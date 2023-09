Interview de l’auteur Shelley Parker-Chan : Radiant Empire Duology

Celle qui est devenue le soleil, le premier roman de Shelley Parker-Chan, est « une sorte » d’histoire de passage à l’âge adulte. Le premier livre en tLa duologie de l’Empereur Radieux « concerne les gens qui étaient pas le droit de désirer des choses dans le monde dans lequel ils sont nés ou on leur a dit que ce qu’ils désiraient était mauvais », a déclaré Parker-Chan dans une interview avec io9.

À mesure que nous en apprenons davantage sur queer désaffecté et non conforme au genre personnages de Celle qui est devenue le soleil, nous voyons comment les problèmes plus vastes qui touchent la société en ont fait des parias, et qu’ils…en existant simplement—ont été contraints à l’altérité. Mais ils s’assurent de prendre ce qu’ils veulent, malgré les cases dans lesquelles d’autres les ont forcés. «Je pense que nos protagonistes s’en sont sortis assez facilement après le premier tome. Donc [the sequel] C’est ma chance de tourner les vis à molette, ce qui était super amusant.

Parker-Chan et moi étions discuter à cause de leur prochain livre, qui est maintenant disponible. Celui qui a noyé le monde n’est pas seulement une suite directe de Celle qui est devenue le soleilmais est aussi direct, presque agressif conversation avec les thèmes du premier livre. « Dans la conception bouddhiste du monde, souffrance et désir sont toujours liés. Si vous voulez quelque chose, vous devrez le payer en souffrance », a déclaré Parker-Chan. « [He Who Drowned the World] Il s’agit de savoir combien allez-vous donner ou ce que vous voulez. Et je pense qu’en fin de compte, est-ce que ça vaut le coup ? Nous avons donc beaucoup de gens qui subissent les conséquences de ce qu’ils ont fait. Ils sont dans un endroit assez sombre et doivent décider par eux-mêmes : « Est-ce que ça vaut ce que j’ai donné ? »?’»

Les deux livres sont basés sur une histoire réelle et des personnes réelles, même si des libertés ont été prises. « Je voulais que cela reste lié à l’histoire parce que c’est censé être en conversation avec ce que nous savons de la véritable histoire », a expliqué Parker-Chan. Mais il n’est pas nécessaire de sortir votre livre d’histoire (même si pour certains d’entre nous, les nerds, cela peut être un peu amusant en soi), et Parker-Chan a déclaré : « La seule chose que vous devez savoir, c’est qu’il y avait un règne tyrannique. empereur masculin qui pourrait changer le monde. Il a chassé les Mongols. Il fonde une nouvelle dynastie à son image. Et mon livre parle beaucoup du fait qu’il était un homme qui refaçonnait un monde patriarcal à sa guise.

Plus précisément, la duologie de l’Empereur Radieux est décrit sur le site Web de Paker-Chan comme « une réimagination étrange de l’accession au pouvoir de Zhu Yuanzhang, le paysan rebelle qui a expulsé les Mongols, unifié la Chine sous la domination indigène et est devenu l’empereur fondateur de la dynastie Ming. »

Alors que Celle qui est devenue le soleil et Celui qui a noyé le monde ne se concentrent pas sur le rétablissement du patriarcat, les personnages font les mêmes types de choix, les mêmes types de sacrifices et sont confrontés à des dilemmes moraux similaires. « Je pense [these books] devons rester liés à l’histoire afin d’avoir un maximum d’impact lorsque ces personnages dire : « nous faisons quelque chose de différent ». Nous créons un nouveau monde pour les personnes queer. »

Les personnages ne prennent pas cela à la légère. Ils doivent composer avec le fait que des millions de personnes pourraient mourir, ou mourront, à cause de leurs décisions de refaire le monde. « J’ai des personnages qui font des choses très horribles et je me demande si cela en vaudra la peine à la fin ? » Parker-Chan haussa les épaules. « Mais la fin que je présente est un monde transformé et inclusif. C’est une chose assez importante. Ce monde transformé est-il justifié par les millions de morts qu’il a fallu pour y parvenir ? C’est la grande question avec laquelle les personnages se débattent.

