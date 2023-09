Interview de l’auteur Martha Wells : Murderbot, Roi Sorcier, Écriture

Commençons ici : Martha Wells il n’a rien à prouver. Sa riche carrière et ses nombreux romans, beaucoup des distinctions méritées, parlent pour eux-mêmes. Son premier livre, L’élément feu, 1993, a donné le coup d’envoi à sa série Ile-Rien, dont les deux premiers tomes seront reconditionnés et réédités en 2024. Si vous ne la reconnaissez pas dans ses différentes séries fantastiques prolifiques, vous reconnaîtrez peut-être son nom dans Les journaux du robot meurtrier. Oui le roman d’un futur lointain La série est peut-être loin d’Ile-Rien, mais Wells a la gamme et est prête à recommencer à faire deviner aux gens quel sera son prochain mouvement.

Les derniers téléviseurs de Vizio deviennent entièrement quantiques

Nous nous sommes assis avec Wells pour discuter Roi Sorciercomment c’était de revenir à la fantasy épique et, bien sûr, Robot meurtrier. En mai, Roi Sorcier a été libéré. Ce roman marque le retour de Wells à la fantasy après près d’une décennie. Le personnage principal, Kai, un démon et une sorcière, a été emprisonné dans une prison d’eau pendant plus d’un an. À son réveil, la politique de son monde a changé, et pas comme il le souhaite. À la fois récit de voyage et souvenir d’une accession au pouvoir, Roi Sorcier est remarquable pour de nombreuses raisons, et pas seulement en raison de la réputation de Wells. Nous en reparlerons plus tard.

Son retour aux romans fantastiques n’est pas tout ce que Wells a pour nous. Elle libère également Effondrement du système en novembre – le septième volet de Les journaux du robot meurtrier, une série qui a remporté à plusieurs reprises les prix Hugo et Nebula. Chacune de ces délicieuses histoires suit une unité de sécurité sans nom, sans sexe et sans personne, alors qu’elle tente de s’occuper des humains bruyants. Alors que les quatre premiers journaux étaient des romans, Effet de réseau et Effondrement du système sont tous deux des romans complets. «Effondrement du système a lieu quelques jours après Effet de réseau« , a déclaré Wells. « Et Murderbot fait face à de nombreuses répercussions de ce roman, émotionnellement et, dans une certaine mesure, physique. »

Elle a dit que ce livre était exceptionnellement difficile à écrire. «J’étais censé écrire Effet de réseau en 2019, et je n’ai pas pu m’y lancer. Et c’est à ce moment-là que j’ai eu l’idée de Télémétrie fugitive, un simple meurtre-mystère. Et j’ai commencé à écrire une scène avec Murderbot regardant un corps et j’ai commencé à écrire, et j’ai réalisé, vous savez, c’est vraiment amusant et ça se passe très bien, alors peut-être que nous allons simplement écrire ceci à la place.

Lorsque la pandémie a frappé, Wells a eu le syndrome de la page blanche. « Il y avait six mois que j’étais censé travailler sur Effondrement du système« , a-t-elle dit, et cela n’est tout simplement jamais arrivé. Tout comme avec Fugitive Telemetry, Wells a commencé un nouveau livre (Roi Sorcier), puis je suis retourné à Effondrement du système. « Finalement, j’ai compris quelle était la pièce manquante. Ce livre parle vraiment de Murderbot traitant de l’expérience vraiment traumatisante de Effet de réseau… J’ai l’impression que je commence toujours au mauvais endroit et que je dois ensuite revenir en arrière.

Wells n’est pas étranger aux difficultés d’écriture. Elle a tellement écrit, et de manière si cohérente, qu’il semble étrange de taper cela, mais Wells a vraiment eu du mal à commencer. Effondrement du système. « Il y a toujours un moment où vous savez ce que vous voulez dire, mais savoir par où commencer et trouver cette histoire… c’est un processus pour y arriver. » L’une des parties du processus concerne le support ; écrire de la fiction contre la non-fiction, la fiction originale contre la fanfiction, un premier roman contre le septième d’une série. « C’est toujours un processus différent… J’essaie de m’en tenir à la règle consistant à en dire suffisamment au public sur ce qu’il a besoin de savoir pour comprendre ce qui se passe sur le moment. »

