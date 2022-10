Interview de Paul Heckingbottom: le patron de Sheffield United sur les blessures, la gueule de bois des play-offs et la recherche de son style de jeu | Nouvelles du football

“Nous sommes testés”, a déclaré Paul Heckingbottom à Sky Sports. Sheffield United est en tête du championnat. Depuis la nomination du Yorkshireman en novembre dernier, l’équipe a récolté 79 points, soit 10 de plus que n’importe qui d’autre. Mais cela n’a pas été facile.

Le manager du mois de septembre a vu son équipe passer trois sans victoire en octobre. Un point de ces trois matchs est la pire course depuis sa nomination et il n’y a pas de grand mystère quant à la raison. Il est privé de neuf joueurs. Sept sont défenseurs.

Privé de ses arrières latéraux, cela a nécessité un passage à un arrière quatre pour la défaite contre Stoke samedi avec le jeune Kyron Gordon à l’arrière droit. Devant la défense, John Fleck s’est cassé la jambe en août. Sander Berge s’est blessé tardivement contre les Queens Park Rangers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement du championnat Sky Bet entre Stoke et Sheffield United



“Je n’ai pas suivi correctement une séance de coaching depuis environ sept semaines”, déclare Heckingbottom. “Quand nous avons eu des joueurs qui s’entraînaient, il n’y avait pas de corps là-bas, donc c’était juste un travail individuel. Pendant la pause internationale, nous n’avions que quatre joueurs.

“Il s’agissait simplement d’emballer les joueurs. Pour moi, c’est frustrant quand je suis juste entraîneur sur le tableau tactique ou avec l’analyse vidéo. Je veux être sur l’herbe avec les joueurs coincés. J’espère que, ce moment viendra bientôt.”

Heckingbottom ne pleurniche pas, juste franc. À cette époque l’année dernière, Sheffield United était en train de perdre cinq matchs sur huit sous Slavisa Jokanovic et s’est retrouvé dans la mauvaise moitié du tableau du championnat. Il a eu une influence réparatrice.

Il y a eu un retour à trois à l’arrière, jouant un système qui convenait au personnel, celui qu’ils connaissaient depuis des temps plus réussis sous Chris Wilder. Il a fallu une défaite aux tirs au but contre Nottingham Forest pour mettre fin aux espoirs de promotion grâce aux barrages.

Image:

Paul Heckingbottom avec le prix du manager Sky Bet du mois de septembre





Le défi cette saison a été de s’assurer que l’élan ne soit pas perdu. “Juste après le match de Forest, nous avons bu quelques bières à Bramall Lane. Tout le monde était déçu. Mais nous voulions que tout le monde soit ensemble et renvoie tout le monde avec ce message.

“Dans ma position, vous ne le sentez pas. Vous passez simplement au suivant. Mais vous êtes conscient que c’est une gueule de bois majeure pour les joueurs et pour les fans. Nous avons certainement fait un effort conscient pour rendre les choses fraîches et apporter beaucoup d’énergie dès le premier moment où nous sommes revenus.

“Nous avons évidemment dû couper notre tissu en conséquence, car c’était une autre saison dans le championnat, le budget diminuait et perdait de bons joueurs. Mais nous avons réussi à recruter de bons joueurs et à trouver un bon équilibre dans l’équipe.”

La signature d’Anel Ahmedhodzic a aidé. “Il a toujours voulu être ici. Nous n’avons pas pu le faire en janvier, alors il a fini par aller à Bordeaux et a attiré beaucoup d’attention là-bas, mais il a toujours voulu être ici et n’a pas pu nous sortir de sa tête.”

Image:

Anel Ahmedhodzic a été superbe pour Sheffield United depuis son arrivée cet été





Le défenseur de 23 ans est déjà un favori des fans et il est facile de comprendre pourquoi. Sheffield United a remporté sept des huit matchs qu’il a commencés, tirant l’autre. Ils sont sans victoire sur les cinq matchs qu’il a ratés.

