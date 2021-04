Pascal Jansen se souvient où il était lorsque sa vie a changé. C’était le 5 décembre 2020. «Je faisais le plein de mon réservoir à la station-service», raconte-t-il à Sky Sports. « Je ne l’ai pas vu venir. »

Il avait été découvert que l’entraîneur-chef de l’AZ Alkmaar, Arne Slot, avait engagé des négociations clandestines avec Feyenoord. Il a été rapidement limogé. Jansen, son assistant, a été invité à prendre la relève. « Juste jusqu’à la fin de la saison. » Ce n’était pas un rendez-vous de grand nom.

«Personne ne me connaissait vraiment au plus haut niveau», reconnaît-il. « Les gens étaient curieux. » Des histoires ont émergé à propos de ce fils d’une popstar, Sue Chaloner du duo anglo-néerlandais Spooky et Sue, qui avait de grandes ambitions après plus de deux décennies de coaching en arrière-plan.

Dans cette première interview majeure, Jansen révèle que son objectif a toujours été d’atteindre le sommet. Il a même écrit sur ces ambitions dans un livre, établissant son plan de carrière puisque ses propres espoirs de devenir joueur de football ont pris fin à l’âge de 17 ans en raison d’une blessure.

Il voulait obtenir la licence UEFA Pro à l’âge de 35 ans – et il l’a fait, devenant le plus jeune entraîneur à le faire à l’époque. Il espère que cela le mènera un jour en Premier League, mais pour l’instant, il y a un travail énorme à faire à AZ, où il a tout changé.

Les choses n’ont pas bien commencé. Il a perdu son premier match contre Groningen, terminant avec neuf hommes. « Cela n’aurait pas pu être pire. » AZ s’est ensuite rendu en Croatie, a fait expulser un autre homme et a été éliminé d’Europe après avoir concédé tardivement. « Dans quoi je me suis embarqué? »

Mais une série de huit matchs sans défaite a suivi et une séquence subséquente de huit victoires sur neuf depuis février a transformé l’ambiance. AZ est maintenant l’équipe formelle de l’Eredivisie et Jansen a été récompensé par un nouveau contrat. Il a fait ses preuves.

« Perdre les deux premiers matchs n’était pas une sensation agréable, mais je savais de quoi l’équipe était capable parce que j’avais travaillé avec eux pendant deux saisons et demie avant de devenir entraîneur-chef. Nous avons eu deux coups de grâce cette semaine-là. Nous dû se lever et recommencer à jouer.

« Je me suis assis dans ma chambre après ce match en Croatie et j’ai préparé une réunion pour le petit-déjeuner que j’ai avec le staff et les joueurs. Je leur ai dit que certaines choses devaient être mieux faites à partir de ce moment-là. Nous devions progresser, être plus professionnel que nous ne l’avions été.

AZ est un club qui a eu beaucoup à endurer ces derniers temps. C’est au début de la saison dernière que le toit de leur stade s’est effondré, les obligeant à disputer des matchs à domicile à Den Haag. Incroyablement, malgré ce revers, ils ont continué à se battre pour le titre Eredivisie.

Avec une jeune équipe passionnante qui comprend Teun Koopmeiners, Calvin Stengs et Myron Boadu, déjà tous des internationaux seniors néerlandais, l’AZ était au même niveau que l’Ajax en haut du classement lorsque le gouvernement néerlandais a abandonné la ligue en raison de la pandémie.

«La pandémie a commencé et la saison s’est arrêtée», se souvient Jansen. « Si vous comparez notre ligue au reste des ligues en Europe, ils ont fait une pause mais ils sont passés à autre chose et ont terminé la compétition. C’est quelque chose qu’ils ne nous ont pas permis de faire.

« Nous ne saurons jamais comment cette saison se serait terminée mais nous étions sur une bonne lancée, donc c’est difficile à accepter. Nous étions sur les mêmes points que l’Ajax mais nous les avions battus deux fois et nous nous sommes bien comportés à la fin de la ligue. une grande frustration. «

Peut-être cela explique-t-il aussi la baisse du début de cette saison.

«C’était essentiellement l’état d’esprit», dit Jansen. « Tout le monde s’attendait à ce que nous fassions encore mieux que la saison dernière parce que tous les meilleurs joueurs sont restés. Mais nous n’avons pas bien commencé. Les joueurs s’attendaient peut-être à un transfert. Nous avons donc dû remettre nos esprits ensemble. »

Cette responsabilité incombe à ce Néerlandais assidu dont les racines se trouvent en Grande-Bretagne grâce à sa mère Sue, la moitié d’un duo pop qui a eu trois succès dans le top 10 des Pays-Bas dans les années 1970.

