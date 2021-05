Interview de Josh Taylor et Jose Ramirez sur l’obscurité, le chagrin, les jeux d’esprit et la brutalité avant un combat pour le titre incontesté | Nouvelles de boxe

En ces jours tortueux d’attente de la première cloche, d’attente de ressentir l’exaltation d’un coup de poing et d’attente de voir enfin si l’adversaire grandit ou rétrécit au moment crucial, un certain nombre de choses traversent l’esprit des combattants d’élite.

Josh Taylor et Jose Ramirez décideront du championnat incontesté des super-légers samedi à Las Vegas dans l’un des meilleurs combats que la boxe puisse offrir et leur bataille interne pour réduire les angoisses et renforcer les convictions n’a jamais été aussi extrême qu’elle ne l’est maintenant. C’est un rappel de la bataille fragile que traversent les combattants au plus haut niveau avant que les coups de poing ne commencent à voler.

Anthony Joshua et Tyson Fury seront confrontés aux mêmes défis si leur combat pour le titre incontesté se produit mais, pour l’instant, nous avons Taylor et Ramirez. Les combats ne sont pas plus purs que cela, ni plus difficiles à prévoir.

L’obscurité

Taylor réfléchit à ce qui peut mal tourner.

«La forme de son visage a changé», raconte-t-il Sky Sports à propos de la blessure orbitale de Billy Joe Saunders contre Saul «Canelo» Alvarez.

« Quel est l’intérêt de repartir, de risquer votre santé et votre vie, quand vous avez prouvé que vous apparteniez à ce niveau? »

« Juste pour la fierté? Cela ne sert à rien du tout. »

Image:

Taylor a subi une blessure à l’œil pour battre Regis Prograis



La conversation qu’un combattant et un entraîneur doivent avoir sur ce qu’il faut faire en cas de crise est la plus difficile de la boxe.

« J’ai dit à [Ben Davison]: «Laisse-moi sortir sur mon bouclier», dit Taylor, sa voix devenant plus forte. «Mais je dirai toujours, toujours ça. Mon choix personnel est que je me relève toujours pour me battre à nouveau.

« Mais Ben est l’homme dans le coin donc ça dépend de la façon dont le combat se déroule. Surtout si je suis blessé comme Billy Joe, la chose sensée est de sauver le combattant et de le laisser se battre un autre jour plutôt que de sortir pour un autre couple. de quelques minutes et être gravement blessé.

« Cela pourrait vous assommer pour le reste de votre vie, et il y a plus dans la vie que la boxe. Votre santé est votre richesse.

Image:

Josh Taylor: « Il y a plus dans la vie que la boxe »



« Je dirai toujours: » Laisse-moi sortir et me battre « . Dans le feu de l’action, je me battrai toujours. Mais après, tu dis: » Merci de m’être occupé de moi « .

«C’est comme ça que je vois les choses. Si jamais je suis dans cette position, je voudrai sortir avec mon bouclier. Mais Ben fera ce qu’il y a de mieux pour moi.

L’œil de Taylor s’est enflé horriblement contre Regis Prograis mais il s’est battu pour gagner. Il dit: « Il y a des moments dans la vie où vous êtes testé et vous ne pouvez pas apprendre aux gens à continuer – certaines personnes le feront, d’autres non. »

Le chagrin

Ramirez peut encore sentir la morosité de son rêve tourner au vinaigre.

« En tant qu’enfant, je pensais que lorsque j’ai remporté mon premier championnat du monde, tout le monde me soutiendrait, m’applaudirait, serait fier. Cela ne s’est pas passé de cette façon », soupire-t-il. Sky Sports. «Je suis devenu champion du monde mais il y avait encore des doutes.

Image:

Ramirez a eu le cœur brisé à la réaction après sa victoire au titre mondial



« Certaines choses ne se sont pas déroulées comme je l’avais imaginé. »

C’est alors que Ramirez a appris à quel point sa profession était dure.

« La boxe n’est pas comme les autres sports. En boxe, on a presque l’impression que ce n’est jamais assez », dit-il avec une véritable exaspération.

«J’ai appris à accepter cela.

« J’ai appris à séparer les désirs et les besoins. J’ai des gens qui me considèrent comme un champion pour toujours, quoi qu’il arrive. Je fais ce que je fais pour ma famille et moi-même, pour ne prouver à personne le contraire.

« J’ai appris à pardonner. »

Cela a fait de Ramirez le champion qu’il est aujourd’hui: « Il n’y a pas d’insécurité en moi. Rien de ce que l’on puisse dire qui puisse me faire du mal par quelqu’un que je ne connais pas. »

Son combat avec Taylor est une collision de deux volontés de fer forgées d’une manière différente.

Ramirez est originaire d’une petite région agricole pauvre de Californie où il a travaillé sur la terre, à l’âge de 14 ans, et où il fait maintenant campagne pour les droits des immigrants. Il semble trop doux pour entrer dans un ring, mais son plus grand combat est pour sa communauté.

