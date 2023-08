Interview de Knott’s Scary Farm 50 : repaires de retour, nouvelles frayeurs

Avant les horreurs cinématographiques sont montées dans le monde hanté, des terreurs originales inspirées de la tradition classique ont surgi à Knott’ La ferme effrayante. Le maison hantée événement à Buena Park, Californie était le premier parc à thème de la côte ouest à apporter plus tard le plaisir de la récolte et de l’horreur à l’État l’inspirer Les parcs voisins emboîteront le pas.

io9 a récemment assisté au « Noeud’ L’événement Scary Farm : Nightmares Revealed » en apprendre davantage sur l’influence de l’héritage du repaire sur la production de cette année, et comment c’est continuant d’évoluer parallèlement à l’enthousiasme de la communauté de l’horreur pour le terrorisme. Avec trois nouveaux labyrinthes, dont deux enraciné dans Noeud’ s L’histoire effrayante de la ferme, Les chambres froides et Cinéma Slasher—t L’équipe de Scary Farm paie hommage à frayeurs présenté à travers les époques. T o entrez dans le futur du divertissement immersif et interactif, cette année, ils présentent une lanterne spéciale pour un avant-goût du jeu de réalité alternative de passerelle ( ARG) des manigances qui débloqueront des moments privilégiés à travers les labyrinthes et autour du parc.

Les concepteurs du labyrinthe Daniel Miller et Gus Krueger ont discuté avec nous de ce à quoi les fans de l’événement emblématique d’Halloween peuvent s’attendre pour célébrer 50 ans de frayeurs.

io9 : Je suis très excité par l’événement. C’est le 50ème anniversaire cette année et je dois savoir comment cela influence les nouveaux labyrinthes introduits comme Cinéma Slasher et Les chambres froides.

Daniel Miller : j’ai co-conçu Cinéma Slasher avec Jon Cook, qui était Le tour sombre concepteur – cela le remplace. Nous aimons tous les films d’horreur, nous les aimons avec passion. Nous voulions créer ce théâtre hanté l’année dernière où il était ouvert. Donc ce propriétaire, vous savez, il savait que c’était hanté et il savait qu’il attirait tous ces fans. Nous entrons dans la salle de cinéma et à travers l’écran, dans les scènes, explorer trois films différents basés sur le genre slasher. Nous avons donc réfléchi et demandé quels trois films seraient les meilleurs à représenter ? Et j’ai rapidement découvert qu’ils avaient en fait un lien vers des labyrinthes que nous faisions auparavant, comme Farce ou Friandise qui était en quelque sorte basé sur Halloween. Il y a aussi un le labyrinthe de l’abattoir est basé sur Le massacre à la tronçonneuse du Texas aussi. Nous avions l’impression d’en avoir assez pour montrer que c’est aussi un hommage à notre passé.

io9 : Quelle part de l’histoire de chaque film sera révélée avant que les invités n’entrent dans le labyrinthe ? Y aura-t-il des images des faux films projetés ?

Meunier: Oh, certainement – ​​chaque petite salle de cinéma a en fait un clip et quand vous le verrez, vous entrerez dans celui-ci et ferez l’expérience de cette salle. C’est vraiment cool. Et le vendeur de billets vous conduira également devant. Cela explique aussi en quelque sorte dans quoi vous vous engagez, afin que vous puissiez avoir une idée de ce que vous voyez juste avant et de la sensation différente de chacun de ces films slasher classiques.

io9 : Dites-nous en plus sur la manière dont la lanterne interactive entrera en jeu à Scary Farm et à quoi pouvons-nous nous attendre en termes de manière dont elle améliorera l’immersion lors de l’événement. Aurons-nous besoin de rechercher activement les endroits que cela affectera, ou est-ce que cela se déclenchera principalement tout seul pendant que nous nous promenons ?

