Interview de Marlon Pack: le milieu de terrain de Portsmouth insiste sur le fait que l’objectif de promotion est toujours valable malgré la chute drastique de Pompey en mi-saison | Nouvelles du football

Lorsque l’occasion s’est présentée pour Marlon Pack de rejoindre Portsmouth en juillet, il a sauté sur l’occasion.

Le milieu de terrain est né dans la ville, dans les livres du club à l’âge de six ans, détenteur d’un abonnement à la tribune sud par la suite et, après avoir progressé dans l’académie, a fait ses débuts à Pompey par Steve Cotterill à 19 ans en août 2010.

Il n’a cependant pas réussi à percer dans l’image de la première équipe à Fratton Park, choisissant plutôt de rejoindre Cheltenham en 2011 après une période de prêt réussie dans le Gloucestershire.

Ainsi, lorsqu’il a été libéré par Cardiff après l’expiration de son contrat, une seconde chance s’est avérée alléchante.

Image:

Pack a rejoint Portsmouth pour un contrat de deux ans en juillet, après avoir quitté il y a près de 13 ans





“Cela allait toujours être difficile pour moi de refuser, juste à cause de l’attraction émotionnelle d’être mon équipe locale, d’être là où j’ai grandi, d’être un fan de Portsmouth depuis que j’étais enfant”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Ils en avaient en quelque sorte un sur moi à cet égard et j’ai toujours dit, pour moi, qu’il y avait des affaires inachevées ici.

“Parfois, l’idée de revenir dans votre équipe locale est meilleure que la réalité, mais il y avait toujours cette ambition et ce désir d’enfiler à nouveau un maillot Pompey parce que quand je suis arrivé, j’ai l’impression de ne pas avoir assez joué. jeux avant de partir.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil au but de Marlon Pack pour Portsmouth contre Ipswich Town en décembre 2022.



Le retour légendaire du conte de fées a commencé comme ça. Pompey était invaincu lors de ses neuf premiers matchs de Ligue 1 et en a remporté six de suite entre le 13 août et le 13 septembre. Il n’est pas surprenant que Danny Cowley ait remporté le Sky Bet League One Manager of the Month en août.

Dans une interview exclusive avec Sky Sports en septembre, il a déclaré: “Nous apprécions certainement le processus. Pour nous, il est important de ne pas trop se laisser prendre par le résultat; nous essayons toujours de rester vraiment axés sur le processus et le mieux nous faisons, plus nous travaillons dur. Nous essayons de vivre avec ce mantra et de voir où cela nous mène.

Il a eu raison de ne pas trop se laisser prendre car, à partir de là, tout s’est déroulé de manière assez spectaculaire.

Au cours des trois mois suivants, une série de 13 matchs de championnat a produit une victoire solitaire – contre Forest Green en difficulté le 22 octobre – et seulement 10 points. Du défi pour la promotion automatique, à la fin du jeu le jour de l’An, ils étaient 12e, à 18 points des deux premiers.

Qu’est-ce qui a si mal tourné si vite ?

“Je ne vais pas mentir et dire que nous ne pensions pas être sur quelque chose de bien”, a déclaré Pack.

“Nous sommes un groupe équilibré, donc nous ne nous sommes pas laissés emporter, mais il y avait un réel élan et une réelle conviction en raison des performances que nous faisions et des matchs que nous gagnions. Tout s’est effondré, donc il a été une période très difficile pour nous tous.

“Cela a été une période décevante, c’est le moins qu’on puisse dire, et je pense que je suis probablement indulgent avec nous en disant cela parce que ça a été bien pire que ça. Il y a beaucoup de travail à faire.

“Au début de la saison, quand vous êtes sur cette lancée, les choses vont bien pour vous et puis, d’un autre côté, quand vous êtes désespéré de gagner un match, ces choses qui allaient pour vous au début de la saison semblent vous abandonner un peu.

“Nous pourrions être ici toute la journée à parler de ce qui n’allait pas et je ne pense pas qu’il y ait eu une chose spécifique, mais cela arrive. J’ai été dans des équipes où nous avons eu de mauvaises courses et de si bien aller, les choses peut rapidement se retourner contre vous.

“Mais nous pouvons contrôler cela et, peut-être parfois, nous ne l’avons pas suffisamment contrôlé et il nous incombe en tant que joueurs d’assumer une certaine responsabilité, de se lever, d’être comptés, d’avoir les minéraux pour prendre le ballon dans des zones restreintes , faites ces tacles, faites les choses difficiles et jouez aussi intelligemment, soyez créatif.

