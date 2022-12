Interview de Johnnie Jackson: le manager de l’AFC Wimbledon explique comment il a guéri les «cicatrices» pour inverser la tendance à Plough Lane | Nouvelles du football

La saison dernière a marqué une nouvelle ère pour l’AFC Wimbledon.

Dix-neuf ans après la formation du club à partir des cendres de son tragique prédécesseur, les fidèles supporters de Dons ont finalement été accueillis dans leur foyer spirituel à Plough Lane, où un nouveau stade de 9 000 places avait été construit, bien qu’il soit resté vide pendant une saison à cause de Covid. restrictions.

Cela aurait dû être un retour de rêve. Sans fans présents, ils n’avaient terminé qu’à quatre points au-dessus de la zone de relégation, donc le soutien vocal pourrait aider même ce 1% supplémentaire, n’est-ce pas?

Un retour raisonnable de trois victoires et trois nuls sur les sept premiers a placé Wimbledon quatrième de la Sky Bet League One et invaincu à domicile à la mi-septembre.

L’AFC Wimbledon est de retour en Ligue 2 ce trimestre après six saisons en Ligue 1





Mais la forme s’est envolée par la suite, et le rêve, très franchement, s’est transformé en cauchemar.

Ils ont finalement été relégués après six saisons dans le troisième niveau après avoir, étonnamment, échoué à remporter un seul de leurs 27 derniers matches de championnat.

L’ancien international gallois Mark Bowen avait supervisé le dernier mois de la campagne après avoir signé un accord à court terme pour remplacer Mark Robinson à la fin du mois de mars, mais il est parti à l’expiration de cet accord, et il fallait donc du sang frais pour ouvrir la voie.

Le 16 mai, Johnnie Jackson a été nommé nouveau manager des Dons pour un contrat de deux ans, moins de quinze jours après avoir perdu son emploi à Charlton, où il avait passé 12 ans en tant que joueur, assistant et manager.

La Ligue 1 de l’AFC Wimbledon en difficulté 2016/17 – 15e, huit points au-dessus des quatre derniers

2017/18 – 18e, trois points au-dessus des quatre derniers

2018/19 – 20e, a survécu à la seule différence de buts

2019/20 – 20e , saison écourtée par Covid, survécu par 0,06 PPG

2020/21 – 19e – quatre points au-dessus des quatre derniers

2021/22 – 23e, relégué à trois points de la sécurité

Il savait qu’il avait du travail à faire dès le départ afin de même tenter de panser les blessures du dernier trimestre.

“J’ai senti qu’il y avait beaucoup de cicatrices de l’année dernière”, explique Jackson dans une interview exclusive avec Sports du ciel.

“La relégation et la longue période sans victoire ont certainement joué un rôle dans la forme et les résultats du début de saison. J’avais l’impression que, parfois, lorsque nous prenions du retard ou que les choses ne se passaient pas tout à fait dans notre sens, vous pouviez ressentir beaucoup de tension et beaucoup d’anxiété dans le groupe et aussi dans les tribunes.

“Vous devez vous rappeler que, depuis leur retour à Plough Lane, les supporters de Wimbledon n’ont pas souvent vu leur équipe gagner. Lorsque nous protégions une avance ou essayions de poursuivre un but, il y avait une certaine anxiété qui était palpable dans le stade.

“Nous avions besoin de surmonter cet obstacle en tant que club; nous avions tous besoin de voir que nous pouvions le surmonter et sortir gagnant de l’autre côté. Je pense qu’il y avait une gueule de bois, mais j’aimerais penser que nous sommes bien passés maintenant et j’ai hâte.”

Jackson a été nommé directeur de Dons, après 12 ans à Charlton, en mai





Renverser la tendance dans un club n’est pas simple. Prenez Huddersfield par exemple ; depuis qu’ils ont perdu la finale des barrages du championnat plus tôt cette année, les Terriers n’ont remporté que cinq de leurs 23 matchs toutes compétitions confondues.

Mais depuis un début indifférent ce trimestre, Jackson a commencé à faire exactement cela. Son équipe occupe la 12e place de la Ligue 2 avant la visite de Newport le lendemain de Noël, n’ayant perdu que deux de ses 10 derniers.

Alors comment a-t-il réussi ?

Faire venir des joueurs expérimentés comme Alex Pearce, Chris Gunter et Harry Pell a été l’une de ses premières escales.

“Quand je suis arrivé au club, j’ai regardé ce qui s’était passé la saison dernière”, raconte-t-il. “Vous regardez la composition de l’équipe et essayez de déterminer les raisons de ce qui s’est passé et où vous pensez que les lacunes étaient.

“C’était comme s’ils avaient beaucoup de jeunes joueurs brillants, mais juste une très jeune équipe. Et ça ne s’est pas bien passé. Alors vous regardez cela et pensez peut-être dans ces moments plus difficiles la saison dernière, s’ils avaient ont eu de l’expérience sur le terrain, cela aurait peut-être aidé.