Taylor, originaire d’une ville de pêcheurs près d’Édimbourg, est une ceinture noire de taekwondo et un passionné de moto avec une lueur dans les yeux qui laisse entendre qu’il ne doit pas être dérangé.

Les jeux de l’esprit

Trop facilement défini par des discours effrontés, l’art de la guerre psychologique peut parfois être si subtil que seuls les combattants impliqués le remarquent.

« Il y a toujours des jeux d’esprit avec tout », a déclaré Taylor qui promet: « Face à face, je ferai ce que je ressens sur le moment et je ne me soucierai pas de ce que pense mon adversaire. »

Image:

Taylor admet qu’il y aura une guerre psychologique



Taylor et Ramirez passeront cette semaine à chercher les couloirs de l’hôtel, vérifiant chaque fois que la porte du restaurant s’ouvre, chaque fois qu’un groupe de personnes entre dans la pièce. En attendant de voir l’autre homme et comment il se comporte.

« Vous ramassez des bribes avec certains adversaires mais je ne le recherche pas activement », insiste Taylor.

«Je n’essaye pas de me mettre dans la tête d’un adversaire. Je me concentre sur moi-même.

«Je suis très fort mentalement, donc les jeux d’esprit ne me dérangent pas.

Image:

Jose RamirezL ‘Je prie pour que nous sortions tous les deux en bonne santé’



Ramirez est dédaigneux et crédible, alors quand il dit: « Je ne pense rien à mon adversaire. Je respecte chaque combattant, je ressens vraiment de cette façon. Pour être tout à fait honnête, je prie pour que nous sortions tous les deux en bonne santé. Les combattants ont des familles, il n’est pas facile ce que nous faisons, nous devons donc faire preuve d’esprit sportif et ne pas oublier qui nous sommes.

«J’essaie de ne pas m’inquiéter des petites choses. Si vous êtes tellement concentré sur la recherche de petits avantages, vous n’êtes pas aussi préparé que vous devriez l’être.

« Il n’y a aucun avantage que je puisse lui donner. Je suis toujours le même gars calme donc il ne verra aucune différence. Ce n’est pas difficile de me lire! »

Taylor serre les dents et se montre menaçant quand il admet: « Ma mentalité pourrait être différente si j’avais vu Ramirez face à face à plusieurs reprises. Mais je ne l’ai pas fait. Le changement pourrait se passer quand je le verrai. C’est à ce moment-là que mon état d’esprit va monnaie. »

La brutalité

Taylor et Ramirez sont invaincus en 43 combats combinés et possèdent chaque ceinture en super-léger.

La brillance est que les quatre titulaires du titre de la division se sont affrontés en demi-finale et que seuls Taylor et Ramirez sont restés debout. Taylor a battu Prograis pour unifier les ceintures IBF et WBA, Ramirez a battu Maurice Hooker pour la WBC et la WBO.

















1:09



Regardez Taylor Floor Ivan Baranchyk deux fois



Ils comprennent tous les deux comment l’état d’esprit, la technique et la physicalité se fondent dans quelque chose d’un autre monde pour gagner un combat au plus haut niveau.

« Vous avez besoin de bonnes tactiques, d’un bon plan de match », Taylor essaie d’expliquer comment il se pousse à des profondeurs que si peu de gens peuvent. « Un plan A de la façon dont vous pensez que le combat se déroulera. Mais vous pouvez planifier n’importe quoi et cela pourrait aller dans le sens inverse.

« Vous avez besoin de forme physique, vous avez besoin de mentalité. »

Qu’est-ce qui lui a donné l’avantage supplémentaire sur Prograis malgré un œil gravement enflé?

«J’avais le plus grand cœur», dit Taylor. « J’ai creusé plus profondément. Compétence aussi. Il ne pouvait pas vivre avec moi à moyenne et courte distance et ne pouvait pas se battre au même rythme, il a commencé à flétrir. Mon rythme et ma tactique ont gagné ce combat. »

Ramirez comprend également profondément que cette question tente de mesurer l’immesurable. Il dit: «Nous pourrions tous les deux montrer beaucoup de cœur, puis nos compétences entrent en jeu. Ou nous pourrions tous les deux montrer les mêmes compétences et le cœur pourrait être nécessaire. Cela dépend. Ce n’est que lorsque nous y serons que nous le saurons.

« Je crois en moi que j’ai tout ce qu’il faut pour gagner. Je suis fort, j’ai un grand cœur pour le sport et la volonté de gagner. »

Et s’ils entrent au 12e tour samedi, imbibés de sang et épuisés?

«Je vais me rappeler à quel point j’ai travaillé dur, à quel point je le mérite», dit Ramirez.

L’un de ces hommes en sortira perdant, au prix de lancer les dés dans un combat d’une telle gravité. Mais ce qui réside dans ce qui pour le vainqueur est la véritable immortalité, le statut de seul champion incontesté de la boxe masculine. Ce prix ira à celui qui navigue le mieux dans l’obscurité, le chagrin, les jeux d’esprit et la brutalité qui l’ont conduit ici.