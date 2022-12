Interview de Michael Duff: Quitter Cheltenham, ambitions pour Barnsley et objectifs pour l’avenir | Nouvelles du football

“Je ne suis pas sûr d’avoir eu autant de cheveux gris il y a six mois !”

Peut-être n’était-ce que trois victoires dans les sept premiers après avoir tenté de récupérer un club qui avait été relégué de façon lamentable, ou la période de près de quatre semaines en octobre où ils n’ont pas marqué de but.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas surprenant que Michael Duff se soit senti testé jusqu’à présent à Barnsley. Mais maintenant, les choses sont sur une trajectoire. Quatre victoires d’affilée depuis que cette course stérile les a vus se qualifier pour les barrages de la Ligue 1, le voyant remporter le prix du manager du mois de novembre.

“Ça a été un défi”, dit-il. “Mais un moment agréable. Nous sommes un travail en cours. Mais on a l’impression que nous allons dans la bonne direction en termes de groupe qui se rassemble. Les résultats ont certainement aidé et nous avançons lentement.

“Nous avons eu quelques bosses sur la route et nous avons traversé une période vraiment difficile.”

Ça a été quelques années à l’envers pour Barnsley. La promotion au championnat en 2019 a été suivie d’une incroyable survie au dernier jour en 2020, puis d’une course quasi miraculeuse vers les barrages en 2021.

Puis, la saison dernière, tout a mal tourné. Quelques matchs de la Premier League se sont transformés en une chute au bas du championnat et une relégation au troisième niveau.

Barnsley a légèrement modifié son approche de recrutement en faisant venir Duff, 44 ans, qui avait connu un grand succès en faisant sortir Cheltenham Town de la Ligue 2 et en consolidant sa position au niveau supérieur la saison dernière.

Son premier travail consistait à ramasser le club sur le sol, ce qui explique le démarrage lent.

“Quand je suis arrivé, il y avait une grosse déconnexion entre les supporters et le club”, dit-il. Et il y a eu un grand remaniement au niveau de la salle de conférence.

“Le club avait l’impression d’être dans un état émotionnel. Ils avaient eu les sommets de l’année précédente, mais c’était à huis clos pour que personne ne puisse le voir. Puis l’année d’après, lorsque les supporters ont été autorisés à revenir, c’était vraiment mauvais. année, ce qui a probablement accentué la frustration.

“Après une si mauvaise saison et une relégation, et un gros roulement de joueurs. Il y avait une dette qui devait être remplie avec les ventes de joueurs.

“Mais le passé est le passé. Mon travail consiste à essayer de tout remettre en place. Cela a pris du temps, mais les joueurs ont été réceptifs aux nouvelles informations et aux nouvelles idées et le groupe s’est un peu arrangé après un roulement élevé dans le Ils y ont adhéré et nous allons dans la bonne direction.

“Cela n’allait jamais arriver du jour au lendemain. Mais nous avons dit aux joueurs il y a trois ou quatre semaines que nous sentions que les habitudes quotidiennes s’amélioraient. Le dynamisme au sein du groupe s’améliore. Le prix est juste un peu enlever le bouchon qu’il commence à fonctionner.

“Mais nous devons continuer à pousser et à pousser car nous sommes encore loin de là où nous voulons être.”

La carrière de Duff a été quelque peu unique. Jusqu’à son déménagement à Barnsley, il était l’archétype de l’homme à deux massues. Bien que ce soit peut-être un terme qui ne pouvait s’appliquer qu’à lui.

En tant que défenseur central, il a passé huit ans à Cheltenham puis 12 à Burnley. Il a ensuite rejoint le personnel de l’arrière-boutique des Clarets lorsqu’il a pris sa retraite en 2016, et avant de prendre la direction de Cheltenham en 2018.

D’une certaine manière, son passage à Barnsley était la première fois qu’il entrait dans un nouvel environnement de football en 18 ans, et son premier à un poste de direction.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match Sky Bet League One entre Peterborough et Barnsley



“Mon prochain déménagement allait toujours être important, car en 27 ans, je n’avais été que dans deux clubs différents”, dit-il.

“C’est un modèle complètement différent ici de Cheltenham. Là, j’étais le manager, je savais où tout allait et chaque centime était un prisonnier.

