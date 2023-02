Interview de Keir Starmer: “Quand le coup de sifflet retentit, peu importe ce que vous faites dans la vie”

Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter Reading the Game de Miguel Delaney envoyée directement dans votre boîte de réception Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire gratuite de Miguel’s Delaney

Dans un emploi du temps de plus en plus frénétique, où les nombreux problèmes du pays occupent la majeure partie de la pensée de Keir Starmer à presque chaque minute de la journée, il y a toujours un élément sur lequel le dirigeant travailliste « insiste ». C’est son match de football du dimanche.

“C’est inscrit dans l’agenda”, a déclaré le dirigeant travailliste L’indépendant. “Ainsi, une fois sur le terrain, je peux me débarrasser complètement du travail et me concentrer entièrement sur le match. C’est une déconnexion complète, parce que vous jouez le jeu, vous êtes dans le jeu. »

C’est presque l’inverse de Sir Alex Ferguson, étant donné que l’ancien manager de Manchester United trouvait que les courses de chevaux étaient le seul intérêt qu’il trouvait suffisamment immersif pour lui faire temporairement oublier le football. Pour Starmer, le football est l’un des rares intérêts qui permet une pause mentale nécessaire pour diriger l’opposition.

La tournure récente, cependant, est que le football lui-même occupe de plus en plus le travail de son parti. Le mercredi 8 février était censé être le jour où le livre blanc du gouvernement sur les propositions de réforme du football est sorti, mais cela a de nouveau été retardé. Bien que la réforme de l’inégalité financière du jeu soit un problème rare où il y a un soutien multipartite, en particulier sur l’appel à un régulateur indépendant, Starmer accuse le gouvernement de Rishi Sunak d’un “tergiversation” qui pourrait mettre en danger les clubs compte tenu de “l’urgence” de la crise économique du jeu. déséquilibre.

Le leader travailliste pense que le football lui-même pourrait devenir un enjeu de manifeste pour les prochaines élections, où son parti ferait pression pour un jeu “plus équitable” mais aussi pour la mise à disposition de surfaces de jeu disponibles et abordables.

Parler à L’indépendant dans un centre sportif de circonscription au sujet de sa relation avec le football, Starmer discute :

Starmer rencontre le personnel pour en savoir plus sur l’adoption du football inclusif. Son toucher montre qu’il n’est pas un politicien qui utilise simplement un jeu pour lequel il n’a aucune affinité. Starmer n’est pas seulement un fan non plus, en tant que détenteur d’un abonnement à Arsenal. Même certains de ses adversaires politiques ont reconnu en privé que le milieu de terrain gaucher est un “très bon joueur”.

“J’ai joué au football à peu près chaque semaine depuis que j’ai 10 ans”, déclare Starmer. “C’est juste la simple joie d’être sur le terrain en train de taper dans un ballon, cette étincelle. J’ai aussi parfois des matchs à cinq, parfois des matchs avec le personnel, mais c’est de plus en plus difficile. Le créneau régulier est de 90 minutes, à huit, avec un groupe d’amis, dont certains avec qui je suis allé à l’école, avec qui j’ai joué dans d’autres équipes ou que nous avons ramassés en cours de route.

“C’est l’une des choses brillantes à propos de jouer au football. Quand le coup de sifflet retentit et que vous êtes sur le terrain, peu importe ce que vous faites dans la vie. La question est de savoir si vous êtes une personne décente et si vous faites partie d’une équipe, savez-vous de quoi il s’agit et allez-vous continuer.

Il serait facile à ce stade d’offrir la ligne du légendaire entraîneur de Liverpool, Bill Shankly, selon laquelle le football est une forme de socialisme, mais Starmer tient également à souligner son rare pouvoir communautaire en dehors du terrain. C’est d’autant plus frappant à Arsenal maintenant que son équipe se porte bien à nouveau.

“Ce sentiment quand il y a un objectif – si c’est Arsenal, c’est 60 000 personnes – tous des métiers différents, tous issus d’horizons différents, tout le monde se lève en même temps avec une seule émotion. C’est une chorégraphie très difficile à reproduire.

“Il y a quelque chose de simple dans l’émotion partagée du football qui est très spécial.”

Keir Starmer regarde le match de Coupe du monde masculin entre l’Angleterre et le Pays de Galles (Getty Images)

Ce pouvoir social est aussi ce qui a fait du football un enjeu politique, d’autant plus que le sport atteint des niveaux toujours plus importants d’importance culturelle. L’un des rares sondages pour Boris Johnson au cours de ses 18 derniers mois en tant que Premier ministre a été l’échec de la Super Ligue européenne – une menace existentielle pour le jeu tel que nous le connaissons, qui a provoqué une réponse furieuse de la communauté du football et déclenché l’intervention du gouvernement, et a finalement été annulé par le tribunal.

Mais Starmer tient à insister sur le fait que l’ancien chef conservateur ne devrait recevoir aucun éloge pour l’effondrement de la Super League. En effet c’étaitL’indépendant qui a rapporté pour la première fois que Johnson avait rencontré l’ancien vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, dans les jours précédant le lancement du projet malheureux.

«C’est une fois qu’il a compris qu’il était contre plutôt que pour. Je veux dire, comme avec Johnson, c’est un peu comme tout le reste, il a écrit un article pour et un contre, puis a changé d’avis. Je ne pense pas qu’il devrait s’attribuer le mérite de ce qui s’est passé là-bas, mais c’est une très bonne chose qui a été contrecarrée.

C’est en partie parce que la Super League représentait une menace pour ce que Starmer considère comme l’élément le plus important du football. C’est la valeur communautaire du jeu.

