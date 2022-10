Interview de Lisandro Martinez : le défenseur de Manchester United sur le fait de devenir un favori des fans à Old Trafford, les idées d’Erik ten Hag et pourquoi Gabriel Heinze est son idole | Nouvelles du football

Tard dans le match contre Tottenham alors que Lisandro Martinez dégageait encore une fois le ballon, les chants de “Argentine” montaient des supporters d’Old Trafford. Ils ont adopté cette nouvelle signature. Manchester United semble plus fort pour sa présence.

“C’était très émouvant pour moi de ressentir cet amour des fans”, a déclaré Martinez Sports du ciel. “C’est aussi de moi à eux, cet amour. Je suis vraiment heureux parce que je suis parti de rien, vous savez. Venir ici dans l’un des meilleurs clubs du monde est très spécial.”

S’exprimant sur le terrain d’entraînement du club, il s’agit de l’une de ses premières interviews en anglais. Le traducteur est présent mais n’est pas obligatoire. Peut-être que cela reflète sa confiance croissante ici. Il se présente comme Licha et commence à réfléchir à cette belle victoire contre Tottenham.

Était-ce la meilleure performance d’équipe à ce jour ? “Je pense que oui,” dit-il.

“Nous avons fait un excellent travail. Nous avons contrôlé le jeu, pendant 90 minutes. Je pense qu’ils n’ont eu qu’une seule occasion en première mi-temps, puis nous avons été solides en défense. Je suis vraiment heureux car nous avons vraiment essayé de jouer à ce niveau. . Nous voulons jouer de cette façon. C’est fantastique de le faire.”

Les débuts de Martinez à Manchester United reflètent ceux de l’équipe. C’était difficile au début. Remplacé à la mi-temps contre Brentford avec United à quatre buts, lui et eux ont dû faire taire le bruit. Certains ont remis en question son aptitude à jouer en Premier League.

“Parfois, il faut être patient, vous savez. Surtout au début, on sait qu’on n’a pas joué comme on voulait. Mais ça fait partie du football, on apprend. C’est l’expérience. On a une nouvelle équipe, un nouveau système Maintenant, il faut continuer.

“C’est difficile. Surtout dans le football, vous n’avez pas le temps. Si vous perdez, vous êtes un très mauvais joueur ou une très mauvaise équipe. Mais nous savons ce que nous sommes. Nous devons être calmes, nous devons être patients, et toujours essayer dur.”

Les peurs étaient toujours un peu exagérées. Martinez peut dire qu’il “est venu de rien”, mais il est également venu avec un pedigree – une signature de 57 millions de livres sterling de l’Ajax, un international argentin de 24 ans. Il montre maintenant à quel point il peut être important pour cette équipe.

Contre les Spurs, il a réussi à restreindre les opportunités d’Harry Kane, enlevant le ballon au capitaine anglais, faisant tout ce qu’il pouvait pour perturber son rythme en se rapprochant de l’attaquant quand il le fallait. “Pas seulement moi”, insiste-t-il. “Tous les joueurs ont fait un travail fantastique.”

Mais c’est Martinez qui incarne le genre de défense agressive du pied avant qu’Erik ten Hag veut voir. Il n’aime pas trop le surnom de boucher qu’on lui a donné à Amsterdam. En Argentine, il est connu sous le nom de pitbull. Flatteur ou pas, celui-là convient.

Il a même fait un effort physique supplémentaire ces derniers mois pour s’assurer de pouvoir s’imposer face aux attaquants adverses. “Le football est toujours physique. Il faut toujours s’entraîner dur. Il faut être prêt. J’essaie toujours de me donner à 100%.”

Le résultat est que Martinez a déjà pris possession du ballon 43 fois dans le tiers défensif du terrain cette saison. C’est plus que tout autre joueur de Manchester United et plus que tous les joueurs de Premier League sauf trois.

