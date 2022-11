Interview de Paddy Madden: l’attaquant sur l’ascension du «géant endormi» de Stockport et battant Wrexham au titre de la Ligue nationale | Nouvelles du football

Paddy Madden sait qu’il y avait des sceptiques lorsqu’il a déménagé dans le comté de Stockport.

L’attaquant était au sommet de ses pouvoirs à Fleetwood Town, mais en mars dernier, il a effectué un passage surprise de la Ligue 1 à la non-ligue.

“Je sais qu’il y avait quelques sourcils levés quand j’ai signé”, admet-il Sports du ciel.

Mais le parcours depuis a justifié le saut. Madden a marqué 23 buts pour aider le comté à remporter le titre la saison dernière – sa première campagne complète avec le club – et à effectuer un retour dans la Ligue de football après 11 ans d’absence.

“C’est un géant endormi d’un club, et il a une énorme base de fans”, poursuit-il. “Je suis tellement heureux que nous soyons de retour dans la Ligue de football et d’avoir joué un rôle là-dedans.

“J’étais à l’essai ici quand j’avais 15 ou 16 ans. J’ai pu assister à un match et je me souviens de l’atmosphère. C’était incroyable. J’étais assis dans le Cheadle End et le match est resté dans mon esprit. Cela m’a vraiment aidé avec ma décision, et c’est incroyable comment les choses se passent.”

Image:

Madden célèbre sa victoire en Ligue nationale





La saison dernière a vu une course au titre de la Ligue nationale pas comme les autres. Stockport a été poursuivi jusqu’au bout par une équipe de Wrexham dirigée par leurs propriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney, mais a prévalu le dernier jour pour s’assurer la première place et la promotion – avec Madden marquant le premier match dans une victoire 2-0 sur Halifax Town.

Tout a été documenté par le spectacle Bienvenue à Wrexham – qui a été regardé par des millions de personnes dans le monde.

Pour l’attaquant, qui avait été du côté des perdants lors d’une demi-finale du FA Trophy contre l’équipe galloise un mois plus tôt, cela a rendu les choses un peu plus douces.

“C’était agréable à faire à cause de la façon dont ils ont célébré après nous avoir éliminés”, a déclaré Madden. “Nous avons estimé que c’était un peu irrespectueux et nous l’avons enfermé dans la banque et nous nous sommes assurés de le remettre en place lorsque nous avons remporté la ligue.

“La préparation de ce match a été énorme et je pense que les gars sont sortis et ont très bien joué avec la pression. Nous sommes sortis et avons joué notre match, et après le coup de sifflet final, c’était l’un des meilleurs moments de ma carrière. a été l’une de mes plus grandes réalisations et j’en suis très fier.

“C’était lourd après ! Comme on pouvait s’y attendre. Ces moments n’arrivent pas très souvent, alors il faut célébrer au maximum quand ils arrivent. J’ai eu une mauvaise gueule de bois le lendemain.”

La gueule de bois a peut-être duré pour Madden et Stockport jusqu’au début de cette saison. Ils n’ont remporté que deux de leurs 11 premiers matchs, mais les choses ont pris une tournure positive depuis le début du mois d’octobre. Cinq victoires et deux nuls en huit matchs les ont vus grimper dans la moitié supérieure et vers les places des barrages.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match Sky Bet League Two entre le comté de Newport et le comté de Stockport.



Madden – qui a raté trois matchs en septembre après une suspension auto-infligée – en a maintenant six à ses sept derniers.

“Nous avons eu un début un peu lent, mais il faut s’y attendre avec beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut du temps pour se gélifier”, a-t-il déclaré. “Mais nous avons beaucoup de talent et nous commençons à montrer ce que nous pouvons faire.

“Je ne jouais pas le football que je pouvais au début de l’année et le carton rouge n’a pas aidé. Mais nous nous sommes installés et nous faisons ce que je sais que nous sommes capables de faire.

“En tant qu’équipe, je pense que nous nous comportons vraiment bien, que nous nous comprenons mieux et que cela se voit sur le terrain.”

Entre 2009 et 2011, Stockport a subi des relégations consécutives de la Ligue 1 à la non-ligue. Madden dit que le club nourrit toujours l’ambition de réaliser l’inverse cette fois-ci, ramenant le club là où il pense appartenir.

“L’ambition au début de la saison était des promotions consécutives, et cela n’a pas changé”, dit-il.

“Nous ne sommes qu’à cinq points des barrages, et dans cette ligue, une bonne série de résultats comme ceux que nous avons obtenus vous permet d’être dans le coup.

“C’est le message que nous avons dans la tête. C’est l’état d’esprit que j’adopte à chaque saison. Vous voulez viser haut.

“Nous l’avons fait à Yeovil lorsque nous étions les favoris des bookmakers pour être relégués, et nous avons été promus au championnat.

“Tout est possible, il suffit d’avoir le bon état d’esprit pour le faire.”