“Nous savons que c’est une situation dans laquelle nous ne devrions pas être, mais nous le sommes et nous seuls pouvons nous en sortir.”

La lutte de Portsmouth pour quitter la Ligue 1 2017/18 – A terminé huitième, cinq points en dehors des six premiers

2018/19 – A terminé quatrième, perdu contre Sunderland en demi-finale des barrages

2019/20 – A terminé cinquième sur PPG, perdu contre Oxford en demi-finale des barrages

2020/21 – A terminé huitième, deux points en dehors des six premiers

2021/22 – A terminé 10e, 10 points en dehors des six premiers

2022/23 – Actuellement 15e, neuf points en dehors des six premiers

La longue série de mauvaise forme a vu Cowley et son assistant, son frère Nicky, relevés de leurs fonctions le 2 janvier, un jour après une défaite 3-1 à domicile contre Charlton, au cours de laquelle Pack a été expulsé pour la deuxième fois cette saison.

Pack admet que c’était une clé de voir la paire partir, malgré l’inévitabilité de la décision du club.

“Je suis un joueur expérimenté maintenant, donc cela vous tient davantage à cœur quand vous êtes un peu plus âgé, quand vous voyez l’effort qu’ils ont déployé au jour le jour. Cela ne les affecte pas seulement en tant qu’individus ; ils ont des familles et des gens à subvenir aux besoins.

“Je sais que c’est la nature de la bête, c’est le fardeau d’être un entraîneur de football et cela vient avec le territoire, mais ce n’est toujours pas agréable car ce sont de bons membres de la famille et j’avais de bonnes relations avec eux.”

Enfin, cependant, il y a maintenant des raisons de croire que la saison pourrait être sauvée.

La recherche du successeur de Cowley s’est terminée le vendredi 20 janvier, 18 jours après son départ, lorsque John Mousinho a quitté son rôle d’entraîneur-joueur à Oxford, mettant ainsi fin à ses 18 ans de carrière de joueur, pour assumer le rôle d’entraîneur-chef à Fratton Park.

Un peu plus de 24 heures après sa prise en charge, le joueur de 36 ans – qui a débuté à Brentford – a supervisé une première victoire en championnat en 11 tentatives, Pack marquant une volée percutante pour sortir de l’impasse.

C’était le moyen idéal pour commencer la seconde moitié de la saison, Pack laissant entendre que Pompée traitera ce qui reste de la campagne comme une saison en soi.

Le joueur de 31 ans a déclaré: “Je pense que vous devez regarder la liste des matches lorsque vous l’obtenez et essayer de la diviser en blocs et évaluer où vous en êtes après certains blocs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez la brillante volée de Marlon Pack pour Portsmouth contre Exeter City en janvier 2023.



“Nous ne pouvons rien faire à propos de ces matchs précédents maintenant. Le début de la saison était génial, mais c’est parti maintenant. Oui, la course que nous avons suivie depuis est décevante, mais c’est parti maintenant. C’est le plus gros cliché, nous ne peut se concentrer que sur le prochain match.

“Nous pouvons tous jouer les victimes et il est facile d’être négatif pendant cette période, mais je pense que nous devons aller dans le sens inverse et essayer d’être ultra-positifs et vraiment rester ensemble en tant que collectif, essayer de rassembler tout le monde et revenir sur un parcours gagnant.

“Comme je l’ai dit, nous pouvons contrôler certaines choses; comment nous abordons les matchs, l’éthique de travail que nous mettons en place, les efforts que nous montrons – et il y a une exigence minimale pour le faire au Portsmouth Football Club.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Ligue 1 entre Portsmouth et Exeter City.



Malgré le fait qu’ils aient parcouru un chemin délicat jusqu’à présent, Pack affirme que l’objectif de pré-saison reste en place.

“Je suis venu ici – et je sais que cela semble à des millions de kilomètres en ce moment – pour être promu, pour réussir et c’est ce que l’on attend ici.

“Je sais d’après ce que je vois au jour le jour que nous avons un groupe talentueux, nous avons juste besoin de retrouver le chemin de la victoire. Je pense qu’une course renforcera la confiance dans tout le groupe, ce dont nous avons désespérément besoin. à la minute.

“Cet objectif final que nous nous sommes fixé n’a pas changé. Le voyage a peut-être été un peu détourné et nous nous sommes rendu la tâche beaucoup plus difficile, mais il y a tellement de matchs à jouer, tellement de points encore à gagner.

“Une bonne semaine dans cette division peut vraiment commencer à changer les perspectives et la perspective de la table. Mais il n’y a pas de tests faciles. C’est une ligue vraiment compétitive et nous allons devoir revenir à notre meilleur niveau.”