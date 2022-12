Interview de Joe Lolley: l’ancien milieu de terrain de Nottingham Forest explique pourquoi il a troqué le City Ground contre le Sydney FC | Nouvelles du football

Joe Lolley tourne son téléphone et révèle la vue spectaculaire depuis sa maison au sommet d’une falaise, qui surplombe la célèbre côte de Sydney.

Il est 19 heures en Australie, où l’été est arrivé. Des groupes de baigneurs restent sur le sable, attrapant le dernier soleil du soir, tandis que l’heure dorée illumine la cuisine du trentenaire alors qu’il prend le temps de discuter avec Sky Sports’ Dan Long.

C’est la vie de Lolley maintenant.

C’est un monde loin du cadre hivernal britannique vif à 10 500 miles de Nottingham, où il avait passé les quatre dernières saisons et demie à jouer pour Nottingham Forest.

Plus tôt cette année, les deux dernières de ses 171 apparitions en rouge Garibaldi ont aidé les géants historiques du football anglais à atteindre la finale des barrages du championnat, dans laquelle ils triompheraient de Huddersfield – ironiquement, son ancien club – pour assurer un retour au Premier ministre. League après presque un quart de siècle d’absence.

Cela soulève la question suivante : qu’est-ce qui a motivé un déménagement à l’autre bout du monde un peu moins de sept mois plus tard ?

“Je n’étais pas un partant régulier lors de la saison où nous avons été promus, mais il me restait un an sur mon contrat, alors je me demandais si je devais essayer de trouver un endroit pour jouer au football régulier”, explique Lolley dans une interview exclusive.

“En fin de compte, j’ai décidé de rester un an et de faire ce que je pouvais pour être avec l’équipe et aider de toutes les manières possibles. Puis, une semaine après le début de la pré-saison, j’ai découvert que je ne faisais pas partie du des plans.

Image:

Lolley faisait partie de l’équipe de Nottingham Forest qui a été promue en Premier League en mai





“Je n’étais pas amer de devoir partir, mais la façon dont cela a été fait. J’avais joué beaucoup de matchs pour le club, j’étais très proche de beaucoup de joueurs et j’avais de bonnes relations avec le club et les fans, qui méritent d’être en Premier League.

“À bien des égards, je suppose qu’ils m’ont retiré les mains et cela a facilité la décision qu’il était temps de partir.”

À partir de là, le processus de recherche d’un nouveau club s’est accéléré à un rythme rapide, presque effréné.

Au cours de la première semaine d’août, Lolley s’entraînerait avec l’équipe U23 de Forest; le 15 août, il avait signé un contrat de deux ans avec le Sydney FC, qui compte dans son équipe d’anciens joueurs de Premier League Adam Le Fondre et Jack Rodwell.

La carrière de Joe Lolley à ce jour Littleton – 2011-13

Kidderminster – 2013-14

Huddersfield – 2014-18

Scunthorpe – 2015 (prêt)

Forêt de Nottingham – 2018-22

Sydney FC – 2022-présent

C’est lui aussi qui a initié le premier contact.

“J’ai toujours voulu jouer à l’étranger”, avoue-t-il. “J’ai joué près de neuf ans dans le championnat et j’ai été promu deux fois, alors j’avais l’impression que restait-il à accomplir et à prouver dans le championnat ?

“Il y a eu des discussions avec d’autres clubs et un peu d’intérêt, mais rien de vraiment remarquable et excitant. Curieusement, c’est moi qui ai envoyé un message à Adam. Je le connaissais un peu, mais nous n’étions pas amis en tant que tels.

“Il a ensuite parlé aux gens au sommet de Sydney qui m’ont appelé tout de suite, m’ont dit qu’ils me voulaient vraiment. Tout est devenu très réel très rapidement et parce qu’ils me voulaient et que je voulais y aller, cela a rendu les choses beaucoup plus faciles.

“Je me suis senti à nouveau comme un petit enfant. Vous n’avez tout simplement pas la chance de venir vivre dans un endroit aussi beau que celui-ci et de faire quelque chose que vous aimez.

Image:

Le joueur de 30 ans a marqué deux fois en six matches de A-League pour Sydney cette saison





“Et cela a aidé, surtout les premiers jours, d’avoir des visages que je connaissais et des garçons anglais avec beaucoup de relations mutuelles. Les gars ici sont tous juste gentils, les gars terre-à-terre et en une semaine, j’ai eu l’impression d’être en plein dans le mélange et faisant partie d’un très bon dressing.

