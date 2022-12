Interview de Mark Robins : Les malédictions du manager du mois, les espoirs de prise de contrôle et le brillant avenir de Coventry | Nouvelles du football

La malédiction du manager du mois est un phénomène courant et bien connu.

Coventry a remporté quatre matchs sur le rebond en novembre, ce qui a permis à Mark Robins de remporter le prix du championnat Sky Bet.

Je lui ai parlé jeudi dernier. Naturellement, son équipe a ensuite été battue lors de son retour à l’action samedi (désolé, les fans de Cov!), perdant 1-0 à Reading.

La fois où nous avons parlé avant cela, cependant, la malédiction a pris une apparence très différente pour tenter de faire dérailler les ambitions de Coventry.

“La dernière fois que j’ai remporté ce prix, c’était en février 2020, donc la malédiction du Manager du mois a certainement fait des ravages à ce moment-là!” plaisante Robins.

“Cela dit, nous avons quand même été promus. Donc ça a fini par marcher.”

À ce moment-là, Coventry avait remporté sept victoires sur huit et volait haut au sommet de la Ligue 1. Un retour au championnat semblait inévitable jusqu’à ce que la pandémie interrompe la saison.

Heureusement pour Robins et Coventry, les Sky Blues étaient encore promus. Cela a fini par être une autre bosse dans ce qui a été un mandat chaotique au club – qui approche maintenant de six ans. Il est actuellement le sixième entraîneur le plus ancien d’Angleterre.

Il a parfois semblé que les problèmes étaient sans fin. Plus tôt ce mois-ci, ils ont reçu un avis d’expulsion des nouveaux propriétaires de la Coventry Building Society Arena.

Pour les autres clubs et managers, ce serait quelque chose de sismique. Pour Robins, ce n’était qu’un autre jour à Coventry City. L’eau sur le dos d’un canard.

Grâce à une série de déductions de points, de problèmes de propriété, de problèmes de stade et d’exils, d’une pandémie mondiale et plus encore, Robins a conduit le club à l’argenterie dans le trophée EFL, deux promotions, puis les a stabilisés dans le championnat.

Son secret ? Se concentrer sur ce qu’il peut contrôler.

“De mon point de vue, il s’agit uniquement de la santé des joueurs et du personnel”, dit-il. “Mentalement et physiquement. C’est le plus grand défi pour quiconque.

“Vous pouvez dire que les gens ont un peu changé depuis le verrouillage. Ils sont plus anxieux et tendus. Mais les joueurs ont été magnifiques.

“Je suis immensément fier de tout ce que nous avons fait et de tous ceux qui ont travaillé ici.

“Les choses changent toujours avec le temps, le personnel et les joueurs, etc., mais tous ceux qui sont ici ont joué leur rôle à partir de ce moment.”

Il est normal qu’un manager d’un club rende hommage aux supporters pour leur soutien.

Mais peu de supporters dans le pays ont vécu plus que ceux de Coventry City ces dernières années. Robins le sent, et il le pense.

“Les joueurs méritent énormément de crédit, mais nous avons également un soutien incroyable”, a déclaré Robins. “Ils sont la plus grande constante et ont été magnifiques.

“Ils vous permettent de faire votre travail correctement. Cela ne peut pas être sous-estimé. Ils sont tellement derrière tout ce qui se fait, et toutes les difficultés.

“Ils sont ici et ont vécu tous les problèmes des 15 dernières années environ. Je suis ici depuis près de six ans, ça a été difficile mais les joueurs, le staff, les supporters, ils en valent tous la peine.”

À bien des égards, les problèmes à Coventry commencent à se résoudre. Le club est sur le point d’être repris par l’homme d’affaires local Doug King, qui devrait prendre la tête des propriétaires controversés de Sisu après 15 ans de troubles et de protestations des fans.

Robins est naturellement un peu méfiant, mais aussi provisoirement optimiste quant à ce que l’avenir nous réserve.

“Nous sommes encore un peu dans les limbes jusqu’à ce que le feu vert soit pressé”, dit-il. “Mais cela ne devrait pas tarder.

“Je dois attendre et voir les détails de ce que le nouveau propriétaire va apporter. Mais vous devez être ravi que les choses puissent avancer.

“Et tant que ça avance, peu importe si ça se passe lentement. Vous devez faire les choses de manière méthodique et organisée pour arriver là où vous voulez aller.

“Je dois aussi dire que [Sisu boss] Joy Seppala a fait tout ce qu’elle pouvait pour nous aider à en arriver là. C’est très, très difficile d’être propriétaire d’un club de football dans des circonstances comme les nôtres.

“Nous avons des kilomètres de plus en termes de budget que nous n’en avions en Ligue 1, mais nous sommes toujours l’un des plus petits de cette division. Si nous pouvons gagner un peu et nous donner l’opportunité de garder les joueurs, mais aussi pour ajouter à cela, cela vous donne une chance d’avoir cette profondeur et d’être capable de faire face au niveau suivant.

“Cela nous donne beaucoup de motivation pour aller de l’avant, et cela peut nous donner un peu plus en termes de capacité à compléter l’équipe.”

Il est difficile d’affirmer qu’un manager en Angleterre a réalisé plus que Robins au cours de la dernière décennie.

La prochaine étape potentielle est la plus difficile à franchir, mais avec tout ce qu’il a fait jusqu’à présent, vous ne parieriez pas contre lui en réalisant l’un des plus grands retours du jeu et en ramenant Coventry en Premier League.

“Nous devons viser un top 10 constant, puis essayer d’obtenir le top six à partir de là”, dit-il.

“Si nous pouvons le faire, qui sait. Mais ce sera le plan de beaucoup d’équipes, et nous avons besoin de ce soutien financier pour y arriver, car que cela plaise ou non, cela fera la différence.

“Cela a été un véritable effort d’équipe pour arriver à ce stade, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Avec la perspective de l’arrivée d’un nouveau propriétaire, les choses s’annoncent vraiment excitantes.”

Chuchotez-le doucement. L’avenir de Coventry s’annonce prometteur.