Gus Krueger : Vous n’êtes pas obligé de chercher lorsque vous entrez dans le champ ; certaines choses ne seront déclenchées que lorsque vous serez dans le périmètre de ce champ. Certains diront : « hé, continue à faire ça pendant cinq minutes » -ou peu importe. Donc, selon ce que nous voulons faire, la lanterne le fera pour nous. Vous le saurez, vous le verrez battre comme un battement de cœur. Parfois le cœur bat vite, parfois il bat lentement. Nous pouvons faire des choses où cela ressemble à un scintillement aléatoire sporadique. Cela a été vraiment cool et j’ai pu piloter le projet localement pour travailler avec vous. Il y a des jeux, des endroits où ils peuvent utiliser cette technologie. Travailler avec les autres designers [on how it will affect their mazes] était super. C’était amusant de dire : « O ok, vous avez cette capacité technologique. Que faites-vous tu veux voir ce qui se passe ? », un Et puis prends ça et mets tout cela ensemble. Et bien sûr, je mets une tonne de trucs dans mon [maze]. C’est une nouvelle technologie amusante [and] une courbe d’apprentissage pour que nous puissions tous voir comment cela va se produire. Mais le but dans Chambres de refroidissement c’est quand tu vas rendre visite à ces quatre anciens labyrinthes, chacun a ses propres propriétés que la lanterne fera à partir de là.

io9 : Je suis un grand fan de trucs interactifs, s o je suis content que tu t’y penches, mais Je suis également un très grand fan de la mythologie d’horreur originale dans les parcs à thème qui prennent leur propre vie. Avec Chambres de refroidissement, vous nous faites voyager à travers l’histoire de Scary Farm. C et vous nous parlez des différents domaines que les fans verront honorer le passé de l’événement ?

Krüger : je n Les chambres froidesvous entrerez dans la cathédrale du Gardien, et T Le Gardien est celui qui supervise ce monde où se trouvent tous les labyrinthes lorsqu’ils ne sont plus à Scary Farm. Donc, à notre insu, pendant tout ce temps, le K Le gardien a été là dans sa cathédrale. Il existe des portails qui vous mèneront à ces mondes du passé. Alors quand tu pars, tu vas visiter L’asiletu vas visiter La fabrique de poupéestu visiteras Le métroce que beaucoup de gens disent: « Oh, je m’en souviens. [It] C’était un labyrinthe post-apocalyptique que nous avions à la fin des années 90 et début 2000 s. Et puis vous visiterez également le Carnaval des clowns carnivores. Il était difficile de choisir seulement quelques labyrinthes à présenter ici, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais cela dit, il y a encore tellement d’autres labyrinthes, tellement d’autres rappels que nous sommes capables de faire de différentes manières et que vous découvrirez lors de votre visite. Mais oui, dans les quatre labyrinthes dont j’ai parlé, tu voir au moins trois pièces recréées. Certains d’entre eux sont assez fidèles au [older version]. Certaines d’entre elles sont de nouvelles façons de voir cela et de nouvelles façons de l’envisager. Ils sont faits pour les fans qui l’ont déjà vu, mais aussi pour les fans qui ne l’ont jamais vu auparavant. C’est pour tout le monde.

io9 : Quels étaient vos personnages préférés à extraire des archives ? Y avait-il certains éléments que l’équipe devait vraiment inclure ?

Krüger : Ce labyrinthe, j’ai en fait conçu ce labyrinthe aux côtés de Jon Cook et de Ted Dougherty. Ainsi, lorsque nous avons travaillé dessus, les choses qui étaient des slam dunks – nous ne pouvions pas l’éviter – étaient L’asile et La fabrique de poupées. Je veux dire, quand vous voyez nos sondages, à chaque fois nous disons : « Hé, qu’est-ce que les gens veulent voir ? Ce sont toujours ces deux labyrinthes au sommet. Il n’a donc jamais été question de savoir s’ils seraient impliqués ou non. Nous avons chacun nos favoris, nous avons chacun des petites choses que nous avons essayées de trouver des moyens de rendre hommage. Mais ces deux labyrinthes, de loin, n’ont jamais fait de doute.

Noeud’ s Scary Farm 50 libère son cauchemars à Knott’ en Californie du Sud s Berry Farm à partir du 21 septembre et en cours jusqu’au 31 octobre. Vous pouvez b ook des billets en ligne e.

