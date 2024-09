Interview de Lisa Blackpink pour la campagne Bose « Hear It All. All The Time »

La vie imite l’art — et alors que Lisa de Blackpink regarde un playback et donne des notes à ses danseurs dans une nouvelle vidéo de campagne de Bose, elle fait probablement à peu près la même chose lors des répétitions finales avant sa performance aux VMA le 11 septembre.

Intitulée « Hear It All. All The Time », la dernière campagne publicitaire de la marque d’équipement audio se concentre sur l’énergie qui règne avant le spectacle dans les salons fictifs conçus par Saarinen et Varier pour les artistes de l’idole de la K-pop, Tyla, Central Cee et Don Toliver. (L’idée est que la conception en forme de manchette des écouteurs Ultra Open Earbuds garantit qu’un musicien ne rate jamais son signal « vous êtes là dans cinq ».) Mais comme Lisa le dit à NYLON par note vocale, la réalité dernier La dernière chose qu’elle fait avant de monter sur scène n’est pas un échauffement vocal spécial ou une poignée de main secrète en 15 étapes – elle se regarde dans le miroir. Encore plus terre à terre ? Son accompagnement étonnamment modeste, qui, selon elle, se compose de chauffe-mains, de lait au chocolat et de tasses de nouilles instantanées.Selon ce YouTubeurqui a les captures d’écran des reçus pour le prouver, la saveur préférée de Lisa est prétendument Tom Yum aux crevettes crémeuses de maman.)

Et même si l’on peut supposer que davantage de nouilles thaïlandaises susmentionnées ont alimenté la création du single percutant et affirmé « Rockstar » – qui a également lancé un millier de toupies célestes cet été – Lisa dit qu’elle est sur le point de passer à une nouvelle esthétique. « Le top star [was] « C’est une pièce cool pour « Rockstar », et je suis tellement heureuse que les gens l’aient aimée », dit-elle. « J’approche de mon ère de bad girl, donc quelque chose qui puisse faire ressortir cette ambiance sera ma prochaine tendance. » Poursuivant la conversation sur la mode, Lisa confirme que la Lotus blanc Le t-shirt souvenir pour bébé qu’elle portait sur une photo Instagram très spéculée était en effet un cadeau pour le casting.

Avec la note vocale qui me restait, j’ai dû lui demander si elle avait collaboré avec Rosalía. « J’ai toujours été une grande fan d’elle et j’ai eu une chanson incroyable », dit Lisa. « Et je voulais vraiment qu’elle collabore avec elle et heureusement, elle a dit oui. » Peut-être que lorsque vous êtes un phénomène mondial qui se forge une carrière solo déjà florissante dans la musique et la télévision, c’est vraiment une bonne idée. est aussi simple que ça.