ce système. Cette position se joue complètement différemment ici et ailleurs.

« J’ai été surpris par la façon dont ce milieu de terrain en Italie monte haut pour obtenir l’arrière latéral à la source. Ils doivent être assez physiques pour appuyer sur l’arrière latéral adverse. C’est très intense pour ce milieu de terrain mais c’est un très bon moyen de le faire. Cela a changé la perception que j’avais avant.

« En Espagne, on ne joue pas comme ça. En Angleterre, on ne joue pas comme ça. Il est donc difficile de trouver un joueur étranger qui puisse jouer ce poste. En Italie, ils l’enseignent. »

Image:

Jude Bellingham a fait ses débuts professionnels à Birmingham par Clotet



Un milieu de terrain anglais vient à l’esprit. Clotet était l’entraîneur qui a donné à Jude Bellingham ses débuts professionnels peu après son 16e anniversaire. Il a suivi le développement du jeune au Borussia Dortmund et l’a vu évoluer vers l’équipe nationale anglaise.

Clotet, 43 ans, le décrit comme « un grand ambassadeur du jeu britannique » – et, oui, un mezzala potentiel. « Je l’aime vraiment dans un trois. Cela lui permet d’aller attaquer. Il a plus d’options. À partir de là, il peut appuyer large ou il peut appuyer. Il peut avoir plus de liberté. »

Clotet reconnaît qu’il est une sorte de pie culturelle à la suite de voyages qui l’ont également conduit en Scandinavie au cours de son long voyage d’entraîneur. « Je suis toujours le plus étrange. Mais j’adhère à la culture. Je l’ai fait en Angleterre et j’ai absorbé les points positifs à partir de là.

« Je ne suis pas venu ici pour leur enseigner ici en Italie. Ce serait inutile. Je respecte la façon dont le jeu est joué. Mais j’essaie d’apporter des morceaux de ce que j’ai appris en Angleterre. Par exemple, nous nous entraînons avec intensité. les valeurs ont été nourries en Angleterre.

« Ils travaillent ici. »

Image:

Clotet sur la ligne de touche lors du match de la semaine contre le leader Empoli



Certaines différences culturelles ne se sont pas si bien passées. Il y avait même un carton rouge pour le nouvel entraîneur dans ce match contre Cremonese. « J’ai fait un pas hors de la zone. C’était suffisant pour appeler ça une invasion de terrain. C’était très strict. C’était mon accueil dans la ligue. »

C’est également le jeu qui a fait la une des journaux en Angleterre alors que Cellino, l’ancien propriétaire controversé de Leeds United, aurait pris la tête de l’équipe sur la ligne de touche en l’absence de Clotet. C’est quelque chose qui, insiste-t-il, a été disproportionné.

«C’était un peu inventé», dit-il. « Il était à 50 mètres, mais quelqu’un de l’autre côté du terrain prend une photo et il semble que ce n’était pas le cas. Il voulait que l’équipe se sente qu’il les soutenait dans le match mais il n’y avait rien dedans. »

Image:

Le président de Brescia, Massimo Cellino, reste un personnage controversé



Selon Clotet, Cellino « a fait un travail fantastique avec ce club » mais il n’y a pas moyen d’échapper au fait que l’Italien n’est pas timide quand il s’agit d’embaucher et de licencier. « Il est très strict avec les entraîneurs. Nous le savons tous. Mais il a toujours été très clair avec moi. »

Pour le moment, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Pas quand Brescia est dans la moitié supérieure d’une ligue qui récompense les huit premiers avec une place de barrage. « L’équipe est clairement sur une progression. Ils ne l’ont pas fait en abandonnant et en s’accrochant, ils l’ont fait en jouant au football.

« J’ai eu quelques discussions avec eux la semaine dernière et j’ai vu comment ils ont changé. Grâce au travail acharné, cette peur n’est plus là maintenant. Le fait que nous soyons tellement de points au-dessus de la zone de danger est un énorme succès pour nous. Je viens de J’espère qu’il reste assez de jeux parce que la croyance est là.

« Nous avons une chance. »

Aucune équipe en Italie n’a passé plus de saisons en Serie B que Brescia, mais aucune équipe n’a été promue plus de fois non plus. L’espoir est maintenant que l’ultime club de yo-yo soit à nouveau en hausse. Clotet et ses joueurs apprennent à embrasser cette histoire une fois de plus.

« Quand je suis arrivé, j’ai pensé que nous devrions peut-être retirer les maillots parce que ce n’est pas facile pour un joueur d’entrer dans la pièce et de voir le maillot de Baggio. Cela peut être un peu effrayant. Mais nous ne les avons pas enlevés. Vous pouvez imaginez le club que c’était. » Il est temps de rêver à nouveau.