«J’ai vu ma mère comme ma mère, pas comme la popstar. Elle a été placée en famille d’accueil lorsqu’elle était bébé et je suis moi-même née à Londres, donc nous sommes britanniques. Mes grands-parents vivaient à Aylesbury. Ils sont décédés de nombreuses années. il y a, mais j’ai encore des parents qui vivent là-bas. «

Image:

Pascal Jansen est né à Londres d’une mère britannique avant de connaître le succès à l’étranger



La musique est-elle sa passion? « J’adore la musique. J’adore la musique de ma mère et j’aime l’écouter mais je ne joue pas d’instruments. Je me suis occupé du bal à un très jeune âge. C’est ma passion. » C’est la raison pour laquelle il s’est tourné si rapidement vers l’entraînement après sa blessure qui a mis fin à sa carrière.

Quelques mots de sagesse du légendaire entraîneur de l’Ajax, Rinus Michels, sont restés avec lui. « L’un des meilleurs conseils que j’ai reçus a été de travailler avec des seniors et – si possible – de travailler à l’étranger car ils voyaient du potentiel en moi, mais j’étais très jeune à l’époque. »

Il a passé du temps à entraîner au Qatar en tant qu’assistant de Rinus Israel – le premier Néerlandais à être capitaine d’une équipe en Coupe d’Europe. C’était à l’époque où Jansen, aujourd’hui âgé de 48 ans, était dans la vingtaine. «Je remplis mon sac à dos depuis 28 ans en faisant toutes sortes de choses», dit-il avec un sourire.

« Les gens jugent très rapidement parce que si vous n’êtes pas un joueur avec 200 ou 300 matches de championnat derrière vous, alors ils ont une opinion et auront cette opinion pendant les 25 prochaines années. Mais les gens savent – et je sais – ce que j’ai fait pour arriver à ce point. «

Maintenant, il se teste contre le vétéran entraîneur de Feyenoord Dick Advocaat et l’innovant Roger Schmidt au PSV. « Ce sont des gars qui ont joué à un niveau élevé pendant de nombreuses années. » Mais l’AZ de Jansen a déjà doublé les deux équipes cette saison.

Image:

Pascal Jansen a fait le doublé contre Feyenoord et le PSV à AZ cette saison



Il est désormais considéré comme idéalement placé pour tirer le meilleur parti de cette jeune équipe. « Mon expérience en tant qu’entraîneur de jeunes m’aide à comprendre les joueurs et les aide à devenir meilleurs », dit-il.

«Même avant de devenir entraîneur-chef, vous pouviez me trouver aux matchs de l’académie et aux séances d’entraînement en regardant les U13 ou les U17. C’est juste dans mon éducation en tant qu’entraîneur. J’étais déjà intéressé et je sais ce qui se passe à l’académie. Nous invitons des joueurs talentueux à partir de 16 ans à s’entraîner avec nous s’ils le méritent.

« Nous réfléchissons déjà à ce que l’été apportera. Les joueurs seront en route. Si les joueurs de l’académie sont prêts, ils se joindront à nous. Mais nous avons aussi un bon système de dépistage. Entre l’académie et le travail de dépistage, je suis confiant. que de bons joueurs viendront.

« Et je pense que mes idées se connectent si bien avec AZ Alkmaar. Quand je ferme les yeux et que je vois mon équipe jouer, il s’agit de presser, il s’agit d’être dominant, d’être discipliné mais avec de la place pour la créativité. Nous avons une idée claire de la façon dont nous voulons jouer. «

Avant cela, il y a une confrontation avec l’Ajax ce week-end, les leaders incontestés de l’Eredivisie une fois de plus après la course au titre avortée de la saison dernière. L’Ajax a gagné lors de leur dernière rencontre en janvier. «Nous devons rectifier les choses», déclare Jansen. « Nous devons nous en occuper. »

Quant au coach lui-même, ses ambitions se concrétisent. «Dans le même livre que j’ai écrit sur mon objectif d’obtenir la licence Pro avant d’avoir 30 ans, j’ai écrit sur mon ambition de devenir entraîneur de Premier League. Tout a porté sur les étapes que je dois prendre pour y parvenir.

« Je ne suis pas naïf. Je sais comment cela fonctionne. Vous devez performer en équipe. Obtenir de bons résultats. Livrer. Si je joue bien et que les joueurs s’améliorent, alors qui sait ce que l’avenir va nous apporter. J’espère. Mais jusqu’à ce que ce moment arrive, je travaillerai aussi dur que possible. «

En un sens, l’appel téléphonique que Pascal Jansen a reçu à la station-service cet hiver a été l’aboutissement d’un long voyage. « Le 5 décembre 2020 restera dans ma mémoire pour toujours et à jamais. » Dans un autre sens, cela pourrait encore s’avérer être juste le début.