“Ici, c’est un modèle différent. Il est basé sur les données, le recrutement est légèrement différent et je suis entraîneur-chef. Mais je savais tout cela. Je savais qu’il y aurait beaucoup de pièces mobiles.

“C’est une opération plus importante ici et il est impossible d’être en charge de tout. Une fois que j’ai compris assez rapidement ce que je contrôlais et ce que je ne contrôlais pas, je pouvais craquer avec ce que je contrôlais.

“Mais il s’agit de vous soutenir que vous pouvez le faire. Je voulais un nouveau défi parce que je sentais que j’avais emmené Cheltenham aussi loin que possible.

“J’étais le même en tant que joueur. Je voulais me mettre au défi et prouver aux gens que je pouvais le faire. C’est un défi complètement différent de Cheltenham mais nous n’avons que cinq mois et nous ne l’avons pas encore résolu.

“Il y avait aussi d’autres facteurs. Je vis toujours à Cheltenham et mes enfants vont à l’école là-bas. Je serai là pour le reste de ma vie, donc je ne voulais pas que ça tourne mal pendant que j’étais encore dans la région .”

Barnsley a été promu de la Ligue 1 lors de trois de ses quatre dernières tentatives, mais la ligue est devenue une bête différente maintenant.

Image:

Michael Duff célèbre sa promotion avec Cheltenham de la Ligue 2 en 2021





Six des huit premiers actuels, dont Barnsley, ont joué en Premier League depuis le début du siècle. Trois d’entre eux – Ipswich, Portsmouth et Bolton – ont même joué en Europe à cette époque.

Barnsley a des matchs en main pour essayer de se hisser dans le top trois actuel. Duff est confiant, mais pas dans l’expectative.

“Pour le moment, nous sommes quatrièmes, et je serais surpris s’il y avait beaucoup de supporters qui n’auraient pas apprécié d’être ici à ce stade en début de saison”, dit-il.

“Les supporters ici s’attendent à ce que nous soyons compétitifs si nous sommes relégués à ce niveau, mais c’est la première fois que nous descendons et que nous devons ensuite vendre cinq ou six titulaires pour survivre à l’été.

“Cela ne fait pas trop longtemps que nous sommes restés un mois entier sans marquer de but. J’étais un peu inquiet à l’époque, mais pas trop inquiet. Si vous regardez trop loin dans l’avenir, vous trébuchez là où vous êtes.

“Je baisse juste la tête, je ne prédirai pas où nous finirons. Si c’est assez bon, je serai toujours là, sinon ils me déplaceront et feront venir quelqu’un d’autre. Parler ne coûte pas cher.”

En tant que joueur, Duff a fait son chemin du bas vers la Premier League. En tant que manager, il est déjà passé de la Ligue 2 à la Ligue 1 avec Cheltenham et espère franchir un jour la prochaine étape avec Barnsley.

“La vision à long terme et ce qui m’a attiré dans le club, c’est qu’ils veulent entrer dans le championnat et s’établir”, dit-il. “Entrer et rester.

Image:

Duff en action pour Burnley en Premier League contre Harry Kane de Tottenham en 2015





“Le modèle a toujours été de signer jeune et de vendre. Ils ont eu un an en barrages, mais ils ont dû vendre beaucoup de ces joueurs maintenant.

“Il s’agit d’être autonome, tout en restant dans le championnat. Pour le moment, c’est en hausse pendant quelques années, puis en baisse.”

Le rêve est, bien sûr, l’élite. Duff n’est pas différent des autres aspirants managers.

Mais il sait que s’il ne fait pas tout à fait le saut comme il l’a fait en tant que joueur, ce ne sera pas par manque d’application.

“Si je n’y arrive pas, ce ne sera pas parce que je n’aurai pas assez travaillé”, dit-il. “C’était la même chose quand j’étais joueur. Continuez simplement au jour le jour et voyez où cela vous mène.

“Si j’ai 60 ans et que je suis à la retraite et que le meilleur que j’aie jamais terminé en tant que manager est quatrième de la Ligue 1, je pourrai aller me coucher et savoir que ce ne sera pas en coupant les coins ronds et en essayant de tromper le système.

“Le travail acharné vous rapporte et si vous avez un peu de chance, vous pourriez avoir une pause. Je sais que je serai heureux parce que j’ai travaillé aussi dur que possible.”

Il sera fascinant de voir d’abord où ce travail acharné peut mener Barnsley.