“Je pense que c’est très important parce que vous pouvez vous entraîner. Si vous gagnez des duels, c’est mieux pour l’équipe, vous savez. [Against Spurs], par exemple, on a gagné beaucoup de duels en défense et ça fait du bien ensuite à nos joueurs offensifs. Ils ne peuvent alors penser qu’à marquer des buts.”

C’est quelqu’un qui étudie les statistiques, vérifie ses nombres de passes et son taux de réussite en duel. Il avoue même s’être fâché quand il a vu que ces chiffres étaient en baisse. “Oui, bien sûr, mais ça fait partie du football. Il faut l’accepter.” Cela n’arrive pas souvent.

C’est le genre d’attitude qui attire les supporters. Il y a des échos d’un autre défenseur argentin, Gabriel Heinze. Il a remporté le prix Sir Matt Busby en tant que joueur de l’année de Manchester United en 2005. Martinez pourrait bien le suivre en 2023.

À juste titre, il est un grand admirateur de son compatriote. “C’est vrai,” dit-il. “Gabriel Heinze est mon idole. Je l’aime. J’aime sa façon de jouer, très agressif, bonne mentalité, bonne mentalité dans les duels. Chaque match comme une finale. C’était un top joueur.”

Gabriel Heinze a été le joueur de l'année de Manchester United en 2005





Cela ressemble beaucoup à Martinez. Voit-il lui-même les similitudes ? “J’essaie de jouer comme lui. Nous sommes un peu différents aussi, mais j’aime sa mentalité.” Le couple a parlé avant l’arrivée de Martinez à Old Trafford cet été. “Nous venons de parler de football et de la vie.”

Si Heinze est l’idole, Ten Hag est l’entraîneur de confiance, l’homme qui a donné la priorité à sa signature après avoir travaillé avec lui à l’Ajax. “Erik veut toujours jouer un bon football. Il veut une équipe agressive, une mentalité de gagnant. C’est très important, ça.”

Samedi, cette mentalité sera testée contre Chelsea à Stamford Bridge. La dernière fois que les deux hommes ont fait ce voyage ensemble a été mémorable, un match nul 4-4 en Ligue des champions au cours duquel l’Ajax a terminé avec neuf hommes. “C’était un match de fou”, rigole Martinez.

Il a joué au milieu de terrain ce soir-là. “Maintenant, je joue en tant que défenseur central, je me sens très bien à ce poste. Mais si vous devez jouer au milieu de terrain, si vous devez jouer en tant qu’arrière latéral, je le ferai pour l’équipe. C’est pas de problème. Quand l’équipe a besoin de toi, tu dois être là.”

En tant que jeune garçon, il a même été utilisé plus en avant. “J’ai aussi joué en tant que n ° 10, le plus beau [position] dans le football.” Non pas que son coéquipier international Lionel Messi ait à craindre pour sa place en Coupe du monde. “Mais c’était aussi un niveau différent”, ajoute-t-il avec un sourire.

Martinez est maintenant un défenseur central, parmi les meilleurs joueurs de la Premier League. Les honoraires et la foi ont été justifiés. Il y a aussi de l’espoir que l’idée de Ten Hag prenne forme. Qui de mieux à demander que l’homme qu’il a amené avec lui ?

“Je pense que l’idée est un peu la même”, dit-il.

“Il veut amener cette mentalité ici. C’est une bonne mentalité. Vous pouvez le voir dans le jeu [against Tottenham]. Nous étions très agressifs. Très bon tactiquement, avec et sans ballon, le mouvement, le lien de l’équipe. Cela prend du temps, c’est sûr.

“Nous devons être patients. Mais nous sommes sur la bonne voie.”

Assez bon pour réussir cette saison ? “Bien sûr, notre ambition est de gagner des titres, de mettre Manchester United là où ils le méritent [to be].

“Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour le faire. Mais nous devons garder les pieds sur terre, nous devons être humbles et y aller étape par étape.”

Avec Martinez, c’est garanti.