“C’est certainement quelque chose que j’ai souligné dont nous avions besoin en tant que groupe, apporter plus d’expérience, juste pour aider les plus jeunes. Nous avons de jeunes talents brillants, mais vous avez besoin d’un équilibre et acquérir cette expérience aussi est si important. “

Comprendre rapidement comment gérer un groupe de blessés a également aidé.

“Le renforcement positif et leur donner la possibilité de respirer et de faire des erreurs et de ne pas être sur eux à la minute qui se produit a également contribué à changer leur mentalité, mais ce n’est pas une chose facile à faire.

“J’ai dû enlever un peu la pression sur les joueurs avec la façon dont nous avons joué récemment. Nous avons dû adapter notre style et j’ai juste senti que là où nous en étions avec les résultats et en tant que groupe, je devait trouver un moyen de soulager la pression des joueurs.

“Nous l’avons rendu un peu plus noir et blanc, avec moins de zones grises et nous avons été un peu plus pragmatiques dans notre approche de ce que nous faisons. Nous en voyons certainement les avantages.”

L’homme de 40 ans avait auparavant travaillé comme assistant de Lee Bowyer à The Valley





Cela rejoint bien sa philosophie de manager.

Jackson a disputé le dernier match de sa carrière de 19 ans en mai 2018 et, en particulier à Charlton, a joué sous plus de managers que vous ne pouvez en agiter.

Avec cette expérience à son actif, il a su dès le début le genre de leader qu’il voulait être.

“Vous pouvez vous enliser dans les styles de jeu et les formations ; tout le monde dit qu’il veut descendre et jouer au football offensif, ce que je fais, et nous le faisions au début de la saison, mais nous n’avons pas repris le résultats », ajoute-t-il.

“Je pense que vous devez être adaptable en tant que manager, regarder ce que vous avez à votre disposition et trouver un moyen de jouer avec ce que vous avez.

“Je suis très attaché à mes joueurs. Pour moi, il s’agit du groupe et de la création d’un très bon environnement de travail, un endroit où les gars ont hâte de venir tous les jours et veulent être les uns avec les autres. Cet esprit d’équipe peut faire des choses remarquables et vous emmener loin.

Les fans de l’AFC Wimbledon ont finalement été autorisés à assister à des matchs au stade reconstruit de Plough Lane la saison dernière





“Je pense que cela a été l’un des succès de mon mandat ici jusqu’à présent, l’environnement que nous créons autour de la place sur le dos des luttes précédentes pour que les joueurs s’épanouissent. Toutes les équipes dans lesquelles j’ai réussi dans le passé ont eu cela et ceux qui ont lutté n’ont pas, donc c’est quelque chose que je suis énorme.

“Chris Powell l’a fait à Charlton. Ce que Powelly a fait, c’est de créer un très bon environnement pour que vous veniez travailler. C’était un très bon homme-manager et savait comment tirer le meilleur parti des joueurs. Il savait quand mettre le bras autour de vous et quand vous donner un coup de pied dans le dos.

“J’ai eu beaucoup de succès avec lui en tant que joueur et une grande partie de ce dont je me souviens de lui était l’élément humain et ce qu’il m’a fait ressentir, la confiance qu’il m’a donnée. J’ai toujours apprécié cela et j’ai pensé que, quand je suis allé sur le faire moi-même, c’était quelque chose que je prendrais.”

Jackson n’est pas un homme qui se livre aux jeux d’esprit du football, et il ne mâche pas non plus ses mots.

Il parle franchement de manière rafraîchissante, en particulier lorsqu’il discute également des objectifs pour la seconde moitié de la saison.

“Il [an immediate return to League One] doit être la cible, n’est-ce pas ?” dit-il.

Faits saillants du match Sky Bet League Two entre Swindon Town et Wimbledon



“Je n’ai pas reçu d’objectif pour revenir en Ligue 1 cette saison en tant que tel, mais je pense que le club reconnaît qu’il a flirté avec la relégation à quelques reprises avant que cela ne se produise et qu’il y a un tout nouveau stade à payer.

“Le club veut être prudent et fonctionner de la bonne manière et s’assurer qu’il ne se met pas en difficulté. Il y a beaucoup de priorités différentes, l’une d’entre elles est celle-là et le succès sur le terrain doit toujours en faire partie. .

“Je suis moi-même un manager ambitieux, donc je ne vais pas simplement entrer et dire que je suis heureux de marcher, de consolider et de voir ce qui se passe. Je veux que nous nous levions et je veux que nous nous levions aussi vite que possible, mais cela doit être dans les limites de la réalité, du budget et des choses comme ça.

“Nous nous sommes mis à un jet de pierre des barrages et le prochain objectif est d’entrer dans ces endroits et de voir où cela nous mène. J’ai des ambitions personnelles et pour le club de football et c’est de nous faire monter un division et voyez où cela va à partir de là.”

Avec Jackson aux commandes, les Dons semblent être de retour sur la bonne voie.