Interview de Liz Truss Spectator : De quoi parlera l’ancien Premier ministre ? 5

Cela ne fait que trois mois que Liz Truss a quitté Downing Street en disgrâce, expulsée par le parti conservateur après que ses réductions d’impôts alimentées par l’emprunt ont provoqué des troubles économiques au cours de son règne de six semaines.

Le prédécesseur de Rishi Sunak a lancé un retour visant à restaurer sa crédibilité, s’en prenant à “l’establishment économique” et aux refuzniks fiscaux conservateurs dans une défense de 4 000 mots de son poste de premier ministre.

Mme Truss poursuivra sa défense – provoquant la consternation des conservateurs – avec une interview diffusée sur Le spectateurde la chaîne YouTube à 17h lundi. L’indépendant se penche sur les pièges et les opportunités potentiels pour l’ex-chef conservateur alors qu’elle plaide sa cause.

Truss s’excusera-t-il pour la tourmente économique ?

Mme Truss n’a accepté qu’une responsabilité très mineure pour le fait que ses réductions d’impôts non financées ont effrayé les marchés, provoqué l’effondrement de la livre et vu une hausse des taux hypothécaires, affirmant qu’elle “ne prétendait pas être irréprochable dans ce qui s’était passé”.

Mais elle n’a concédé qu’un échec à préparer le terrain pour son plan radical – s’en prendre au Trésor, au Bureau de la responsabilité budgétaire et à certains membres du parti conservateur pour avoir été trop lâches pour monter à bord. Admettra-t-elle réellement qu’elle s’est trompée sur quelque chose de substantiel ?

Les députés conservateurs soutenant Sunak ont ​​rejeté l’idée d’un retour comme un «fantaisie» et se sont moqués de sa défense en la qualifiant de «délirante» et de «raisins aigres». Un haut responsable du parti a déclaré L’indépendant elle aurait dû “garder la tête baissée et rester fidèle”.

Combien blâme-t-elle Kwasi Kwarteng pour le désordre?

La chancelière de Mme Truss semblait en phase avec son attaque radicale contre l’orthodoxie économique. Mais elle a limogé M. Kwarteng à la mi-octobre, son camp lui reprochant de ne pas avoir “roulé le terrain” sur le mini-budget avec Whitehall et les marchés.

L’interview de ce soir peut nous donner plus d’informations sur toute différence de points de vue entre Mme Truss et M. Kwarteng, et si les amis autrefois proches ont parlé depuis leur départ ignominieux des postes les plus élevés au sein du gouvernement.

Va-t-elle prêter serment de fidélité à Rishi Sunak ?

Mme Truss a balayé son successeur dans son article de 4 000 pour le Télégraphe du dimanche, l’attaquant pour avoir augmenté l’impôt sur les sociétés à 25 pour cent. Jusqu’où ira-t-elle pour le pousser à baisser les impôts ? A-t-elle l’intention de lui causer de sérieux ennuis ?

L’ancien Premier ministre a toujours “un demi-espoir” de pouvoir diriger les conservateurs dans l’opposition après les prochaines élections, ont affirmé des alliés ce week-end. Ses soutiens les plus fidèles ont formé le Conservative Growth Group (CGG) et ont relancé WhatsApp, un groupe issu de sa campagne à la direction. Combien va-t-elle révéler sur son agenda politique pour le parti conservateur ?

Rishi Sunak et Liz Truss en des temps plus heureux (Stéfan Rousseau / PA)

Chine – va-t-elle pousser Sunak à aller plus loin ?

Mme Truss prévoit de parler de la Chine lorsqu’elle s’adressera à une conférence de politiciens mondiaux au Japon plus tard ce mois-ci. On s’attend à ce qu’elle se concentre sur la menace de Pékin pour Taïwan lorsqu’elle prend la parole lors de l’événement organisé par l’Alliance interparlementaire sur la Chine.

L’ancienne conservatrice voudra peut-être pousser la question pour renforcer ses références en tant que faucon chinois, bien qu’en vérité, son temps au n ° 10 ait été trop court pour laisser un héritage en matière de politique étrangère. Exhortera-t-elle son successeur à adopter une approche plus dure ? Pourrait-elle se joindre à Boris Johnson pour réclamer des avions de combat pour l’Ukraine ?

A-t-elle l’intention de gagner autant d’argent que Boris Johnson ?

En parlant de l’autre Premier ministre conservateur expulsé du n ° 10 en 2022, Mme Truss pourrait choisir de rejoindre le circuit international de la parole et d’augmenter son solde bancaire.

M. Johnson a gagné 2,3 millions de livres sterling au cours des 12 derniers mois, dépassant Theresa May qui a encaissé près de 1 million de livres sterling grâce à des concerts après la prise de parole au cours de la dernière année. Mme Truss peut-elle concourir, même si elle n’a que six semaines d’expérience au sein du n ° 10 pour se vanter? Va-t-elle nous donner une idée de ses projets pour l’avenir ?