“Il était notre premier choix et nous étions désespérés de le faire venir. Juste parce que vous pouviez le voir jouer en rouge et blanc, le rôle que nous voulions qu’il joue, la façon dont nous jouons, nous pouvions le voir s’intégrer à cela. Je Je pense que cela l’a excité. Il s’est parfaitement intégré. “

D’autres se sont améliorés. Iliman Ndiaye, le joueur de 22 ans signé de Boreham Wood en 2019, a été l’attaquant exceptionnel cette saison, apportant un mouvement plus fluide à l’équipe dans le dernier tiers du terrain. “Quand je suis arrivé au club, il revenait tout juste d’un prêt à Hyde et il m’a tout de suite impressionné”, se souvient Heckingbottom.

“Il a donné des coups de pied encore et encore. Dès qu’il est entré dans la première équipe, vous avez pu voir qu’il était assez bon. C’était juste un cas où il essayait d’être le meilleur joueur possible. Il s’est mis au Sénégal équipe et ce serait fantastique s’il pouvait aller à la Coupe du monde.”

Heckingbottom était conscient du talent de Ndiaye ayant été l’entraîneur des moins de 23 ans de Sheffield United avant de prendre le poste le plus élevé. Il croit que cela a aidé. “J’avais déjà fait partie de certains de leurs voyages, donc je me sentais investi et je savais ce qu’était le club”, explique-t-il.

“Dans d’autres emplois, je suis allé directement en tant que manager. Cette fois, j’ai en fait eu 18 mois à jouer d’autres rôles au sein du club, à connaître les joueurs, le personnel et les fans. Je me sens chanceux avec ça parce que quand je intensifié, je me sentais beaucoup plus responsable.”

Image:

Paul Heckingbottom avec son équipe après avoir reçu le prix Sky Bet pour le mois d’août également





Cela explique peut-être aussi pourquoi il est apparu plus en phase avec les demandes des supporters de leur équipe que son prédécesseur. Ayant également été directeur par intérim après le départ de Wilder, Heckingbottom se sent plus comme un pont naturel vers ces années.

“J’aime la bravoure avec laquelle nous jouons. Nous savons que nous n’allons pas gagner tous les matchs, mais nous pouvons toujours être cette équipe qui est à l’avant-garde essayant de forcer le problème. Nous voulons que la possession signifie quelque chose. Nous voulons des efforts au but et corps dans la surface.

“Écoutez, nous voulons le faire d’une manière qui contrôle mais nous voulons jouer vers l’avant et risquer la possession. Si nous perdons le ballon, très bien. Essayez simplement de le récupérer le plus rapidement possible. Ce sont nos règles simples. Je ne veux pas qu’on soit ennuyeux, je veux qu’on soit excitant et qu’on prenne des risques.

“Parfois, notre défenseur central central jouait des balles en diagonale derrière notre défenseur central gauche. Nous essayons de nous améliorer. Si vous ne faites que la même chose, vous devenez plus facile à affronter, nous cherchons constamment à voir ce que nous pouvons faire ensuite.

“Nous sommes également conscients qu’en raison de la façon dont nous voulons jouer le jeu, la plupart des équipes qui jouent contre nous auront leur joie lors de la contre-attaque, nous avons donc travaillé dur pour arrêter cela, tout en engageant toujours le même sinon plus de corps. vers l’avant.

“Mais nous ne voulons pas être enthousiastes. Nous sommes très conscients que la plupart des équipes jouent en contre-attaque, nous devons donc travailler pour arrêter cela. L’un des problèmes contre QPR était que nous avons commencé à courir après le match et nous n’étions pas pas nous. Nous voulons toujours beaucoup de contrôle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Preston et Sheffield United



Peut-être que cela reviendra bientôt. Ahmedhodzic, toujours invaincu dans sa carrière en championnat, devrait être en forme pour le match contre Blackpool samedi. Le mois prochain, d’autres joueurs clés seront à nouveau disponibles. La campagne de promotion de Sheffield United peut reprendre.

“Nous ne cachons pas que c’est notre objectif. C’est l’objectif de tout le monde. Tout le monde pense qu’il a une chance. Mais nous pouvons être confiants du fait que nous l’avons fait pendant une assez longue période. Nous nous améliorons mais nous avons C’est comme ça depuis 11 mois maintenant.”

Malheureusement, il n’y a pas de prix pour cela. “Nous ne pouvons pas changer les dates. Nous devons accepter que nous devons continuer à le faire beaucoup plus longtemps.” Dans le championnat, le travail acharné continue toujours.