Leurs livres sont peut-être en conversation avec l’histoire, mais il existe une autre histoire très présente à laquelle les livres axés sur les personnes queer doivent affronter. L’un des thèmes explorés par Parker-Chan dans la duologie se trouve le pouvoir de la solidarité queer. Ils décrivent un passage dans le livre, cela va dans le sens de « Si vous êtes une minorité, alors personne ne changera le monde à votre place. »

«Je ne pense pas que mes personnages réussissent nécessairement à s’unir de manière saine. Ils sont très brisés, mais j’espère que ce que je décris est la nécessité de cette solidarité », a déclaré Parker-Chan. « Vous savez, ils n’ont peut-être pas réussi, mais nous pouvons dire : ‘Oh, ils ont eu un moment où ils ont reconnu qu’ils n’étaient pas les seules personnes comme eux au monde.’ Ils voient d’autres personnes qui comprennent leur point de vue. Bien sûr, ils auraient pu travailler ensemble, mais ce n’est pas comme ça que les choses se sont déroulées.

Le roman de Parker-Chan se concentre presque exclusivement sur les personnes marginalisées soit par leur sexe, soit par leur sexualité. Bien qu’il existe des forces dans la société qui veulent pousser les gens dans des cases, Parker Chan dit qu’elles considèrent la capacité de sortir de ces frontières comme « une sorte de superpuissance ». C’est le fait de défier ces attentes qui donne à leurs personnages le pouvoir d’évoluer dans la société d’une manière que les personnes contraintes ne peuvent pas faire. « Ils peuvent prendre cette force qui écrase les autres et la transformer en une arme qu’ils peuvent utiliser pour atteindre leurs propres objectifs, ou ils peuvent résister à son pouvoir de formation et devenir ce qu’ils veulent être. » Ils poursuivent : « Nous avons des personnages qui sont écrasés et nous avons des personnages qui se libèrent… Je voulais aussi jouer avec un élément performatif. Donc, ce que je pense avoir fait de plus dans ce nouveau livre que dans le livre précédent, c’est d’avoir des personnages très conscients de la façon dont leur performance de genre les fait percevoir.

En fin de compte, Parker-Chan dit qu’ils ont écrit ces livres parce qu’ils n’ont trouvé aucun livre fantastique asiatique écrit en anglais. Ils créditent La guerre du coquelicot (RF Kuang) pour avoir vraiment ouvert les vannes et montré qu’il existe un marché pour ce genre d’histoires sur des personnages asiatiques et…spécifiquement dans le cas de Parker-Chan—avec une histoire et des thèmes chinois résonnants. « Avant, les éditeurs ne croyaient pas au marché. Et maintenant, je suis très excité parce que nous avons tellement de fantasmes asiatiques. Chaque fois que je regarde la librairie, je vois tous ces fantasmes asiatiques sous différents angles ; du point de vue de la diaspora, des Asiatiques du Sud-Est, des Asiatiques de l’Est… c’est très excitant, c’est pourquoi je ne vais plus écrire de livres chinois.

Parker-Chan n’a pas précisé quel serait leur prochain livre, mais a déclaré qu’il se déroulerait dans un environnement très « confiné » et politisé. Cela pourrait ressembler aux drames de palais que Parker-Chan adore (ils recommandent Amoureux de la Lune : Ryeo au cœur écarlate), mais aucun autre détail n’a été fourni.

Dans le premier roman, Celle qui est devenue le Soleil, l’homosexualité est une menace. Mais dans le film de Parker-Chanla série Radiant Emperor, cette menace est toujours en réponse à un monde qui regarde les homosexuels et tente de les forcer à être quelque chose qu’ils ne sont pas. Et maintenant, dans Celui qui a noyé le monded, l’homosexualité n’est pas une menace ; C’est une promesse.

Les deux livres en tl’Empereur Radieux duologie sont disponibles dès maintenant.

