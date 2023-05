Interview de Julen Lopetegui: Garder les loups en Premier League est une « réussite spéciale » | Nouvelles du football

Le destin existe-t-il ?

« Peut-être que vous pouvez y croire », a déclaré le patron des Wolves, Julen Lopetegui.

En 2016, Lopetegui a eu des discussions avec les Wolves sur la perspective de prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef. Les loups venaient de terminer 14e du championnat la saison précédente, mais l’opportunité de diriger l’équipe espagnole s’est présentée et il a naturellement pris en charge son pays.

Avance rapide de cinq ans, Lopetegui est finalement arrivé à Molineux – seulement pour prendre le contrôle du dernier club de la Premier League après 15 matchs, à quatre points du 19e.

Au cours des sept dernières années, les clubs qui étaient dans la position des Wolves – derniers après 15 matchs – avaient été relégués.

Bien que Lopetegui ait repris une situation difficile, les Wolves ont confirmé leur statut de Premier League pour une autre saison après avoir battu leurs rivaux des Midlands, Aston Villa, avec trois matchs à jouer.

« Je pense que c’est un très grand succès pour le club, pour les joueurs et pour les supporters », a déclaré Lopetegui. Sky Sports Nouvelles.

« La chose la plus importante était d’y croire. Je pensais que nous pouvions changer la situation, sachant que c’était peut-être un gros risque.

« Beaucoup de gens m’ont appelé en disant: » Tu es fou, tu n’as pas besoin d’aller au fond de la Premier League « , mais à ce moment-là, mon sentiment était que je croyais.

L'entraîneur des Wolves, Julen Lopetegui, a salué la performance de son équipe après une victoire 1-0 à domicile contre Aston Villa.



« Je sens que c’était un défi pour moi en tant qu’entraîneur, j’aime les défis difficiles et c’est pourquoi je suis entraîneur, notre vie n’est pas facile dans de nombreux moments.

« Pour moi, venir dans un autre pays, une autre ligue – la meilleure ligue du monde sans aucun doute – dans une situation très dangereuse, c’était un défi. »

Pendant une grande partie de sa carrière, Lopetegui a concouru en tête du classement pour les titres de champion et le football européen.

Après avoir remporté la Ligue Europa avec Séville et plusieurs coupes avec le Real Madrid et Barcelone en tant que joueur – où en est le maintien des Wolves dans le classement de la Premier League ?

Faits saillants du match de Premier League entre les Wolves et Aston Villa.



« C’est la réalisation la plus importante en tant qu’entraîneur », a déclaré Lopetegui. « J’ai eu la chance de gagner des trophées, j’ai gagné la Ligue Europa, j’ai été en Ligue des champions plusieurs fois de suite avec Séville mais c’était une réalisation spéciale pour les difficultés que nous avons rencontrées.

« Je n’ai pas l’habitude de me battre pour la relégation, c’est pourquoi pour moi c’était un défi – j’ai dû changer certaines choses dans mon esprit mais s’adapter est important dans la vie et dans le football.

« Nous avons eu deux très bons soutiens, l’un était l’engagement des joueurs et l’autre est l’engagement des fans, ils ont compris que nous avions toujours besoin d’eux, surtout dans les mauvais moments et je pense que cela a été la clé pour atteindre notre objectif. »

Et après?

Image:

Lopetegui se tourne vers l’avenir





Maintenant que les loups sont en sécurité, la planification de la saison prochaine commence.

Les loups ont un certain nombre de joueurs sans contrat cet été comme Adama Traoré, Nelson Semedo, Diego Costa et Joao Moutinho ainsi que des points d’interrogation sur l’avenir incertain du capitaine Ruben Neves et Raul Jimenez, qui ont tous deux un an restant sur leur contrat. .

Lopetegui a déclaré: « C’est le moment de commencer à réfléchir au prochain projet, nous devons parler au président, nous devons l’entendre, quels sont ses objectifs.

« Pour moi, il est très important de connaître son message afin que nous puissions construire ensemble un bon avenir, c’est pourquoi il est important pour moi d’avoir cette rencontre avec le président.

« Nous avons parlé mais seulement de cette année mais pas de l’année prochaine. »

Capitaine Neves

Pour le capitaine Ruben Neves, ce fut une année mouvementée. Il a repris le poste de capitaine de Conor Coady après le départ du défenseur central pour Everton – et il a dirigé l’équipe dans ce qui a été la saison la plus difficile depuis la promotion des Wolves en 2017.

Neves est un joueur que Lopetegui a connu bien avant son arrivée à Molineux, il a entraîné un jeune Neves lorsqu’il était à Porto en 2014.

Alors que les spéculations sur l’avenir de Neves vont sans surprise augmenter à l’approche de la fenêtre de transfert estivale, Lopetegui n’a que des éloges pour son capitaine depuis qu’ils se sont réunis – quoi qu’il arrive cet été.

« Il a commencé à jouer avec moi quand il avait 17 ans, je me souviens quand j’ai finalisé mon travail à Porto je lui ai dit ‘j’aimerais te manager à 25 ans et c’est vrai, j’ai aimé travailler avec lui’ « , a déclaré Lopetegui.

« C’est un très bon joueur, mais c’est surtout un très bon gars.

« Il a un grand engagement avec le club, il est un bon exemple – bien sûr, nous verrons ce qui se passera à l’avenir pour nous tous. »