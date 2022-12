Interview de Marieanne Spacey-Cale: la manager de Southampton Women sur l’ascension fulgurante des Saints et visant sans vergogne la WSL | Nouvelles du football

Lorsque vous apprenez à conduire, si vous échouez la première fois à votre examen, vous revenez à la planche à dessin, approfondissez vos connaissances, acquérez plus d’expérience et persévérez jusqu’à ce que vous réussissiez.

Cela peut sembler une comparaison étrange à faire, mais c’est un moyen simple d’expliquer comment Southampton s’est hissée au deuxième rang du football féminin cinq ans seulement après sa formation.

La nouvelle forme de l’équipe féminine du club – Southampton FC Women – a été créée en 2017, 12 ans après que le Southampton Women’s FC ait vu son financement retiré à la suite de la relégation de l’équipe masculine de la Premier League.

En mars 2018, elles ont demandé à passer de la division 1 de la Ligue féminine du Hampshire au championnat féminin de la FA, mais West Ham et Manchester United ont été sélectionnées devant elles.

Image:

Starling Bank a sponsorisé Southampton Women pour la saison de championnat 2022/23





Il n’y aurait pas de voie simple vers le sommet.

Quatre mois plus tard, ils ont nommé Marieanne Space-Cale MBE à la tête du football féminin et féminin. Véritable pionnière du football féminin dans les années 80 et 90, elle a passé neuf ans à Arsenal, trois à Fulham et a été internationale anglaise pendant près de deux décennies.

Au fur et à mesure des figures de proue, le club n’aurait pas pu en choisir une meilleure, d’autant plus qu’il se trouvait si loin du jeu professionnel.

La décision de nommer le joueur de 56 ans s’est depuis avérée être un coup de maître.

En 2018/19 – la première saison de Spacey-Cale aux commandes – les Saints ont remporté la première division de la région sud avec un record sans faute de 18 victoires en 18 matchs.

Les deux saisons suivantes dans la division 1 de la Ligue nationale du Sud-Ouest ont été écourtées en raison de Covid, mais ils ont demandé un mouvement ascendant de club à l’été 2021 et sont devenus une partie de la National League Southern Premier Division.

Ils ont également remporté celui-ci au galop, terminant neuf points d’avance sur Oxford, deuxième, après avoir marqué 99 buts et perdu une seule fois. Cela leur a valu une place dans les barrages, où ils ont affronté les vainqueurs de la division Nord, les Wolves, avec le but de Sophia Pharoah en première mi-temps suffisant pour finalement sceller la promotion au championnat.

Résultats du championnat féminin de Southampton 2022/23 Southampton 0-2 Charlton – 20 août

Lewes FC 2-2 Southampton – 28 août

Crystal Palace 1-2 Southampton – 18 septembre

Bristol City 1-1 Southampton – 25 septembre

Coventry United 2-0 Southampton – 2 octobre

Southampton 1-0 Birmingham – 17 octobre

Sheffield United 0-1 Southampton – 23 octobre

Southampton 1-0 Sunderland – 30 octobre

Southampton 3-0 Coventry United – 2 novembre

Blackburn 1-1 Southampton – 20 novembre

Voir la comparaison de conduite maintenant ?

“J’ai dit très clairement à mon arrivée que l’échec de la candidature au championnat était probablement autant positif que négatif”, explique Spacey-Cale dans une interview exclusive avec Sky Sports.

“Nous avons maintenant eu le temps de grandir et de mettre en place l’infrastructure. Nous avons eu du succès sur le terrain, mais ce succès ne vient que parce que vous avez la bonne infrastructure et que vous êtes alors prêt pour chaque nouveau défi.

“Bien que nous n’ayons pas obtenu la licence la première année, nous avons maintenant joué notre chemin dans le championnat et construit l’infrastructure et les ressources dont nous avons besoin pour être à ce niveau.

“Nous jouions dans un football non élitiste, mais nous avons inculqué un état d’esprit plus élitiste aux joueurs afin qu’ils croient que nous pouvions y parvenir et que nous travaillerions dur en dehors du terrain pour nous assurer que, lorsqu’ils sortiraient sur le terrain, tous ils devraient penser à jouer et à jouer au mieux de leurs capacités.

“Nous continuons à construire cela, donc lorsque nous atteindrons le niveau suivant, nous serons également prêts pour cela.”

Il va sans dire qu’il y a une mentalité de gagnant en série au club, et les Saints se sont immédiatement lancés dans le football de championnat. Avant le voyage de dimanche chez les leaders actuels de la ligue, les London City Lionesses, elles ont remporté cinq de leurs neuf matches de championnat jusqu’à présent.

Devenir professionnel pendant l’été a aidé, mais cela ne dépendait pas vraiment de la promotion.

Alors, qu’est-ce qui a changé et les a aidés à s’adapter depuis qu’ils ont encore franchi un palier ?

“C’était la prochaine étape parce que l’aspiration était d’être dans le championnat. Si nous n’entrons pas dans le championnat, quelle était la prochaine étape pour nous donner la meilleure chance possible d’y être ?” elle continue.

Image:

La joueuse de 56 ans a fait 91 apparitions pour l’Angleterre au cours de sa carrière de joueuse et a précédemment travaillé comme assistante de Mark Sampson.





“Le soutien du club est quelque chose dont nous sommes très reconnaissants de nous permettre d’être là maintenant et d’être à plein temps maintenant, mais sachant au fond de nous que, si nous n’avions pas réussi, nous aurions eu un meilleure chance de réussir la saison suivante.