Roi Sorcier a été une expérience « libératrice » pour Wells. Murderbot est un personnage qui peut accéder à tant de perspectives différentes, donc Wells a vraiment aimé s’en tenir au POV de Kai. Les journaux du robot meurtrier sont également retenus dans la façon dont ils décrivent le monde, et avec Roi Sorcier, elle a eu de nombreuses opportunités pour elle de créer un monde et une culture vécus autour de Kai. « J’ai pu m’ouvrir, décrire et parler davantage des différentes façons dont les cultures géraient le genre, par exemple, et des différentes façons dont les gens s’habillaient et de l’art. Et c’est parce que les gens entièrement bio s’y intéressent !

En ce qui concerne le genre dans Roi Sorcier (on a autant parlé du genre dans Les journaux du robot meurtrier), « l’une des choses que je voulais aborder avec cela, c’est que le genre est très culturel, et la façon dont les gens le comprennent est culturelle dans la manière dont il est exprimé est culturelle. » Wells décrit deux cultures dans le livre : l’une qui utilise des vêtements genrés pour exprimer le genre, et une autre qui n’exprime pas beaucoup le genre. Au fil du temps dans le livre, les cultures se mélangent et les vêtements sont utilisés par les deux cultures pour désigner des expressions de genre ou non. « Et vous pouvez donc dire que les deux cultures ont changé suite à l’impact de l’autre culture et que leurs points de vue à ce sujet ont évolué de manière naturelle à mesure que les deux cultures, devenues des alliées très proches, ont travaillé ensemble au fil du temps. »

Le sexe de Kai, qui est masculin, est également un peu variable. Il se retrouve dans une variété de corps au cours du livre, et à la fin (et même en commençant par son introduction), il est difficile de savoir exactement ce que le genre signifie pour lui, si cela signifie beaucoup.

Wells a mentionné la fanfic et j’ai demandé : quelle était sa relation avec la fanfic ? « J’ai d’abord écrit des fanfics avant Internet, en Guerres des étoiles fanzines. J’ai découvert les fanzines peu de temps après L’Empire contre-attaque sortit de. J’ai été vraiment impliqué dans le fandom pendant un moment. Je n’y suis pas vraiment allé récemment. Je lis encore des fanfictions parce qu’il y a des émissions auxquelles on a juste envie de revenir. Elle adorerait que les fanzines en ligne soient à nouveau une chose, mais en attendant, elle garde un œil ouvert sur les fanfictions pour les drames chinois, Guerres des étoiles, Les Vengeursles mystères du meurtre de Dorothy Sayers, et Quête de galaxie. « C’est plutôt agréable de pouvoir se replonger dans quelque chose. Vous terminez le livre que vous lisez et vous pouvez en quelque sorte y jeter un coup d’œil et rechercher une histoire qui sera assez courte et engageante.

Mais en ce moment, Wells prend soin d’elle pendant qu’elle travaille sur une suite à Roi Sorcier. Elle a commencé à l’écrire en décembre et, comme elle me l’a dit, d’une manière bien trop autodérision pour un auteur qui a publié deux livres cette année, elle est « très loin derrière ». Elle dit : « Je pense que je suis enfin revenue sur la bonne voie. J’ai dit aux gens que j’avais environ 30 000 mots, mais rien de tout cela n’est connecté.

Les débuts, comme nous l’avons mentionné plus tôt dans l’interview, sont très difficiles. « Je pense qu’une fois que j’aurai commencé, je pourrai le faire, j’espère avant la date limite », a déclaré Wells en riant un peu. « Les débuts peuvent être difficiles. Parfois, ils viennent très naturellement et vous pouvez simplement partir de là. Vous obtenez cette première phrase qui est parfaite, et vous continuez et pouvez rédiger l’intégralité du brouillon. Et puis d’autres fois, c’est comme si je me promenais sur le plateau. Je dois y retourner. Je dois avancer, je dois faire une autre prise. Les débuts peuvent être bien plus difficiles que les fins. »

Roi Sorcier est disponible à l’achat dès maintenant. Effondrement du système sortira le 14 novembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.