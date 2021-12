Interview de Mason Mount : Amélioration du nouveau rôle de Thomas Tuchel à Chelsea, plus tatouages, dents et cibles | Actualités footballistiques

Mason Mount arbore un nouveau tatouage et réfléchit à son 2021. Le tatouage lui-même est un rappel permanent du point culminant de ce qu’il appelle « une année folle », commémorant la nuit où le garçon de Portsmouth est devenu champion d’Europe.

Il est dans une forme impressionnante, ayant marqué lors de quatre de ses cinq dernières apparitions pour Chelsea. Seul Mohamed Salah produit un but ou une passe décisive plus fréquemment que Mount en Premier League cette saison, son jeu évoluant désormais sous Thomas Tuchel.

Mais d’abord, un mot sur ce tatouage.

« C’est quelque chose auquel j’ai pensé après la finale », dit-il Sports aériens. « Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir le design et tout ce que je voulais, mais Miles, le tatoueur, est génial, l’un des meilleurs du secteur. Il a fait un travail incroyable avec.

« Évidemment, le stade était Estadio do Dragao, donc je voulais que cela soit impliqué juste pour le souvenir de l’endroit où nous avons joué et de l’atmosphère qui régnait autour du match. Avoir le dragon autour du trophée me convenait parfaitement. J’en suis vraiment content et je aimer. »

L’aide de Mount dans ce match a décidé de la finale de la Ligue des champions. Il a fait partie de la liste restreinte du Ballon d’Or mais aurait été plus haut si l’Angleterre avait également remporté l’Euro 2020 – il aurait été le seul homme à commencer et à remporter les deux plus grands matchs du continent cet été.

« C’était des montagnes russes et tout est allé si vite », dit-il à propos de son année. « Terminer la saison avec un trophée puis aller à l’Euro était incroyable pour moi et j’ai tellement appris. »

L’élan a été réduit au début de cette saison. « J’ai eu un petit problème avec mon marteau alors j’ai raté quelques matchs. » Il est revenu avec un triplé contre Norwich mais a raté le prochain match de Premier League à Newcastle en raison de problèmes avec ses dents de sagesse.

« Ce n’était pas une expérience amusante. Je me suis réveillé et je savais que ce n’était pas bien, alors je suis retourné à Londres. J’ai dû les sortir tous les quatre. C’était tellement frustrant parce qu’en termes de corps, vous vous sentez comme si vous pouviez jouer. Vous n’êtes pas blessé, mais cela a un grand effet. »

L’opération terminée, Mount, 22 ans, rattrape le temps perdu. « Je n’ai aucun problème et je peux me concentrer pleinement sur le football. » Il a commencé les six derniers matchs et son but contre Everton signifiait qu’il avait déjà égalé son meilleur total de sept buts en Premier League.

Il s’était fixé l’objectif de 10 pour la saison, mais plus maintenant. « Je ne suis pas content, je veux marquer de plus en plus. C’est une grande partie de mon jeu et cela signifie beaucoup pour moi. »

Un changement de rôle sous Tuchel a ouvert des possibilités.

« Ma première année ou mes deux premières années, j’ai joué un rôle un peu plus profond en tant que huit. Maintenant, je joue plus haut en tant qu’ailier à 10 slash, ce qui me donne plus d’opportunités d’entrer dans la surface. Ils me veulent dans le boîte et étant une menace pour l’avenir, c’est donc une de mes grandes priorités. «

Les statistiques montrent que Mount a plus de touches dans la surface adverse que jamais auparavant, et donc plus de tirs aussi. « J’ai vu cette amélioration au cours des derniers matchs en termes de chances que j’obtiens maintenant simplement en essayant d’entrer dans la surface », a-t-il déclaré.

« Avoir plus de touches dans la surface adverse montre que cela fonctionne. »

Son basculement vers la droite est désormais considéré comme un peu inhabituel pour un joueur droitier. « L’année dernière, j’étais principalement à gauche. Je suis devenu très habitué à couper à l’intérieur sur ma droite la saison dernière. Maintenant, il y a peut-être plus d’accent sur les croisements et les descentes pour couper les balles. »

Mais sa relation avec son collègue diplômé de l’académie Reece James, quelqu’un qu’il connaît « depuis très longtemps », s’épanouit. C’est James qui a placé le ballon sur son chemin pour le premier but contre Everton, sa cinquième passe décisive de la saison. « Il a joué brillamment. »

Le jeu de combinaison entre les deux pourrait être la meilleure arme de Chelsea.

