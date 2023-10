Interview de John Mousinho : Comment la nomination de « champ gauche » de Portsmouth redonne espoir à Fratton Park | Actualités footballistiques

À première vue, lorsque Portsmouth a nommé John Mousinho comme entraîneur-chef trois semaines après le début de 2023, ils prenaient un gros risque.

Danny Cowley, son prédécesseur, avait été limogé le 2 janvier ; Kenny Jackett et Paul Cook avaient déjà occupé la sellette. Un trio de managers possédant une vaste expérience à plusieurs niveaux du football anglais.

Mousinho n’avait jamais pris en charge un match de football senior et était toujours inscrit comme joueur à Oxford United, où il a disputé ce qui s’est avéré être son dernier match – une victoire en rediffusion du premier tour de la FA Cup à Woking – à seulement 66. jours avant.

Tandis qu’il parle à Sports aériens par un doux après-midi d’octobre sur le terrain d’entraînement du club à Hilsea – après avoir été nommé manager du mois de septembre par Sky Bet League One – il admet même que la décision du club de le faire venir était « du champ gauche ».

Mais après un peu moins de neuf mois dans ce rôle – après avoir raté une place en barrage de sept points la saison dernière – son équipe de Pompée occupe désormais la tête de la League One, ironiquement un point au-dessus d’Oxford.

Ils sont l’une des quatre équipes des quatre premières divisions à avoir maintenu un début de saison invaincu, avec Arsenal, Tottenham et Mansfield Town. En fait, ils n’ont pas perdu un seul match de championnat depuis le 11 mars.

Le risque calculé commence à porter ses fruits.

Alors, qu’est-ce que le PDG Andrew Cullen et le directeur sportif Richard Hughes ont vu chez Mousinho – qui, à 37 ans, est le troisième plus jeune manager permanent de l’EFL derrière Kieran McKenna (37 ans) d’Ipswich et Danny Rohl de Sheffield Wednesday (34 ans) – pour influencer leur décision ?

« Je voulais entraîner depuis très, très longtemps. Quand j’étais à Brentford, quelques professionnels seniors m’ont entraîné vers l’un des badges d’entraîneur et m’ont dit que c’était vraiment bien pour plus tard dans ma carrière », dit-il.

» J’ai adoré et depuis, je suis resté dans cette voie de badge d’entraîneur, en passant par ma Licence B, ma Licence A et, plus récemment, ma Licence Pro.

« J’ai eu beaucoup de chance vers la fin de ma carrière à Oxford. Karl Robinson m’a vraiment pris sous son aile et m’a donné accès à ce qui se passait pour un entraîneur-chef jour après jour : recrutement, réunions du personnel, sélection de l’équipe, gérer, gérer, tous les différents aspects. Au moment où j’ai accepté ce rôle, je savais que c’était quelque chose que je voulais faire parce que je l’avais vu et vécu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mousinho explique comment l’ancien manager d’Oxford, Karl Robinson, lui a montré les ficelles du métier de manager pendant son séjour au Kassam Stadium.



« Je n’étais pas sur la sellette et je n’avais pas pris ces décisions – c’est très différent quand on est de l’autre côté – mais j’ai été très exposé à cela et j’avais l’impression d’être prêt à assumer ce rôle. »

Lorsque sa nomination a été annoncée, Cullen a déclaré que Mousinho « possède de véritables capacités de leadership et de motivation » – des qualités qu’il a perfectionnées lorsqu’il était capitaine de Preston, Burton et Oxford.

Ce sont des compétences clés pour tout manager souhaitant connaître tout type de succès et qu’il dit avoir pu utiliser lors de sa transition d’un côté à l’autre de la ligne de touche.

« C’est l’une des choses très tôt dans ma carrière que j’ai essayé d’exploiter et de maîtriser, à savoir le fait que, lorsque vous jouez au football, vous êtes l’une des 11 personnes seulement et vous avez besoin pour motiver, inspirer, influencer les 10 autres pour être sûr d’obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir », ajoute-t-il.

« Quand je n’étais pas capitaine dans les clubs, c’était quelque chose sur lequel je me concentrais vraiment. C’était une grande partie de mon jeu et tout cela a influencé la façon dont je voulais entraîner. C’est la seule façon de le faire, je suppose. , en motivant et en inspirant les autres à travailler très dur.

« Vous pouvez avoir une manière très claire de jouer et, tactiquement, vous pouvez être parfait, mais en fait, amener d’autres personnes à le faire et à exécuter votre vision est une chose difficile.

« Ce qu’il faut aujourd’hui en termes de physique à ce niveau, c’est bien plus que lorsque j’ai commencé à jouer. Les gars doivent y être chaque semaine et pour y parvenir, ils doivent être inspirés. »

Ayant joué pour la dernière fois il y a moins d’un an, Mousinho comprend mieux l’état d’esprit d’un joueur que la plupart de ses pairs. « La transition a été intéressante. C’est une chose à laquelle je pense que personne ne peut vous préparer correctement », dit-il.

Image:

Mousinho a débuté sa carrière à Brentford en 2005





Il a utilisé cette longueur d’avance à son avantage.

« Ce à quoi j’ai essayé de m’en tenir, c’est d’essayer de me souvenir de ce que c’était quand j’étais joueur. Mon plus grand avantage et mon plus grand inconvénient lorsque j’ai accepté ce rôle était probablement que je n’avais aucune expérience dans le domaine des jeux, mais je’ d est également sorti directement du vestiaire de l’autre côté.

