Interview de Josh Benson: le milieu de terrain de Barnsley sur la douleur de la relégation, l’influence de Michael Duff et les rêves de revenir un jour en Premier League | Nouvelles du football

Il était peu probable que jouer au football de la Ligue 1 ait été autre chose qu’une réflexion après coup dans l’esprit de Josh Benson alors qu’il se développait pendant une décennie à la célèbre académie Hale End d’Arsenal.

Cela n’aurait probablement pas pu être plus éloigné de son esprit lorsqu’il a fait ses débuts en Premier League pour Burnley lors de la saison 2020/21 – et lorsqu’il a rejoint Barnsley en juillet 2021, ce n’était qu’une question de mois après avoir défié les chances d’atteindre le Play-offs du championnat, donc la conversation était très axée sur la croissance.

Mais le fait est qu’au troisième niveau, le joueur de 22 ans commence à prospérer et à lancer correctement sa carrière prometteuse.

Il a commencé 13 des 17 matches de championnat des Tykes et a inscrit quatre buts – dont l’un lui a valu le prix du but du mois de la Sky Bet League One de septembre – et deux passes décisives en 19 apparitions dans toutes les compétitions.

Image:

Benson a fait 19 apparitions dans toutes les compétitions pour Barnsley cette saison





Pendant ce temps, avant le voyage de MK Dons à Oakwell samedi, son équipe occupe la huitième place du classement, un point en dehors des barrages avec un match en moins.

Ces chiffres représentent une nette amélioration dans l’ensemble ; Benson a fait 27 apparitions tout au long d’une campagne perturbée par une blessure, tandis que Barnsley a terminé à 11 points de la sécurité en bas du championnat, ni Markus Schopp ni Poya Asbaghi ​​n’ont pu arrêter la pourriture qui s’est installée rapidement.

Il va sans dire qu’il a une assez forte motivation pour remettre les pendules à l’heure.

“Être relégué la saison dernière fait toujours mal maintenant, mais vous devez mettre cela derrière vous et passer à autre chose”, a déclaré Benson dans une interview exclusive avec Sports du ciel.

“Ce ne sera pas le seul bas de ma carrière – je vais avoir beaucoup de hauts et de bas – mais ça m’a construit en tant que personnage et ça va certainement m’aider. J’ai l’impression d’avoir acquis de l’expérience grâce à ça et mûri en tant que joueur de l’avoir.

“A partir de là, vous obtenez des sceptiques et des gens qui doutent de vos capacités, vous devez donc essayer de leur prouver qu’ils ont tort car, au fond de vous, vous savez quel type de joueur vous êtes et ce que vous pouvez réaliser. C’est seulement moi qui me retiens.”

Travailler avec le manager de Barnsley, Michael Duff, a également été un facteur important dans son développement.

Mais ce n’est pas seulement le cas depuis que Duff est arrivé dans le South Yorkshire en provenance de Cheltenham cet été – il était l’homme qui a amené Benson à Burnley depuis Arsenal en 2018 et l’a entraîné dans les U23 pendant une courte période avant d’assumer son premier rôle de cadre supérieur. avec le club basé dans le Gloucestershire.

La possibilité d’une réunion allait toujours s’avérer être un gros tirage.

“J’étais ravi de travailler avec lui parce que j’avais travaillé avec lui à Burnley et j’ai l’impression qu’il est bon pour ce dont j’ai besoin en ce moment”, ajoute Benson.

“Il m’a beaucoup appris et a déjà ajouté quelques éléments à mon jeu cette saison. Il me donne juste des petits conseils, qui sont plus pour la mentalité; rester cohérent semaine après semaine, s’en tenir à l’essentiel et la qualité sera viens à travers.

“Je pense que cela doit aussi venir de l’intérieur.

Image:

La première saison du joueur de 22 ans à Oakwell a été perturbée par une blessure et s’est terminée par une relégation





“Je le considère vraiment comme un manager – je dois le dire, mais je le fais vraiment. Les garçons adhèrent à ce qu’il essaie d’encourager et nous nous sentons vraiment confiants cette saison.”

Malgré cette confiance, Barnsley n’a pas vraiment réussi à établir le rythme qui placerait le chat parmi les pigeons en tête de la division. Ils sont restés invaincus du 27 août au 8 octobre, grimpant ainsi dans le top six, mais ils ont ensuite perdu trois des quatre suivants et ont abandonné.

Cela dit, l’équipe de Duff est actuellement sur une série de trois victoires consécutives dans toutes les compétitions et, avec Bolton, ils ont le meilleur bilan défensif de la Ligue 1, avec 14 buts encaissés en 17 matchs, dont seulement six ont été expédiés. dans la seconde moitié.

“J’apprécie vraiment cette saison”, ajoute Benson. “Nous sommes ensemble, nous sommes une bonne bande de gars et nous nous entendons tous très bien.

“Nous avons eu quelques bons résultats et de bonnes performances, et quelques mauvaises aussi, mais nous devons faire preuve de constance maintenant pour être bons chaque semaine. En tant qu’équipe, nous prenons chaque match comme il se présente, chacun samedi ou mardi, et essayer de gagner chaque match.

“Compte tenu des signatures que nous avons faites cet été, je pense que nous sommes au stade où nous savons quel genre de joueurs nous sommes, si quelqu’un veut que le ballon soit traversé tôt ou s’il va courir derrière. Nous commençons savoir à quoi s’attendre l’un de l’autre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match Sky Bet League One entre Shrewsbury Town et Barnsley



“Nous sommes une équipe très énergique et nous devons utiliser cela à notre avantage.

“Mais vous ne pouvez pas entrer dans cette ligue en pensant que vous êtes meilleur que certaines équipes. Chaque équipe de cette ligue est d’un bon niveau – il y a des équipes vers le bas qui pourraient être vers la moitié supérieure à la fin. Vous avez juste prendre toutes les équipes de la même manière.”

La conversation se tourne brièvement vers l’expérience de Benson en Premier League.

Il a reçu son arc de haut vol par Sean Dyche il y a un peu moins de deux ans et a joué 90 minutes alors que les Clarets étaient battus 5-0 par Manchester City à l’Etihad. Il a continué à apparaître cinq fois de plus dans la ligue cette saison-là et a d’abord fait 12 apparitions en équipe première.

Ajoutez à cela le fait qu’il a grandi à Arsenal en regardant Jack Wilshere gravir les échelons des jeunes jusqu’à la première équipe et a joué dans la même équipe qu’Emile Smith Rowe et Reiss Nelson et vous pouvez comprendre pourquoi il aimerait revenir.

Image:

Benson a fait ses débuts en Premier League pour Burnley contre Manchester City il y a un peu moins de deux ans





“A Arsenal, mon groupe d’âge était vraiment bon. J’ai vu Alex Iwobi percer, Emile Smith Rowe avait mon âge et il a percé et Bukayo Saka avait quelques années de moins. Nous avons tous grandi ensemble.

“Mon objectif final est de jouer à nouveau en PL un jour et cela ne me dérangerait pas de jouer pour Arsenal, pour être juste !

Mais, pour le moment, j’essaie juste de bien jouer chaque semaine, de m’entraîner dur et de bien jouer les week-ends pour Barnsley.

“Nous avons une excellente équipe et nous voulons être vers le haut du tableau. Nous n’essayons pas de regarder trop loin, mais nous voulons gagner chaque match auquel nous participons. Notre objectif principal est d’être promus.”