« Je sais comment il joue et je sais comment il aime se combiner avec quelqu’un. C’est nous à droite qui essayons de créer des occasions et de travailler les uns avec les autres. Quand il bouge à l’intérieur, je vais à l’extérieur, quand je bouge à l’intérieur, il reste large. Il s’agit de tirer le meilleur parti les uns des autres. «

Mount est allé à l’extérieur pour le but d’Everton, tout comme il l’a fait lors d’une volée contre West Ham. Mais son effort du pied gauche contre Leeds a montré pourquoi il s’épanouit dans ce nouveau rôle – il a également la capacité de faire des pénétrations vers le premier poteau.

« C’est une position différente avec des exigences différentes, mais je suis à l’aise pour entrer et terminer avec mon pied le plus faible. J’ai toujours essayé de travailler pour être une menace avec les deux. »

Ses neuf premiers buts en Premier League sont venus avec sa botte droite préférée, mais ce but de Leeds a été marqué dans son garage à la maison sous la tutelle de son père. Il porterait même des chaussettes de couleurs différentes, entraînant le cerveau à l’importance d’utiliser ses deux pieds.

« Je me souviens qu’il me disait ça alors j’allais là-bas et je frappais un ballon contre le mur 100 fois avec chaque pied sans gâcher », se souvient Mount.

« Je me souviens avoir été là-bas heure après heure en train de taper dans ce ballon. Je l’ai fait pendant des années. Cela aide juste ce sentiment, ce toucher, parce que vous ne voulez pas que ce soit différent lorsque vous êtes sur votre pied gauche à droite. Cela m’a certainement été d’une grande aide.

« La balle entre dans la surface et vous n’avez aucune idée de comment elle va tomber. Vous ne pouvez pas avoir des pensées dans votre tête, du genre ‘C’est à ma gauche, je ne vais pas la frapper.’ Vous n’avez qu’à le prendre dans votre foulée et à toucher la cible. C’est exactement ce que j’essaie de faire.

Il y a eu un geste de silence envers les fans de Leeds à l’extérieur de Stamford Bridge. Ils se souviennent de lui de son temps en prêt chez ses rivaux du comté de Derby. « Les fans n’oublient rien, n’est-ce pas ? Alors ils m’ont donné un bâton mais tu veux ça d’avant en arrière. J’en profite. »

En tant que fan de Portsmouth depuis son enfance, il attend avec impatience les matchs consécutifs de Chelsea contre Southampton et Leeds en avril. Surtout avec les deux qui viennent de chez eux. « C’est encore mieux. Ce sera évidemment hostile mais tu dois l’utiliser. J’adore ça. »

C’est le genre de mentalité qui a rapidement séduit Tuchel. Lorsqu’il a été exclu de la sélection de l’équipe première allemande en janvier, il y a eu des inquiétudes. Mount a commencé les sept prochaines et est rapidement devenu un favori. Le nouveau manager a élevé son jeu.

« Il a définitivement amélioré mon jeu offensif. Je n’avais jamais vraiment joué aussi haut que sous lui auparavant dans ma carrière. Il s’agit d’entrer davantage dans la surface, d’être plus clinique, la passe finale. Il s’agit vraiment de mettre ça. pression sur moi-même pour être quelqu’un qui crée. »

La pression est maintenant sur tout le monde à Chelsea. Seul Manchester City les a battus à Stamford Bridge cette saison, mais des points ont été perdus lors de trois de leurs quatre derniers matchs à domicile. Les leaders ont maintenant creusé un écart de six points sur l’équipe de Mount.

Direct Renault Super dimanche



dimanche 26 décembre 17h00





« Quand vous vous mettez la pression pour gagner la Premier League, chaque match met de la pression, chaque point compte. Nous étions un peu en tête, nous tirons quelques matchs et nous descendons à la troisième place. Cela montre que si vous perdez des points, la course peut se terminer très rapidement.

« Le titre a toujours été notre objectif. Nous voulons être là-haut. Plus que jamais cette saison, nous sentons que nous avons une grande chance. Nous pouvons certainement le faire. Nous avons la confiance. Mais nous devons être humbles et concentrés aussi. Nous devons continuer à bien faire les bases. «

Si Chelsea peut le faire, il y aura peut-être un autre tatouage.

« Je ne pense pas que je puisse le faire pour chaque trophée ou je serais couvert d’ici la fin de ma carrière, espérons-le », dit-il en riant. « Mais nous verrons. C’est le but. C’est le rêve. »