« Je savais ce que c’était que de jouer des matchs en championnat, je sais ce que c’était d’élever une jeune famille tout en jouant et tout le reste. Mon objectif principal était d’essayer de rendre les choses aussi centrées sur les joueurs que possible. Si nous sommes heureux joueurs qui jouent au football, nous sommes à mi-chemin.

« Chaque fois que je parle aux joueurs, chaque fois que j’organise une séance ou que je fais quelque chose de tactique, j’essaie de considérer cela comme un professionnel senior et de penser à ce que j’aurais pensé. Nous ne voulons pas aller trop loin au cours de la période. Je suis au top et je flatte les joueurs, mais le groupe que nous avons en ce moment est excellent – je n’ai aucun problème avec eux. »

La carrière de joueur de John Mousinho Brentford 2005 – 2008 Woking, Slough Town Yeading (tous les prêts) 2005/06 Voyageurs de Wycombe 2008 – 2010 Stevenage 2010 – 2012 Extrémité nord de Preston 2012 – 2014 Gillingham (prêt) 2013 Stevenage (prêt) 2014 Burton-Albion 2014 – 2017 Oxford United 2017 – 2023

Il n’est pas vraiment surprenant que cette approche fasse des merveilles. Mousinho dit même qu’il y a un sentiment « extatique » dans le camp, ce qui est compréhensible étant donné qu’ils en ont remporté six dans toutes les compétitions.

Mais en tant qu’homme expérimenté – un vétéran du jeu – il sait qu’il faut faire preuve de prudence.

Les fans de Portsmouth le savent aussi. En 2018/19, ils ont été premiers de septembre à janvier, mais ont chuté et ont perdu contre Sunderland en demi-finale des barrages ; en 2020/21, ils ont occupé une place en barrages pendant une grande partie de la saison, mais ont raté la dernière journée.

« Chaque fois que nous gagnons un match, nous voulons profiter du succès, mais nous voulons aussi être sûrs de ne pas nous laisser emporter par les choses », déclare Mousinho, pondéré.

« Il y a un bon équilibre entre profiter des victoires, prendre beaucoup de confiance dans ce que les gars ont réussi à réaliser, mais aussi savoir que nous sommes de retour là-dessus. La plupart du temps, surtout en septembre, c’était samedi. Mardi et il n’y a pas de temps pour se reposer.

Image:

Pompey a remporté huit de ses 12 premiers matches de League One cette saison





« Heureusement, nous nous sommes un peu reposés maintenant à cause de la trêve internationale, mais après avoir joué 12 matchs en si peu de temps, plus les quatre matchs de coupe, cela a été implacable et cela vous tient en haleine.

« En fait, vous n’avez pas le temps de trop vous asseoir et de célébrer, ce qui, je pense, est une très bonne chose. De la même manière, c’est vraiment agréable de réfléchir à certaines de ces victoires et de penser que nous en avons vraiment fait. de bonnes choses, donc nous devons en profiter et prendre de l’élan pour le prochain match. »

Il va sans dire que le travail à Fratton Park s’accompagne de pression, d’autant plus que Pompey est exilé du Championnat depuis une décennie et de la Premier League depuis 13 ans et demi.

Mousinho se dit conscient de cette attente, mais « l’accueille et l’accepte ».

Les cinq prochains matches de Portsmouth en League One Carlisle (h) – 21 octobre, 15h

Cambridge (a) – 24 octobre, 19h45

Lecture (a) – 28 octobre, 15h

Charlton (h) – 11 novembre, 15h

Oxford (a) – 18 novembre, 15h

« Dès que vous mettez les pieds dans la ville, sur le terrain d’entraînement, à Fratton Park, vous ressentez le poids des attentes et c’est une grande partie de votre décision d’assumer ce rôle. Il ne s’agit pas de se cacher derrière et de penser que la médiocrité à ce niveau disparaît. être assez bon parce que les fans vous le font savoir très rapidement, ce qui est tout à fait bien.

« Nous avons tous pris cela en compte et lorsque nous avons des conversations avec le PDG Andy Cullen, avec Rich le directeur sportif, nous savons tous ce que nous essayons d’accomplir ici. Nous allons évidemment essayer d’y parvenir rapidement, mais si nous ne le faisons pas, nous essayons de nous assurer que nous le faisons de la bonne manière.

« Il y a eu quelques réactions négatives vers la fin de la saison dernière lorsque nous n’avons pas réussi à nous qualifier pour les barrages, ce qui était tout à fait bien. Cela a simplement renforcé notre conviction que nous savions ce que nous devions essayer de réaliser cette année. , c’était au moins essayer d’être compétitif dans le haut de la ligue.

Est-ce qu’il lui est déjà venu à l’esprit ce que cela pourrait être d’être l’homme capable de ramener ce géant endormi à la rescousse ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les moments forts du match Sky Bet League One entre Portsmouth et Port Vale



« Vous devez absolument avoir cela à l’esprit car cela vous motive en termes d’objectif à long terme et de vision à long terme. N’importe quel psychologue vous dira que cela vaut la peine d’avoir un objectif à long terme qui est vraiment concret et vous utilisez-le comme motivation au quotidien.

« Une fois que vous avez cela, cela peut vous inciter à travailler dur, mais c’est vraiment un match à la fois pour nous en ce moment parce que chaque match de cette ligue a été incroyablement difficile pour nous et ce n’est pas seulement un cliché que nous dérouler.

« Nous n’avons pas eu de matchs faciles cette année et les équipes sont toujours là, prêtes à vous mordre et nous en avons un autre difficile contre Carlisle ce week-end. Vous devez prendre chaque match comme il vient, mais Je pense toujours qu’il vaut la peine d’avoir à l’esprit quelle est la motivation ultime. »