“Nous avons maintenant plus de temps de contact avec les joueurs, pas seulement sur le terrain mais en dehors du terrain. Donc, psychologie de la performance, travail en salle de sport, ateliers éducatifs sur la nutrition et l’alimentation – toutes les choses que nous faisions mais sur un temps limité comme ils l’étaient seulement trois soirs par semaine.

“Maintenant, nous pouvons étendre cela. Les ateliers génériques pour les joueurs sont très bons, mais les programmes individualisés autour de la propre nutrition des joueurs, leurs propres programmes de gym, leurs schémas de contrôle des mouvements sont encore meilleurs.”

L’équipe féminine est également basée aux côtés de ses homologues masculins à la base d’entraînement du club de Staplewood, ce qui, au minimum, permet une plus grande collaboration entre le personnel d’entraîneurs.

“C’est un club qui permet que cela se produise et nous ne sommes pas du tout séparés; vous pouvez marcher dans les couloirs, autour du terrain d’entraînement et croiser des joueurs de l’équipe première et tout le monde aura une conversation, se soutiendra et se souhaitera mutuellement bien.

“C’est un environnement fantastique dans lequel travailler. S’il y a quelque chose dans ma tête à propos d’un aspect coaching et que je m’y attarde, parfois, juste marcher dans le couloir pour discuter avec certains des autres gars ici aide.

“C’est bien parce que ça revient, il n’y a pas que moi qui va vers eux.”

Si cela ne suffisait pas, les troupes de Spacey-Cale disputent également plusieurs de leurs matchs à domicile à St Mary’s, après avoir précédemment utilisé le stade Testwood d’une capacité de 3 000 places de l’AFC Totton comme seul lieu.

“Vous pouvez éliminer le genre du football car il s’agit de ce qu’est l’expérience d’un jour de match pour les supporters, pour les joueurs, pour le personnel et cela reflète ce qui se passerait un samedi à trois heures”, ajoute-t-elle.

“Le nombre de fans qui peuvent entrer à St Mary’s contre Totton est très différent, donc c’est l’une des choses que jouer au stade nous donnera certainement, l’opportunité de développer une plus grande base de fans. Et l’accessibilité aux joueurs et la signature de des autographes et des photos sont toujours disponibles, que ce soit à Totton ou à St Mary’s. C’est la clé de toute l’expérience de la journée de match.

Cela fait partie d’une volonté d’aider à augmenter la base de fans du club alors qu’ils poursuivent leur ascension fulgurante, qui a été aidée par le parrainage de Starling Bank, qui verra le logo de la banque figurer sur le devant des maillots de l’équipe féminine tout au long de la campagne 2022/23.

Le parrainage s’inscrit dans la continuité de la célébration du football féminin par Starling, à la suite du parrainage national de la banque de l’Euro féminin de l’UEFA 2022, qui l’a vu lancer le premier match de football Fantasy pour le football féminin au Royaume-Uni et attribuer 23 000 £ de subventions aux équipes féminines de base.

“Ce nouveau partenariat va simplement nous amener à un autre niveau. L’un de nos piliers dans notre arbre d’objectifs consiste à inspirer notre communauté et une grande partie du partenariat avec Starling concerne notre communauté et travaille avec des entraîneurs et des jeunes pour avoir des activités actives. modes de vie, en particulier des femmes.

“Ce partenariat nous aidera certainement sur le terrain et nous donne un sentiment de fierté et que nous voulons continuer à pousser parce que Starling croit en nous, donc nous soutiendrons cette croyance et le travail a eu pour eux.

Image:

Les joueurs de Spacey-Cale joueront un grand nombre de leurs matchs à domicile à St Mary’s ce trimestre





“Mais nous allons aussi travailler dur pour inspirer les entraîneurs et les milliers de bénévoles de la région qui travaillent à temps plein pendant la journée et ensuite aider les jeunes garçons et filles à l’entraînement. Si ce partenariat va être aussi fructueux que nous le pensons c’est, ce sera l’un des grands succès.”

Combinez tous les facteurs qui ont contribué – et continueront de contribuer – au succès de Southampton et il n’y a qu’un seul objectif.

“Nous voulons être dans la WSL. Cela a toujours été notre aspiration et je ne m’excuserai pas d’avoir cette réflexion avant-gardiste”, ajoute Spacey-Cale.

“C’est une ligue difficile semaine après semaine et nous devons continuer à nous adapter. Auparavant, nous aurions pu avoir un match où nous avons gagné 9-0, puis un match difficile où nous avons fait match nul 1-1 ; maintenant, chaque match est un défi. .

“Tout ce à quoi nous devons nous préparer est un match difficile qui nous mettra à l’épreuve en tant qu’entraîneurs et joueurs. Je suis heureux où nous en sommes, je sais qu’il y a du travail à faire, mais je sais très bien que cela devient plus difficile à partir d’ici.

“Cela peut prendre deux ou trois ans pour arriver à la WSL, mais nous savons que c’est là que nous voulons être. C’est ce vers quoi nous nous dirigeons. Chaque match que nous jouons dans le championnat est un pas vers cela, quel que soit le temps que cela nous prend. , nous savons que nous y arriverons.”

Les femmes de Southampton ont réussi leur test – plusieurs fois – et maintenant elles avancent bien sur la route de l’élite.