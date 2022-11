Interview de Morgan Whittaker: Comment le prêt Swansea de Plymouth est devenu la propriété la plus chaude de League One | Nouvelles du football

Étant donné que Plymouth a raté une place dans les barrages de la Ligue 1 le tout dernier jour de la saison dernière, il n’y a pas eu de gueule de bois.

En fait, tout se passe à merveille à Home Park en ce moment.

Argyle a une avance de quatre points sur Ipswich en tête du classement de la Ligue 1 et compte déjà 16 points d’avance sur Derby, septième, tandis que le manager Steven Schumacher semble prêt pour un deuxième prix consécutif de manager du mois après avoir guidé son à une neuvième victoire consécutive à domicile record du club contre Exeter lundi soir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match Sky Bet League One entre Plymouth Argyle et Exeter City



Et si cela ne suffisait pas, à Morgan Whittaker, ils l’ont sans doute fait. la propriété la plus chaude de la division.

Le joueur de 21 ans – qui est prêté pour une saison par Swansea – a fait 17 apparitions cette saison et a déjà sept buts et cinq passes décisives à son actif. Seuls Aaron Collins, Jevani Brown (tous deux à 15 ans) et Jonson Clarke-Harris (13 ans) ont des taux de participation aux buts supérieurs.

Avant la période de prêt qu’il a passée à Lincoln en 2021/22, le diplômé de l’académie de Derby – qui a joué à la fois avec et sous Wayne Rooney pendant son séjour à Pride Park – avait disputé près de 50 matchs dans le championnat.

Alors, qu’est-ce qui l’a tenté de revenir au troisième niveau? La réponse est simple. Un football régulier en équipe première, la liberté sur le terrain et l’évolution que le couple recherché facilitera sans aucun doute.

En Schumacher, il a trouvé le manager parfait pour lui accorder cela.

“J’ai eu une conversation avec Steven Schumacher et Neil Dewsnip [Plymouth’s director of football]que je connaissais depuis la formation anglaise, à la fin de la saison dernière et ce qu’ils disaient était bon pour moi, donc je savais que c’était la prochaine étape que je devais franchir dans ma carrière”, a déclaré Whittaker Sports du ciel.

Image:

Whittaker a fait 20 apparitions lors d’un prêt à Lincoln la saison dernière





“Marquer un triplé contre eux en Coupe Carabao l’année dernière était une bonne audition !

“Il [Schumacher] est quelqu’un qui me comprend et sait comment je veux jouer. Nous savons tous les deux les choses sur lesquelles je dois travailler et c’est juste cette compréhension qui est la clé.

“Je pourrais être prêté à une équipe de championnat et être simplement assis sur le banc. Avoir cette expérience en Ligue 1 est énorme, juste sortir jouer et vivre différents types de jeux. J’ai connu Wycombe il y a quelques semaines, ce qui est un jeu complètement différent de celui auquel je suis habitué.

“Savoir que vous avez cette confiance du manager vous donne beaucoup de confiance en sachant que vous n’êtes pas là uniquement pour inventer des chiffres. Avoir ce soutien va un long chemin.”

Image:

Whittaker a été nommé joueur du championnat Sky Bet du mois de septembre





Apparemment, la clé de la saison impressionnante de l’ancien international anglais U20 jusqu’à présent est le fait que Schumacher l’a principalement déployé dans une position de milieu de terrain offensif, par opposition à sa place habituelle sur le flanc droit.

C’est aussi là qu’il voit son avenir à long terme.

“Je joue en tant que n ° 10, ce que j’aime parce que si je ne prends pas le ballon ou que je ne rentre pas dans le jeu, j’ai cette licence pour aller le chercher”, dit-il.

“Nous ne devons pas simplement rester à un poste, mais tout le monde dans l’équipe connaît toujours son travail et ses responsabilités. Tout le monde contribue.

“En tant que n ° 10, vous êtes beaucoup plus dans le jeu et, par conséquent, vous l’appréciez davantage. Je veux vraiment jouer à ce poste à l’avenir. C’est là que je peux obtenir le ballon le plus et créer des choses.

Image:

Le joueur de 21 ans a joué avec et sous Wayne Rooney pendant son séjour au club d’enfance Derby





“Je suis confiant sur le ballon et je sens que je suis capable de créer des choses à chaque match. Le simple fait de savoir que vous pouvez le faire et le faire avancer aide avec les matchs à venir. C’est énorme.”

La forme de Whittaker a été un facteur important dans la reprise résiliente de Plymouth qui a suivi le chagrin d’amour susmentionné de manquer les places de barrage le dernier jour de la saison dernière.

Mais, en vérité, cette position élevée n’est pas nouvelle pour les pèlerins. Le 3 novembre 2021, ils étaient deuxièmes derrière Wigan dans le tableau, mais avec huit points de moins au tableau, ce qui rend probablement l’échec éventuel un peu plus difficile à digérer.

Image:

Il a signé un contrat de quatre ans et demi à Swansea en février 2021





Contrairement à la réponse politicienne répétée à plusieurs reprises sur le fait de se concentrer sur le prochain match et rien de plus, Whittaker dit que la promotion automatique au championnat – après 13 ans d’absence – est l’objectif, en particulier compte tenu des événements de la dernière journée.

“Je pense que nous sommes tout à fait capables d’obtenir des barrages et je pense que nous pouvons aller chercher l’une des deux premières places”, ajoute-t-il. “Surtout après ce qui s’est passé la saison dernière, c’est un véritable objectif.

“Je pense qu’être si proche la saison dernière montre que nous pouvons le faire. Le club veut aller encore plus loin et je pense que c’est pourquoi ils ont cherché à faire venir les joueurs qu’ils ont, pas seulement moi, les autres gars qui sont venus. prêté et très bien intégré. Je pense que nous avons un bon équilibre partout.

Record à domicile de Plymouth 30 juillet – Plymouth 1-0 Barnsley

13 août – Plymouth 2-0 Peterborough

27 août – Plymouth 2-0 Bolton

13 septembre – Plymouth 1-0 Oxford

25 septembre – Plymouth 2-1 Ipswich

4 octobre – Plymouth 2-1 Sheffield mercredi

8 octobre – Plymouth 3-0 Accrington

25 octobre – Plymouth 2-1 Shrewsbury

31 octobre – Plymouth 4-2 Exeter

“Les fans jouent aussi un rôle énorme. Ils nous suivent et nous savons en tant que joueurs que si nous commençons rapidement et que les fans sont derrière nous, Home Park est un endroit horrible à venir pour n’importe quelle équipe. Je pense que cela se voit dans le jeux que nous avons déjà eu.

“Nous savons que nous pouvons jouer contre les plus grandes équipes, maintenant nous devons montrer que nous pouvons le faire contre tout le monde – si nous pouvons le faire, tout ira bien. Si nous essayons simplement de maintenir cet élan et de le maintenir , je pense que c’est certainement possible.”

Si la tache violette de Whittaker se prolonge dans la nouvelle année, il semble que Plymouth devra faire face à un combat pour le garder dans le Devon pour le reste de la saison.

Mais s’ils parviennent à le conserver, leurs espoirs de rester dans ces promotions automatiques jusqu’à la fin de la saison recevront un énorme coup de pouce.