« Les clubs sont très basés sur le lieu. Ils sont un aimant pour leurs communautés partagées, mais ils font aussi énormément pour leur communauté. Si vous prenez Accrington, où est le seul endroit où tout le monde peut se réunir ? C’est le stade de football d’Accrington Stanley à trois heures un samedi après-midi.

« C’est ce véritable sentiment d’appartenance, ‘c’est mon équipe, ma communauté’. Et ils font des choses fantastiques pour leur communauté.





Si vous vous souciez de votre communauté et de la sécurité des jeunes, vous devriez vraiment vous intéresser au football. Cela compte Keir Starmer

C’est pourquoi Starmer pense que le livre blanc et un régulateur indépendant sont si “urgents”, étant donné la menace existentielle que le déséquilibre économique du sport fait peser sur tant de clubs.

“Le football dans ce pays est très fort – mais ce n’est pas juste. Et, en tant que fan de football, je veux l’équité. C’est au cœur de la discussion sur la prochaine étape. C’est pourquoi nous insistons si fort pour un organisme de réglementation indépendant.

“Il y a une frustration parce que, quels que soient les autres problèmes du gouvernement, sur la question d’un régulateur indépendant ou des changements que nous devons apporter au football, il y a un consensus politique. Par conséquent, même s’ils ont du mal avec leurs députés d’arrière-ban sur d’autres sujets parce que Rishi Sunak n’est pas fort – il est faible – sur cette question, nous pouvons avancer. Mais ils tergiversent.

“Pendant ce temps, vous avez des transferts record en janvier au sommet du jeu, et d’autre part des clubs en difficulté. Des clubs historiques comme Derby County, Oldham Athletic et Bury ont tous souffert.

« Les fans veulent une réforme. Le gouvernement n’a qu’à s’y mettre.

“Le [Tracey] La critique de Crouch est sortie il y a 14 mois maintenant, il n’y a jamais eu de problème quant à savoir s’il y a un soutien politique, et vous avez eu Rishi Sunak promettant quelque chose d’ici Noël, cela ne s’est pas produit, vous avez des tergiversations et des retards. Je pense que nous avons juste besoin d’un peu d’adhérence ici. Ce gouvernement a un vrai problème d’emprise maintenant. Cela fait 13 ans, à mon avis, c’est un projet raté, ils sont applaudis, ils sont à court d’idées sur à peu près tout politiquement et même tergiversent sur quelque chose qui est réellement réalisable et livrable.

On demande à Starmer s’il est obscène que les clubs de Premier League dépensent autant dans une crise du coût de la vie.

“Je pense que tant que nous obtenons l’équité, nous devrions célébrer la force du sport. La question n’est pas seulement la taille des frais de transfert en janvier, mais combien va aux clubs des ligues inférieures qui luttent pour leur survie et, à travers cela, dans leurs communautés.

«Même maintenant, les instances sportives se disputent encore sur le pourcentage que les clubs de la ligue inférieure peuvent obtenir. S’ils ne peuvent pas résoudre ce problème, nous devons demander à l’organisme de réglementation indépendant de s’en occuper.

“Donc, si nous pouvons avoir l’équité pour filtrer cela, alors en fait ce sont ces communautés locales qui peuvent être les bénéficiaires d’une partie de l’argent qui existe dans le football. Je ne veux rien enlever à la Premier League, car c’est fantastique d’avoir cette qualité de football, mais je pense que le régulateur indépendant est assez urgent car certains de ces clubs pourraient bien faire faillite pendant que le gouvernement hésite.

Les plans du Labour pour le football iraient plus loin que la redistribution des ressources. Il s’agirait de « du bas vers le haut » et d’assurer de vastes surfaces de jeu à travers le pays. Cela indique également pourquoi Starmer estime que le football ne devrait pas être considéré comme l’un des éléments les plus frivoles de l’agenda politique.

«Je ne suis pas d’accord avec cela parce que nous travaillons beaucoup sur la sécurité des jeunes et l’une des caractéristiques est quelles sont les options réalistes pour les jeunes, en particulier ceux âgés de 10 à 16 ans environ pendant cette période après l’école. Si vous avez du football ou du sport et que vous avez des installations disponibles à un prix que les gens peuvent se permettre, c’est quelque chose qui peut être une priorité. Si vous n’avez pas cela parce qu’il n’y a pas d’argent ou d’envie, vous vous retrouvez avec des jeunes qui se regroupent dans la rue et cela entraîne toutes sortes de choses qui ne se produiraient pas autrement. Donc, si vous vous souciez de votre communauté et de la sécurité des jeunes, vous devriez vraiment vous intéresser au football. Cela compte.

« Et des choses simples. En hiver, vous avez besoin de projecteurs.

“Je crois fermement que c’est ce qui se passe sur place dans la communauté qui compte le plus, et c’est là que nous voudrions apporter un maximum de soutien, pour nous assurer qu’à chaque endroit il y a la fierté qui vient avec le football, il y a les installations et les opportunités qui accompagnent le football, pour les garçons et les filles, les jeunes femmes et les jeunes hommes. Nous ferions pression sur l’accès des filles et des jeunes femmes, aux côtés des garçons et des jeunes hommes – et du football inclusif également.”

Il y a cette même étincelle que lorsqu’il touche une balle.

“L’une des choses que nous avons faites ici, c’est que nous avons l’équipe d’inclusion, qui fait du coaching pour un football inclusif. Parce que c’est cette joie fondamentale de monter sur un terrain et de taper dans un ballon de football qui est profondément ancrée dans notre humanité et là pour tout le monde.