“Vous n’êtes pas vraiment choyé ici non plus ; tout le monde doit contribuer et faire de petites choses, ce qui est rafraîchissant.”

La saison 2022/23 de la A-League a débuté le 8 octobre et le quadruple vainqueur Sydney, qui a terminé, de manière inhabituelle, huitième la saison dernière, a connu un début lent, avec deux victoires et trois défaites en six matchs.

Les hommes de Steve Corica n’ont pas encore goûté à la victoire en championnat au stade Allianz nouvellement reconstruit, bien qu’ils aient battu le Celtic 2-1 lors de la Super Coupe de Sydney le 17 novembre.

Lolley, quant à lui, a pris un bon départ dans son nouvel environnement, marquant deux fois en six apparitions en compétition, et il dit que la période de pré-saison supplémentaire qui lui a été accordée a été bénéfique.

Il ajoute: “Quand j’ai quitté Forest, il y avait quatre ou cinq semaines entre cela et la signature pour Sydney. Je ne me suis presque pas entraîné après la finale des barrages pendant trois mois à part la première semaine où je suis revenu après la pré -saison, donc j’en avais besoin quand je suis arrivé pour la première fois. C’était bien d’avoir ce peu de temps supplémentaire pour se mettre à niveau en termes de forme physique.

“L’une des raisons pour lesquelles je veux rejoindre était de pouvoir jouer à nouveau dans ma position plus en avant sur la droite et parfois aussi sur la gauche. Ce sont les positions où je veux être.

Image:

Les Sky Blues ont battu le Celtic 2-1 lors de la Super Coupe de Sydney le 17 novembre





“Nous avons fait de manière incroyable à Forest l’année dernière, mais j’arrivais en tant que n ° 10, avec lequel je n’ai jamais vraiment joué, et cela vous prend un peu parce que, même si vous acceptez simplement le poste parce que l’équipe est bien faire, une partie de vous veut aimer jouer et aimer jouer à votre poste.

“J’ai pu sortir et recommencer à apprécier le football et à apprécier les choses que j’ai faites tout au long de ma carrière. J’ai l’impression d’être de retour il y a deux ou trois ans.

“Vous courez beaucoup ici; les gars sont en forme et on s’attend à ce que nous courions beaucoup. Les matchs deviennent assez ouverts, surtout dans les 30 dernières minutes. Toutes les équipes essaient juste de gagner, mais le niveau et la qualité est très bon et nous jouons moins de matchs ici, ce qui est utile et me permet de gérer un peu mieux mon corps.”

En plus de pouvoir poursuivre un nouvel avenir plus fructueux sur le terrain, Lolly admet que c’était aussi un choix de style de vie.

“J’ai beaucoup de chance car je peux marcher jusqu’à la plage en 20 secondes”, dit-il avec un sourire.

“Quand il fait beau, je suis toujours là-bas. J’adore être au bord de la mer et me détendre – c’est une façon de vivre plutôt agréable. J’ai récemment accueilli ma famille et nous sommes allés en ville aussi. J’ai vu beaucoup déjà, mais quand j’en aurai l’occasion, je pourrai aller explorer quelques autres choses.

“Jouer au golf avec mes amis à la maison me manque, mais le temps est pourri maintenant de toute façon, donc je ne jouerais probablement pas beaucoup au cours des trois ou quatre prochains mois ! Naturellement, mes amis et ma famille me manquent, mais à part ça , je ne manque pas beaucoup.

“Je peux me voir rester ici aussi longtemps que possible, pour être honnête.”

Alors, c’est Noël sur la plage cette année ?

“On dirait! Nous avons un match la veille de Noël, donc nous avons congé le jour de Noël, ce qui sera la première fois depuis longtemps. Ce n’est pas un programme aussi chargé non plus, donc nous n’avons pas de jeu pendant une semaine jusqu’au jour de l’an.

“Ce sera agréable de prendre quelques verres sur la plage le jour de Noël et d’entrer dans l’esprit des choses.”

“Quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade”, dit le dicton ringard. C’est exactement ce que Joe Lolley a fait.